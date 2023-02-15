“庆祝多样性”：悉尼2023年世界骄傲节WorldPride即将拉开帷幕

要点： WorldPride 2023将于2月17日至3月5日在悉尼举行；

这是该全球LGBTIQ+盛事首次在南半球举办；

今年是悉尼同性恋狂欢节Mardi Gras的第45周年。

世界骄傲节（WorldPride）首次举办于2000年，是对多样化的LGBTIQ+社区的庆祝活动，旨在提出人权、全球平等、多样性和包容性等问题。





作为2023年WorldPride的一部分，今年的悉尼同性恋狂欢节（Mardi Gras）大游行将于2月25日回归最初的牛津街路线，庆祝其45周年。



An event staged by Trikone Australia, a social group for the LGBTIQ+ community. Credit: Trikone Australia “2023年悉尼世界骄傲节将向世界展示新南威尔士州，我们预计将有超过50万人参加这一全球活动，这将为新州的经济注入1.12亿澳元，”艺术和旅游部长本·富兰克林（Ben Franklin）在媒体发布消息中说。





作为这一历史性事件的一部分，悉尼海港大桥将于3月5日关闭交通。





大都会道路部长娜塔莉·沃德（Natalie Ward）说："五万人游行通过我们标志性悉尼海港大桥的令人难以置信的照片将传遍全世界。”



A Trikone Australia event Credit: Trikone Australia 澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和外长黄英贤（Penny Wong）也将出席该活动，后者是一名女同性恋者。





阿尔巴尼斯是第一位参加狂欢节游行的澳大利亚现任总理，他说：“我们经常谈论宽容——宽容真的很重要——但这是比宽容更重要的一步。”





他补充说：“我们需要庆祝我们的多样性，而不仅仅是容忍它，因为我们的多样性赋予了我们的社会力量。”



Australian Prime Minister Anthony Albanese (right) and Australian Foreign Minister Penny Wong (left) Source: AAP / BEN MCKAY/AAPIMAGE

澳大利亚同性恋狂欢节的传承

一切始于1978年6月24日，当时一小群认定自己为同性恋的人（称为同性恋团结小组）在悉尼组织了一天的活动。





他们的主要目标是大声疾呼，反对不同性取向的人所面临的压迫和歧视。





该团体计划在晚上举行街头游行，然后在早上举行黎明游行和公众集会。





在警察作出激烈反应并逮捕了数十人之后，游行进入了公众的视野。





自第一年以来，悉尼同性恋狂欢节已经发展成为世界上最大的LGBTIQ+节日之一。



是否有亚洲代表？

2023年世界骄傲节将包括300多项活动，所有活动均以“聚集、梦想和扩大”为主题。





这包括亚太地区有史以来规模最大的人权会议之一，该会议有来自世界各地的60多位演讲者。



Trikone Australia's team Credit: TA 为纪念首届悉尼同性恋狂欢节45周年，悉尼世界骄傲节还宣布了45位为澳大利亚LGBTIQ+社区做出贡献的彩虹冠军。





印度裔的2020年澳大利亚环球小姐玛丽亚·塔蒂尔（Maria Tatthil）就是这些有影响力的人物之一。





艺术节还将迎来酷儿宝莱坞舞蹈团体“Bar Bombay”，以及《Sunderella》——一部由非营利组织Trikone Australia（TA）组织的音乐剧。





TA的克西提亚·德什穆克（Kshitija Deshmukh）说，她的组织15年来一直致力于为南亚LGBTIQ+社区提供安全空间。



A Trikone Australia event. Credit: TA “虽然沉浸在全球公认的宝莱坞风格中，让澳大利亚观众兴奋不已，而且无疑已经风靡全球，但随着我们社区的扩大，我们的泛南亚代表也在逐年增加——无论是通过舞台上的区域代表还是其他活动和聚会。”





“继续为我们丰富多彩的社区创造空间，仍然是我们坚定不移的激情，”她说。





对于《Sunderella》剧中的表演者卡希夫·哈里森（Kashif Harrison）来说，这关系到在世界范围内更广泛地被关注和听到。





“我很高兴能参与这部音乐剧。它有17名南亚背景的演员，是关于爱、接受……它与今年的主题产生了很好的共鸣，”他评论道。





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