“进一步的不确定性”：澳洲境内1.2万名寻求庇护者的命运引发关注

要点： 澳大利亚政府已经放宽了1.9万名临时签证持有者申请永久居留权的途径；

难民权益倡导者希望明确另外1.2万人的命运；

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）否认政府正在淡化主权边界行动（Operation Sovereign Borders）的说法。

难民权益倡导者表示，尽管澳大利亚政府为生活在困境中的数千名难民提供了申请永居的政策，但他们仍在“试图明确”澳大利亚境内另外约1.2万名寻求庇护者的命运。





联邦政府周一宣布，约1.9万名持临时保护签证（TPV）或安全港企业签证（SHEV）的人将有资格申请永居签证，只要他们是在2013年底主权边界行动生效前抵达澳大利亚。





工党坚持认为，该决策为在澳大利亚的所有处于临签各申请阶段的3.1万人，包括那些尚未收到最终申请结果的人，提供了入籍的途径。





此举并没有废除临时保护签证，符合条件的人将可以出国旅行，申请社会保障金，并担保其亲属来澳。





政府称，大约2500名临时签证被取消或被拒的人将没有资格申请永居，并将被要求“自愿离开澳大利亚”。



Jana Favero wants clarity for 12,000 people she says are left in limbo. Credit: Supplied 但寻求庇护者资源中心（Asylum Seeker Resource Centre）的宣传负责人贾纳 • 法维罗（Jana Favero）表示，另外1.2万人的命运仍不明确，这些人并未在前联盟党政府所说的“快速通道”计划下得到应有的保护。





法维罗女士将该系统称为“失败的程序”，对申请人“不利”。





她在接受SBS新闻采访时称：“我们仍在试图明确，这对他们到底意味着什么，以及是否有通往永居的任何可能性。这是我们一直在呼吁的事情，我们将继续呼吁。”





“我知道有很多人都希望在这个公告中看到自己（的未来）。因此，虽然1.9万人喜出望外，但对另外大约1.2万人来说，还存在进一步的不确定性。”





法维罗对这一她称之为“重大的”进展表示欢迎，但她呼吁工党进一步修改移民法，完全废除临时保护签证。







但工党表示，这一决定为所有处于临时保护签证各申请阶段的所有3.1万人提供了永居的途径。





联邦移民部长安德鲁 • 贾尔斯周一表示：“我们的公告考虑到所有这些人的情况，包括大量的、10年来还没有得到初步决定的人。”





“（它将）以符合正当程序的方式进行，从根本上说，我们认为，最终被认定为应受保护的人应该被允许留下来。”



“持续的抑郁”

奥拜德尔鲁赫 • 马赫克（Obaidalluh Mahek）在SBS新闻采访里说，他想留在他的祖国，“为阿富汗人民工作”，但当他被塔利班射中脚踝后，他的处境变得“令人难以忍受”，于是他只好逃离了。





马赫克在2015年乘船前往澳大利亚，经历了“可怕的” 8天，此后便与家人分离。其家人目前在一个未披露的第三国。





他说：“你可以想象那种悲惨境遇，心碎、伤痛和分离的痛楚。如果你在路上吐痰，你就会被带去拘留中心，就是这么可怕。”





“我从来没有相信过，也没有想过，我最终会陷入自己的人权被侵犯的境地，而我却无能为力，甚至不能发声。”



Obaidalluh Mahek fled Afghanistan when the Taliban made his life 'unbearable'. 马赫克说，他被迫放弃高等教育学习，因为作为临时签证持有人，如果要深造，他将不得不支付国际学生费用。





他说：“我失去了很多机会。这导致了持续的抑郁、压力和焦虑，以及失败和被排斥的感觉。”





“我有很多梦想、抱负、目标和人生规划。这些都遥不可及。”





马赫克“希望”周一的公告能让他与家人团聚，但他担心这将是一个漫长的过程。





他说：“根据我得到的信息，他们应该能够（来到澳大利亚）。但是要花多长时间呢？天知道。如果同样是缓慢的过程，我必须得等待拿到我的签证。我的生活几乎就没有了。”



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争议是什么？

前内政部长凯伦 • 安德鲁斯（Karen Andrews）周一指责工党“淡化”主权边界行动，要求保证此举不会导致人口贩运行为的增加。





但总理阿尔巴尼斯断然拒绝了这一建议，强调那些受益的人早在主权边界行动开始之前就已经到达了。





阿尔巴尼斯表示，他将实行工党在选举中采取的“确切政策”，其中包括废除临时保护签证的承诺。





他说：“然而，我们所做的是不要让那些已经在澳大利亚呆了十年或更长时间的人陷入困境。”



Anthony Albanese says he's committed to implementing Labor's election commitments. Source: AAP / Mark Baker/AP 内政部事务官迈克 • 佩祖罗（Mike Pezzullo）坚持认为，政府对阻止船只入境的承诺没有改变。





他说：“任何试图通过授权船只航行到澳大利亚的人都将被拦截，并在安全和合法的情况下被送回他们的出发国或祖国，或者被转送到其它国家。”





“将近9年来，没有人能贩运人口到澳大利亚。主权边界行动仍将继续打击海上人口贩运，维护海上生命安全。”





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