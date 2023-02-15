部分澳大利亚人经历财务危机以贷还贷 他们会面对什么？

八年前，当斯科特 • 弗彻（Scott Futcher）需要帮助去支付电费和搬家保证金时，他开始寻找贷款渠道。





现年41岁的他住在新州纽卡斯尔市附近，他回忆起自己曾求助于搜索引擎，去寻找发薪日贷款（payday loans）的选择。





他最终获得了多笔小额贷款，但也欠下了约一万澳元的债务，无力偿还。





他说，起初他“自尊心太强，不愿寻求帮助”。





他在接受SBS Insight采访时说：“我知道是自己造成的。我使自己陷入这种情况，我应该靠自己解决。”





“在你的内心深处，你感到羞耻。”





斯科特的经历并不是个例。



Scott Futcher says multiple payday loans left him in about $10,000 of debt he was unable to repay. Source: Supplied 根据澳大利亚统计局（ABS）的最新数据，在2021-22年期间，澳大利亚家庭平均债务增长了7.3%，达到约26.1万（261492）澳元；家庭可支配总收入增长了3.7%，达到约13.9万（139064）澳元。





克里斯汀 • 哈特内特（Kristen Hartnett）是一名财务顾问，也是救世军（Salvation Army）理财服务全国经理。她说，围绕着债务和财务的羞耻感很常见，而且往往是人们最先产生的感受之一。





她告诉SBS Insight说：“他们会说的第一件事是，‘我从来没有想到会这样’，‘我从来没有告诉过任何人这件事'，或者‘我对我所处的情况感到难为情’。”





新州中西部的财务顾问凯莉 • 霍福德（Kylie Holford）对此表示同意。





她说：“我已经做了近9年的财务咨询，大多数客户来寻求帮助时，都会对自己的财务状况感到焦虑和羞愧。”



什么是财务羞耻感？

霍福德女士表示，财务羞耻感一词是指人们因无法管理好自己的财务状况而感到羞耻。





她说：“大多数澳大利亚人从小就不喜欢谈论他们的财务问题。”



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“还有一个基本观念是我们都应该知道如何管理我们的财务。如果我们没有做到，就会因此蒙污或有耻辱感。”





哈特内特女士说，人们对自己所处的情况承担“巨大的责任”是很常见的。





她以失业或婚姻破裂举例说：“我们经常看到他们承担‘过度责任’，但实际上，很多时候，他们所处的情况是自己几乎无法控制的。”





“我们看到人们为这种情况责备自己，而且相当严厉。”



是什么造成了财务压力？

哈特内特说，由于生活成本的压力、住房问题，以及越来越多的人遭遇家庭暴力，人们正在寻求财务上的帮助。





上周，澳大利亚储备银行（RBA）自去年5月以来第九次上调现金利率，使其达到自2012年9月以来的最高水平。储备银行警告说，可能还会有更多加息。





储备银行正试图抑制支出，以遏制通货膨胀，在截至去年12月的一年里，澳大利亚通胀率已升至7.8%，为1990年以来的最高水平。



哈特内特说，在这些压力下，人们开始转向容易获得但成本较高的信贷选择，如用发薪日贷款来付帐单。





哈特内特说：“一旦他们进入发薪日贷款的循环，贷款很容易，但很难按照自己的情况进行谈判，费用可能会飚升。”



“迅猛发展”的发薪日贷款行业

“这一切一开始对我来说都是新的，”斯科特谈到他的发薪日贷款的经历时说。





斯科特当时是一名兼职工人，在Centrelink领取福利金。他无法获得银行贷款。





他说，申请这种贷款的过程都是在网上进行的，需要上传银行帐单和就业证明等一系列文件。





他说：“在我看来，他们没有做全面检查。贷款非常快。他们说，‘你已经获得了一笔贷款’，大约一个小时内钱就进账了。”





“这就是我深陷入其中的原因。我没有尝试寻找其他获得资金的方式，这贷款太容易了，我就这样一直贷下去了。”



斯科特最初借了500澳元，但他开始通过“充值贷款”借了更多的钱。





他说：“越来越多的账单来了，你会想，‘我得再找一笔贷款来支付这个’。你不得不再借另一笔贷款来偿还一笔贷款，这样才能维持下去。”





但他没能走下去。斯科特获得了多笔贷款，包括通过一个贷款方获得的七笔贷款。





他说，他发现自己欠了大约一万澳元的债务。





根据名为“停止债务陷阱”的全国消费者权益组织联盟的最新报告，发薪日贷款是一种高成本的快速贷款，贷款最高金额可达2000澳元，要求在16天至12个月内偿还。





2019年的报告称，这些贷款也被称为小额信贷合同，它们可以在原始贷款的基础上吸引大量费用，相当于年利率从112.1%到407.6%不等。





报告称：“在澳大利亚，高成本的发薪日贷款市场是一个价值数十亿澳元的行业，将数十万澳大利亚人推入了债务陷阱。”





