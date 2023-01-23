在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社社工卢静和听友们聊了聊新年开始的福利调整。





卢静在节目中介绍了2023年1月1日开始的福利津贴（Centrelink Payments）、学前班及托儿补助费（Preschool Fee and CCS）、员工带薪反家暴假（Family and Domestic Violence Leave）、返校券（Back to School voucher）等福利的调整。



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她说，根据通胀水平，政府把各项福利金上调 6.1%,青年津贴（Youth Allowance）上调19.10—41.40澳元（每两周的补助），Austudy 助学津贴上调32.40—41.40澳元，21 岁以下残障支持津贴上调27.40—40.70澳元等。





她还提醒家长注意返校券的有效期限，以防错过使用。





另外，就听友们咨询的老年金申领条件、联邦老年健康卡申请条件、海外物业的资产测试、还贷账户的现金是否算作资产等问题，卢静均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【澳洲福利】2023年新年开始调整的那些福利 SBS Chinese 23/01/2023 26:02 Play

《澳洲福利知多少》听众热线节目每月逢第四个周一上午8:20至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。



