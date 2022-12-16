“永在我心”：塔州举行仪式纪念充气城堡惨案一周年

要点： 意外在该学校去年的年终庆祝活动期间发生；

当时强风吹起了充气城堡，导致6名儿童死亡、3名儿童受重伤；

该学校将于本周五举行非公开纪念活动。

在塔州充气跳床城堡惨剧中丧生的六名儿童“将永远被铭记于心”，塔州州长承诺将永远与他们的家人站在一起、并肩而战。





在Hillcrest发生惨剧一周年之际，民众于12月15日本周四晚在该州西北部城市德文港（Devonport）举行了一个公开悼念仪式。





事发当时，一阵强风吹起该充气城堡并将其抛向空中，学生Zane Mellor、Peter Dodt、Addison Stewart、Jye Sheehan、Jalailah Jayne-Maree Jones和Chace Harrison不幸丧生。





另有三名儿童身受重伤。





惨剧发生时，这些学生正与五年级和六年级的同学们在学校场地玩耍，享受年终庆祝活动。





悼念仪式在当地Market Square举行，遇难学生家属、朋友、紧急救援人员及政界人士均有出席。





大屏幕上打出“永远在我们心中”字样。



There were large crowds at the ceremony. Planning for a permanent memorial such as a garden or sculpture will be pursued next year. Source: AAP / Simon Sturzaker 该州州长洛克利夫（Jeremy Rockliff）说：“2021年12月16日是最悲惨的一天。”





“失去如此珍贵的……孩子们，对德文港社区、塔州乃至整个国家带来了冲击。”





大屏幕上也显示了六位罹难儿童的照片，以及来自各界的慰问讯息。



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洛克利夫说：“孩子们、他们的家人和亲人永远在我们的心中。”





“在过去12个月里，塔州人团结一致，张开双臂拥抱着所有人。”





“但我们承认，无论我们如何努力过、将如何继续努力，我们还是永远无法体会那些永失挚爱之人的感受。”





“我们永远不会忘记你们宝贵的孩子，我们将永远在你们的悲痛中与你们并肩前行。”



People placed flowers and messages of support near a metal heart structure, inspired by the image of a broken heart shared widely on social media after the tragedy. Source: AAP / Simon Sturzaker 德文港市长贾曼（Alison Jarman）对帮助社区走出伤痛的辅导员表示感谢，并表示这一天将“永远铭刻在我们心中”。





悼念活动上也宣读了总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的问候信息。





总理在信中说：“在我们缅怀这六个美丽的孩子时，所有澳洲人都在牵挂着你们整个社区。”





“他们是如此年轻，他们给这个世界和那些爱他们的人的生活带来了如此多的欢乐。”





在场人士将鲜花和表示支持的讯息放置在一个金属心形装置附近，其灵感来自悲剧发生后在社交媒体上广泛分享的破碎心形图像。





学校代表也参加了本次活动，而该校也于12月16日本周五举行非公开纪念活动。





明年，塔州当局还将着手规划一个永久纪念设施，可能是花园或雕塑。





对当天情况进行调查的公开听证会尚未确定具体日期。





此前的一次行政调查听证会获悉，一场强大的“小型龙卷风”可能是导致城堡被吹到空中的原因。





不幸离世的孩子中，有五人事发当时在城堡上，另一人在排队等候。



