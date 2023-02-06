阿尔巴尼斯乐观认为错误信息不会使 “原住民之声”受挫

总理阿尔巴尼斯说，澳大利亚人有机会通过支持今年的“原住民议会之声”（First Nations Voice to Parliament），来展示他们最好的品质，公平和慷慨的态度。





阿尔巴尼斯相信公众会忽略有关该提案的错误信息，他将该提案描述为澳大利亚原住民“伸出的手”，随时可以握住。





在奇夫利研究中心（Chifley Research Centre）大会的主题演讲中，他敦促澳大利亚人支持“原住民议会之声”的提议，认为这是一项全民共享的国家成就，也是缩小差距和改善生活的一种手段。





阿尔巴尼斯回顾了1967年的成功公投，当时90%的澳大利亚人投票取消了宪法中关于原住民不包括在人口普查中的条款。





他敦促新一代澳大利亚人在56年后“再接再励”，在宪法中承认澳大利亚原住民。



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他说：“‘原住民议会之声’也是一个简单、重要和实用的原则：原住民和托雷斯海峡岛民对影响他们生活的政策和决定有发言权。”





“不仅仅因为当做出影响他们的决定时，征求他们的意见是一种礼貌，还因为这样做的实际结果会更好。”





阿尔巴尼斯证实，他愿意“改进”他6个多月前在加尔马（Garma）音乐节上提出的措辞草案，但强调没有反对党成员提出任何修改意见。





他指责反对阵营“煽动愤怒（和）试图发动一场文化战争”，他称这是试图实现变革的“不可避免的后果”。





他说：“总有一些人想制造混乱，挑起分裂，企图阻挠进步。”





“但是像这次公投这样的国家决策的时刻，也是我们的人民展示他们最好品质的机会：他们的慷慨，他们的公平感，他们对未来的乐观态度。”



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澳大利亚通过公投的记录很差，历史上44次公投中只有8次获得通过。





虽然阿尔巴尼斯接受了全民公投，但需要总体上的多数票，以及大多数州的多数票，即需要通过一个“高门槛”，但他表示这不是不作为的借口。





他说：“不进行投票的风险是明显的......这就好比说你担心输掉总决赛，所以我们就不上场弃权了。”





公投工作小组成员梅根• 戴维斯（Megan Davis）教授指出，重要的是宪法不包括可能限制未来进展的措辞。





她在接受ABC采访时说：“我们2023年需要的可能不是2053年需要的。”





“将细节推迟到议会的重要一点是，你有可能修改立法。”





戴维斯说，澳大利亚人将有详细信息在公投中进行投票。





她说：“我们绝对相信澳大利亚人民的机构，相信（他们）能够进行这项改革，他们明白在议会席上拥有‘原住民之声’的重要性。”





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