等待时间更长、人员短缺：Centrelink难以跟上需求激增的步伐

要点： Centrelink正面临着巨大的人员短缺，为了满足需求，正在进行招聘活动；

Centrelink电话的平均等待时间已从14分钟增加到18分钟；

在六个月内，Centrelink接到了大约2500万通电话，500万人收到了拥堵消息。

生活成本危机导致对Centrelink服务的需求激增，该政府机构警告称其正面临大量的人员短缺。





Services Australia首席执行官丽贝卡·斯金纳（Rebecca Skinner）在参议院预估听证会上说，Centrelink客户的等待时间正在急剧增加，该部门亟需增加拨款以应对500人的员工缺口。





从2022年7月到今年1月底，Centrelink电话的平均等待时间已超过18分钟，比2021/22年度的约14分钟有所上升，而在2020/21年期间，等待时间仅为4分钟。





但在大流行的高峰期间，政府部门的人员配置水平得到了大幅提升。



斯金纳说，通话时间的表现不尽如人意。





她说：“该机构也……与其它大型企业一样苦苦挣扎。我们目前发现自己在我们的服务提供空间中，还有数百人的员工缺口。”





“我认为，我们有更大的需求，部分原因是经济环境发生了变化。”





Centrelink等待时间最长的包括家庭和育儿热线，以及青少年和学生热线。





贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）在听证会上说，政府对Services Australia的人员配置水平感到担忧，因为上届政府对其进行了削减。





他说：“我们正在寻求尝试以多种方式解决这些问题，我们将继续这样做。”



Services Australia chief executive Rebecca Skinner said Centrelink call time performance was less than optimal. Source: AAP / Lukas Coch 斯金纳女士说，为了跟上需求，正在开展招聘活动。





数据还显示，2022年7月至2023年1月期间，Centrelink接到了2500万个电话。





其中，830多万个得到了答复，而500多万个收到了拥堵信息。





法雷尔参议员抨击前政府减少了Centrelink的工作人员数量，在2016年至2020年期间减少了3500多人。





他在听证会上表示，这种削减增加了该机构工作人员的负担。





他说：“当你像前政府选择的那样减少劳动力，同时要求增加时，电话服务会出现极端压力，这不足为奇。”



官员们表示，社会保障和福利线路正出现呼叫拥堵，与此同时就药品福利计划（PBS）和托儿补贴问题致电Services Australia的数量也在增加。





Services Australia首席运营官罗素·伊根（Russell Egan）说，该部门工作人员的高流动率也是造成人员短缺的原因。





他说：“目前形势非常紧张，我认为很多组织都在努力应对人才竞争。”





“大流行后，我认为大多数工作场所的劳动力市场流失率都很高，因此澳大利亚服务部并不是唯一面临此困境的机构。”





该部门在1月份招收了800名新员工，2月份到目前为止又招收了400名。





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