你的爱犬会双语吗？有没有可能教狗狗学会英语？

我的狗狗能理解我吗？
关于动物是否有语言能力，一直存在很多争议。
语言是一种系统，它使我们能够表达我们的想法，包括谈论过去、现在和未来的能力，对复杂的想法进行扩展，以及讲故事。
动物无法做到这一点，尽管有一些证据表明虎鲸可能拥有接近的能力。
然而，任何与狗相处过的人都知道，它能听懂熟悉的词语。
经过训练的狗可以按照命令“坐下”和“呆着”。如果它们无意中听到你说要去散步，它们很可能会跑到门口去拿狗链。狗狗似乎总是能听懂“吃饭”这个词！这意味着狗很可能能将动作和物体与特定的词语联系起来。
许多人相信狗会跟我们说话，甚至还有狗的翻译软件！这些软件之所以有效，是因为狗狗的叫声可以具有相同的含义。例如，一两声短促的吠叫意味着狗狗在说“你好”，而连续的低音调、缓慢的吠叫则意味着有威胁的存在。
通常情况下，狗的主人能够分辨狗叫声是快乐、警告、邀请还是痛苦的区别。
我的狗会双语吗？
发现，当人们用不同的语言说话时，狗会知道。这是因为它们是社会性动物，对环境中发生的一切都很感兴趣，尤其是有关我们的一切。
它们也倾向于在与人类相同的大脑区域内处理语言，因此它们可以根据语言的整体发音，来识别出语言的不同。
年长的犬只可能对其家庭环境中的语言更加熟悉和有经验。因此，如果你经常对你的爱犬用不同的语言说话，它们可能能够理解多种语言中的“散步”这个词。
它们并不是真正地掌握双语，因为它们无法流利地说另一种语言。但是它们很善于理解肢体语言。
狗可以通过我们发出的身体暗示来识别我们的大部分想法和感受。因此，即使它们不明白我们嘴上在说什么，它们也能结合我们的语音语调、面部表情和身体动作来推测我们的意思。
想想看，用不同的语言对狗说“不”。狗可能会因为你的肢体语言、皱眉和大声、坚定的语气而明白你的意思。
我如何教我的狗学英语？
用多种语言教会你的狗同一个命令是可能的。有研究表明，一只普通的狗可以学会理解150多个单词。
你有没有想过教你的狗学英语？这不仅是一种乐趣，也是让自己多练习使用英语的一个好方法哦！
以下是一些帮助你入门的提示：
- 一次只用一种语言训练你的狗，这样它就不会感到困惑。
- 为命令选择一个词，并确保每个人都同意使用该词。
- 一旦你选择了一个词，就坚持下去！
- 将单词与熟悉的手势结合起来。
- 把特定的词和特定的动作联系起来。
- 使用大量积极的强化手段，如表扬和奖励。
你可以从八个基本的英语命令开始：
- Come（过来）
- Sit（坐下）
- Stay（呆着）
- Heel（跟随）
- No（不）
- Down（趴下）
- Leave it（放下）
- Off（离开）
在不知不觉中，你的爱犬就能在狗狗公园向它的毛茸茸朋友炫耀它的多语言能力啦！
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