必理痛药品缺货风潮延澳 连锁药房贴出限购中文告示

在澳大利亚，由于滥用药物情况有上升趋势，每年更有约50名澳大利亚人因过量服用扑热息痛致死。倡导组织呼吁药物监管机构为“散装止痛药”引入限购措施。





但澳大利亚药监局（TGA）尚未正式就止痛药引入限购令，澳大利亚的必理痛药品再度出现短缺情况，华人聚集区的药房的这一情况尤为严重。





12月初，因严格的防疫政策，中国各大城市纷爆发抗议活动。





中国政府回应民众诉求，在12月7日宣布防疫“新十条”，对符合居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，对于轻症患者建议服用退烧药、止咳药等非处方药缓解症状。但是，中国多个城市曾经对这些退烧、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”的销售严格管控，药店备货不足，不少家庭的日常储备也少。





政策放宽后，出于恐慌、保险等心理，中国国内居民大量囤药，购买数量远远超过日常市场供给，多间药店的连花清瘟、布洛芬、扑热息痛及新冠抗原检测试剂等已断货。





这一些非处方药品的缺货风潮也从中国蔓延至全球。





网民Angel 表示，听说美国、日本的中国人都（把必理痛）寄回国了，都是缺货。





在澳大利亚，维生素C、止痛药、消炎药均出现短缺情况，熟为人知的必理痛药品更成为抢手货。





墨尔本一名不愿意透露姓名的药房职员向SBS中文表示：“前几天我们的 Panadol 一直处于缺货状态。但是我们药房有规定，每个客人只能买一盒，因为它是药店专卖药品（pharmacy medicine） 。但是在这种情况下，当时我们的缺货还接近两三天左右。”



有的地区的Chemist warehouse药房张贴出中文限购令，提醒民众“Panadol 产品限购每人最多100粒”。





对于中文字样的限购令，有网民认为这十分有“目的性”。





有网民更写道：“海外华人要注意，这是写给你们看的。”





该名受访的药房工作人员表示：“我感觉购买群体大部份都是（中国）留学生 ，寄给家人、寄回（中国）的那种情况 。在（墨尔本市区）这边的华人买得比较少 ，主要是留学生寄回去的比较多。”





在社交平台小红书上，有网民发布买到大量必理痛的图片等，但却引来不少华人在帖文内批评，网民认为代购抢购行为“丢人丢出国外”，更形容代购“想发财发疯了”。





对于不少华人将怒火发泄到代购身上。





墨尔本一名华人代购 Amanda 向 SBS 中文表示，她也在代购必理痛。





Amanda 表示，其实她之前的客户也就几个人来买，毕竟直邮需要等半个多月，很多人也不愿意等。





她表示：“之前澳洲（疫情）厉害的时侯，也是从国内买连花清瘟。”





对于不少澳大利亚华人对代购“抢光”必理痛的批评，她表示对此“没什么想法，哪有空管那么多人说什么，都是工作啊”。





但除了代购外，也有不少在澳华人是因为中国内的家人要求，购买必理痛。





悉尼的 Brynn 就接到父母电话，让她寄一些感冒药回国内。





“家里也有药，连花清瘟、扑热息痛什么的，但我妈觉得国外的更好，”她说。





她走遍Macquarie 购物中心，发现澳大利亚本地也出现了必理痛短缺的问题。





她认为这种情况是因“代购搬空”，称“他们用这么高的溢价卖给国内一些还不太了解的恐慌群众，我觉得有些不道德”。



华人表示了解为人父母者无药之苦，奔走多间超市买药。 在澳大利亚或有不少华人代购药品盈利，有人表示是“经历过孩子生病一药难求的惊慌”，所以才决定在超市药店限购的情况下“到处转”，为有需要的母亲带来希望。





另也有不少在澳华人表示是为国内的亲人购买，身在远方，略尽一点力量。





虽然在澳华人在澳采购必理痛或其他非处方感冒药寄回中国，但能否邮寄至中国或是否违法仍然存疑。





SBS中文向澳大利亚邮政及澳大利亚药监局查询，尚未获回覆。





在中国，于12月13日 开始批准出售辉瑞新冠口服药Paxlovid。





网售定价为每盒2980人民币（约628澳元），该售价为非医保价格 。但开售不足一天就下架 ，现已搜索不到相关产品。





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