根据该报告，在2016年4月至2019年7月期间，约有177万个家庭获得了470多万笔发薪日贷款，总额约30.9亿澳元。





这些贷款为贷方创造了约5.5亿澳元的净利润。





在2019年，发薪日贷款的总金额达到17亿澳元。



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澳大利亚国民银行（NAB）最近的研究发现，在去年第三季度用于应对财务困难的最常见的债务类型当中，发薪日贷款排名第三，仅次于信用卡和向亲友借款。在截至去年11月的三个月里，十分之一的经济困难的澳大利亚人申请了发薪日贷款。





发薪日贷款是所有债务中压力最大的，排在亲友贷款、个人贷款和住房贷款之前。在此期间，澳大利亚人在这种类型的贷款上平均欠下6200澳元。





霍福德说，发薪日贷款“极大地”增加了寻求财务帮助的人数。





她说：“在过去的几年里，它们真的迅猛发展。”





“从本质上讲，很多发薪日贷款的情况是，没有被监管，也没有要求运营商检查人们是否有能力偿还借款。”





去年年底，澳大利亚联邦议会通过了改革，加强了适用于发薪日贷款和消费者租赁的国家信贷法律。



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消费者组织对“姗姗来迟的改革”表示欢迎，认为这将保护消费者免受债务陷阱的困扰。





霍福德说，新的保护措施将于今年晚些时候生效，将对人们的借款额度设置上限，并确保发薪日贷款机构检查借款人的还款能力。





她说：“新的法规将有望在保护一些最弱势群体方面发挥很大作用。”



财务羞耻感的影响有哪些？

哈特内特说，对财务状况的羞耻感往往会拖延人们寻求帮助的时间，并“麻痹”他们在生活的其他方面做出决定。





她说：“我们经常看到，如果人们对自己的财务状况感到羞愧，这会让人不知所措，他们会认为自己在其他方面没有能力，这事实显然并非如此。”





“这种羞耻感会影响他们的能力和自我价值，还会影响人际关系和健康。”





霍福德说，心理健康和财务状况不佳可能是“息息相关的”。



In 2022, Insight explored how people get into debt and how they are getting out of it. 她说：“人们说他们无法入睡，总想着这件事......他们觉得没法接电话，不想看电子邮件。”





“这种持续的担忧确实会对人们的心理健康产生不利影响。”





斯科特说，他的经历导致心理健康状况恶化了，开始有自杀的想法。





“但我开始和别人谈论这件事，而且我很高兴我这样做了，因为效果更好。”



有何解决方法？

在向一位朋友倾诉后，斯科特与救世军理财服务取得了联系。





他说：“那是我恢复生活的第一天，到现在已经花了几年的时间了，但我实际上看到了隧道尽头的光明。”





财务咨询服务机构代表斯科特向国家金融监察员投诉，称一个借贷方提供了不合适的贷款。





双方达成协议后，借贷方只收取原始贷款的剩余金额，并免除利息和滞纳金。斯科特上周完成了最后一次还款。





他说：“不再有贷款感觉很好。我又想哭了。”





哈特内特和霍福德都鼓励那些遇到经济困难的人，去联系免费的财务咨询服务机构以寻求支持。



Hayat pahalılığı birçok Avustralyalıyı etkiliyor. Source: SBS 哈特内特说，克服困难包括认识到和接受个人无法控制的局面。





她说：“例如，生活成本确实超出了我们的控制范围。我们可以控制的是，在哪些方面对我们每周的花费做一些调整？”





“我们承认，当承受着这么大的压力时，驾驭财务状况可能会让人不知所措。”





对于一些面对财务困难的人，霍福德鼓励他们的亲友与之沟通。





她说：“倾听他们，问问他们是否需要援助。如果他们需要，就有可能帮助他们找到所需的正确支持。”



“总有解决的办法”

虽然斯科特继续应对生活成本的压力，但他说他过着“相当快乐的生活”。





他说：“如果回到以前那样的日子，我现在连遮风避雨的地方都没了，但现在我去商店只买特价商品。”





“我没有赚大钱，就像每个艰难求生的人一样，但是没有贷款，你会知道钱去哪儿了。”





他鼓励其他可能遇到财务困难的人尽快寻求帮助。





他说：“总有解决的办法。”





寻求危机支持的读者可以拨打生命热线（Lifeline）13 11 14，自杀电话回访服务（Suicide Call Back Service）1300 659 467，以及儿童求助热线（Kids Helpline）1800 55 1800（针对25岁以下的年轻人）。更多关于心理健康的信息和支持，请访问 beyondblue.org.au 和拨打1300 22 4636。





遇到经济困难的人可以联系国家债务帮助热线（National Debt Helpline）1800 007 007寻求支持。





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