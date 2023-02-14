沙特今年将派该国首位女宇航员进入太空执行任务

要点： 巴纳维（Rayyanah Barnawi）将与沙特男宇航员阿尔卡尼 (Ali Al-Qarni) 一起执行国际太空站任务；

2019 年，阿联酋成为首个将公民送上太空的阿拉伯国家；

沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）一直试图通过推动改革来摆脱该国极端保守的形象。

据官方传媒报道，沙特阿拉伯将于今年派遣该国首位女宇航员巴纳维执行太空任务。这是该国希望改变其极端保守形象的最新举措。





沙特官方通讯社上周日（2月12日）表示，巴纳维将于“2023 年第二季度”与沙特男宇航员阿尔卡尼一起执行国际太空站任务。





该机构表示，两名宇航员将会加入“AX-2 太空任务的机组”，太空船将“由美国发射”。



这个拥有丰富石油资源的国家将追随阿联酋的步伐。阿联酋在 2019 年成为首个将公民送上太空的阿拉伯国家。





当时，宇航员曼苏里 （Hazzaa al-Mansoori)）在国际空间站度过了八天。另一位来自阿联酋的太空人尼亚迪（Sultan al-Neyadi）也将于本月稍后出发。





现年41 岁、绰号“太空苏丹”的尼亚迪将乘坐 “SpaceX 猎鹰 9 号”火箭前往国际空间站，成为首位在太空度过六个月的阿拉伯宇航员。



推动改革

沙特阿拉伯一直希望能通过不同项目，从而使依赖能源出口的经济变得多元化。





目前掌握实权的沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）也一直试图通过推动改革来摆脱沙特对女性严厉的形象。





自他 2017 年掌权以来，他赋予女性一些新权利，例如允许女性在没有男性监督下驾车和出国旅行。自2016 年以来，女性在劳动人口中的比例已增加逾倍，由17% 升至 37%。





然而，这并非沙特首次涉足太空探索。





1985 年，身为空军机师的沙特王子阿卜杜拉阿齐兹 (Sultan bin Salman bin Abdulaziz) 参加了由美国组织的太空任务，成为第一位进入太空的阿拉伯穆斯林。





2018 年，沙特制定一项太空计划，并于去年开展了另一项将宇航员送上太空的计划。这些都是萨勒曼王储的“2030愿景”经济多元化议程的一部分。





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