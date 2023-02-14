沙特今年将派该国首位女宇航员进入太空执行任务

2023 年第二季度，沙特阿拉伯将派遣该国首位女宇航员巴纳维前往国际空间站执行任务。

An astronaut poses for a photo.

Rayyanah Barnawi will be on a mission to the International Space Station (ISS) during the second quarter of 2023. Credit: @saudispace/Twitter

要点：
  • 巴纳维（Rayyanah Barnawi）将与沙特男宇航员阿尔卡尼 (Ali Al-Qarni) 一起执行国际太空站任务；
  • 2019 年，阿联酋成为首个将公民送上太空的阿拉伯国家；
  • 沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）一直试图通过推动改革来摆脱该国极端保守的形象。
据官方传媒报道，沙特阿拉伯将于今年派遣该国首位女宇航员巴纳维执行太空任务。这是该国希望改变其极端保守形象的最新举措。

沙特官方通讯社上周日（2月12日）表示，巴纳维将于“2023 年第二季度”与沙特男宇航员阿尔卡尼一起执行国际太空站任务。

该机构表示，两名宇航员将会加入“AX-2 太空任务的机组”，太空船将“由美国发射”。
这个拥有丰富石油资源的国家将追随阿联酋的步伐。阿联酋在 2019 年成为首个将公民送上太空的阿拉伯国家。

当时，宇航员曼苏里 （Hazzaa al-Mansoori)）在国际空间站度过了八天。另一位来自阿联酋的太空人尼亚迪（Sultan al-Neyadi）也将于本月稍后出发。

现年41 岁、绰号“太空苏丹”的尼亚迪将乘坐 “SpaceX 猎鹰 9 号”火箭前往国际空间站，成为首位在太空度过六个月的阿拉伯宇航员。

推动改革

沙特阿拉伯一直希望能通过不同项目，从而使依赖能源出口的经济变得多元化。

目前掌握实权的沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）也一直试图通过推动改革来摆脱沙特对女性严厉的形象。

自他 2017 年掌权以来，他赋予女性一些新权利，例如允许女性在没有男性监督下驾车和出国旅行。自2016 年以来，女性在劳动人口中的比例已增加逾倍，由17% 升至 37%。

然而，这并非沙特首次涉足太空探索。

1985 年，身为空军机师的沙特王子阿卜杜拉阿齐兹 (Sultan bin Salman bin Abdulaziz) 参加了由美国组织的太空任务，成为第一位进入太空的阿拉伯穆斯林。

2018 年，沙特制定一项太空计划，并于去年开展了另一项将宇航员送上太空的计划。这些都是萨勒曼王储的“2030愿景”经济多元化议程的一部分。

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14/02/202310:37
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Published 14 February 2023 at 3:43pm, updated 2 hours ago at 3:47pm
Source: AFP
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