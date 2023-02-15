你的爱犬会双语吗？有没有可能教狗狗学会英语？

我的狗狗能理解我吗？

关于动物是否有语言能力，一直存在很多争议。





语言是一种系统，它使我们能够表达我们的想法，包括谈论过去、现在和未来的能力，对复杂的想法进行扩展，以及讲故事。





动物无法做到这一点，尽管有一些证据表明虎鲸可能拥有接近的能力。



然而，任何与狗相处过的人都知道，它能听懂熟悉的词语。





经过训练的狗可以按照命令“坐下”和“呆着”。如果它们无意中听到你说要去散步，它们很可能会跑到门口去拿狗链。狗狗似乎总是能听懂“吃饭”这个词！这意味着狗很可能能将动作和物体与特定的词语联系起来。





许多人相信狗会跟我们说话，甚至还有狗的翻译软件！这些软件之所以有效，是因为狗狗的叫声可以具有相同的含义。例如，一两声短促的吠叫意味着狗狗在说“你好”，而连续的低音调、缓慢的吠叫则意味着有威胁的存在。





通常情况下，狗的主人能够分辨狗叫声是快乐、警告、邀请还是痛苦的区别。



我的狗会双语吗？

它们也倾向于在与人类相同的大脑区域内处理语言，因此它们可以根据语言的整体发音，来识别出语言的不同。



年长的犬只可能对其家庭环境中的语言更加熟悉和有经验。因此，如果你经常对你的爱犬用不同的语言说话，它们可能能够理解多种语言中的“散步”这个词。





它们并不是真正地掌握双语，因为它们无法流利地说另一种语言。但是它们很善于理解肢体语言。





狗可以通过我们发出的身体暗示来识别我们的大部分想法和感受。因此，即使它们不明白我们嘴上在说什么，它们也能结合我们的语音语调、面部表情和身体动作来推测我们的意思。





想想看，用不同的语言对狗说“不”。狗可能会因为你的肢体语言、皱眉和大声、坚定的语气而明白你的意思。



我如何教我的狗学英语？

用多种语言教会你的狗同一个命令是可能的。有研究表明，一只普通的狗可以学会理解150多个单词。



你有没有想过教你的狗学英语？这不仅是一种乐趣，也是让自己多练习使用英语的一个好方法哦！





以下是一些帮助你入门的提示：



一次只用一种语言训练你的狗，这样它就不会感到困惑。

为命令选择一个词，并确保每个人都同意使用该词。

一旦你选择了一个词，就坚持下去！

将单词与熟悉的手势结合起来。

把特定的词和特定的动作联系起来。

使用大量积极的强化手段，如表扬和奖励。

你可以从八个基本的英语命令开始：



Come（过来）

Sit（坐下）

Stay（呆着）

Heel（跟随）

No（不）

Down（趴下）

Leave it（放下）

Off（离开）

在不知不觉中，你的爱犬就能在狗狗公园向它的毛茸茸朋友炫耀它的多语言能力啦！





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