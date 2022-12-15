澳大利亚十年来查获近十吨“观音王”毒品

联邦警方表示，自 2012 年起，犯罪集团一直利用茶叶包装贩运冰毒的主要原材料甲基安非他命（methamphetamine）。据称，茶叶包装也可用作识别甲基安非他命的来源及纯度。





2012 年至今，联邦警察已搜获 35 批隐藏在茶叶包装内的甲基安非他命，合共重量接近 10 公吨。而自 2019 年起，通过茶叶贩运甲基安非他命的情况也呈上升的趋势，其中 2020 年破获 2.8 公吨，是历年最高。





仅 2022 年至今，联邦警察也截获超过 2.1 公吨“冰毒茶包”并阻止其流入市面，估计该批甲基安非他命市值超过 10 亿澳元。



AFP seizes 9.9 tonnes of ‘tea packet’ methamphetamine since 2012 Source: Supplied / Australian Federal Police 今年 4 月，一名墨尔本女子试图由马来西亚进口 400 公斤用茶叶包装隐藏的甲基安非他命到澳大利亚，估计市值至少达 3.6 亿元。





该名女子及另外一名男子也被控涉嫌进口 56 公斤的甲基安非他命及 13 公斤的海洛英。有关毒品被隐藏在“观音王”茶叶包装之内。





2019 年，两男一女被控涉嫌进口 1.596 公吨甲基安非他命及 37 公斤海洛英，同样以“观音王”茶叶包装隐藏，估计市值分别为 11.97 亿元及 1850 万元。





该批毒品源于泰国曼谷，被藏于一批音响喇叭中，在进口澳大利亚时于墨尔本货运检查站被澳大利亚边防局人员发现。





2020 年 9 月，三名犯罪组织成员经马来西亚贩运 180 公斤甲基安非他命进入悉尼，同样是使用真空茶叶包装运送。三人在 2022 年 10 月被判囚 7 至 10 年不等。



AFP seizes 9.9 tonnes of ‘tea packet’ methamphetamine since 2012 Source: Supplied / Australian Federal Police 以下为过去各年搜获“冰毒茶包”的次数及总重量：





2012：1 次、298.8 公斤





2013：3 次、95 公斤





2014：3 次、4.2 公斤





2015：2 次、56.5 公斤





2016：0 次





2017：3 次、1595 公斤





2018：3 次、207.4 公斤





2019：4 次、1822 公斤





2020：8 次、2824 公斤





2021：3 次、884 公斤





2022：5 次、2144 公斤





累计：35 次、9932.9 公斤





联邦警方表示，泰国、马来西亚、缅甸、越南及印尼的犯罪份子是贩运“冰毒茶包”进口的五大主要国家。





被派驻马来西亚的署理警司奈特（Tim Knight）在一份声明中表示，澳大利亚联邦警察过往一直与东南亚国家的执法当局紧密合作，捣破犯罪组织贩运甲基安非他命的行为。





奈特说：“澳大利亚联邦警察与国际执法伙伴之间的紧密合作，成功大规模扰乱东南亚地区的（犯罪）活动。”





“联邦警方正努力辨别并切断犯罪分子用作将毒品运送到消费者市场的全新货运路线。”





当局说，犯罪分子一般以绿色、金色、银色的茶叶包装包装毒品，其中以绿色包装最为受青睐。





相较墨西哥、中东及东亚等其他制毒地区，东南亚地区生产的甲基安非他命纯度较高。当中缅甸是甲基安非他命的主要制毒地点。





而犯罪份子也经常转换或修改进口路线，包括国际海空货运，以试图避开执法人员侦测。



