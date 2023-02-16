地震受灾者流离失所 土耳其裔澳洲人纷纷提供当地空置住所和度假屋

土耳其南部和叙利亚北部的大片地区遭受毁灭性地震以及余震，10多天后，西纳西·巴尔（Sinasi Bal）一家设法找到了一个安全住处，有温暖床铺和自来水。





这家人在7.8级的地震中幸存下来，这次地震摧毁了建筑物，给他们位于重灾区哈塔伊省的萨曼达（Samandağı）造成了大规模的破坏。





在地震后的一周内，面对不确定性，这一家人在土耳其首都安卡拉的一套暂时无人居住的公寓里住了下来。





这套公寓的主人是土耳其裔澳大利亚人哈特姆·阿卡尔（Hatem Akal），她在墨尔本的家中看到地震灾情，决定提供自己在当地的方房屋给受灾者。





据估计，该震区有超12000多座建筑被严重损坏或摧毁，并且有195962人被疏散。



People are seen at relief tents following the disaster which struct both countries. Credit: SOPA Images/Sipa USA 哈塔伊省是土耳其受灾最严重的省份之一，巴尔说，恶劣的条件让他的家人被迫离开家乡。





“（在萨曼达的）生活已经结束了，一切都没有了。没有电，没有水。我的房子也在地震中被损坏了，”他说。





“我们勉强保住了生命。我们等了几天，但当局没有提供任何帮助。”





“我们不清楚会发生什么。我们完全处于迷茫之中。我希望我们能尽快回到自己的家。”





不幸的是，巴尔的两个侄子也在地震中丧生，分别是16岁和18岁。





他曾希望留在萨曼达，把他的侄子从废墟中拉出来，但一家人无法再忍受那里的恶劣条件。



Bahar and Sinasi Bal at their temporary home with Australian Doğan Coşkun and other family members. “在（地震后）的头两天，我们听到了他们从废墟下传出的声音，但救援人员没有到达，我们自己没法把他们救出来。”





“我们不能继续留在城里的原因之一是气味。在废墟下，尸臭蔓延开来。”





“安全是另一个问题。我刚收到消息，有人闯入并掠夺了我在地震中被损坏的房子。”





为了协助后勤工作，将钥匙交给绝望的幸存者，阿卡尔女士和她的女儿塞尔达·达索奥卢（Serda Dasoğlu）联系了墨尔本人多安·科斯昆（Doğan Coşkun）。社区人士纷纷伸出援手，科斯昆正在忙于收集澳大利亚人在土耳其当地空置住宅的钥匙。



Mother and daughter Hatem Akal and Serda Daşoğlu from Dandenong opened their homes to those in need. 地震发生时，科斯昆和他的妻子卡迪芙（Kadife）正在安塔基亚（Antakya）度假，在随后的两天，两人无法联系到对方。





他说：“我当时正在去另一个城市的公交车上，地震发生了。我的妻子在安塔基亚。”





“我试图回去，但所有的高速公路完全无法通行。手机没有信号，我花了两天时间才知道妻子没事。”





几天后，这对夫妇终于在安卡拉（Ankara）团聚。





科斯昆深感绝望的消息传到了他的朋友法提赫·卡拉奇（Fatih Karakaş）那里。卡拉奇是一名音乐家和墨尔本皇家理工大学的学者，他为科斯昆提供了自己在安卡拉的度假屋。





“我母亲将房子无限期地提供给他们，”卡拉奇表示，“这时，他们想到了其他土耳其裔澳大利亚人，这些人可能在土耳其周围有空置的房产，他们只在度假时才会住。”



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“我的母亲也为一个流离失所的家庭提供了她在博德鲁姆（Bodrum）的度假屋。全国各地有很多这样的故事。”





科斯昆已将近20名幸存者安置在澳大利亚土耳其人在当地拥有的四所房屋中，并正在组织安排另外两个家庭。





他说：“在得知一位来自墨尔本的朋友提供自己（在土耳其）的房屋提供后，许多来自澳大利亚土耳其社区的人给我打电话，希望向有需要的人提供他们的房屋。”





在那些流离失所者到来之前，他进一步协助打扫空置的房屋。





“明天有一个新的家庭要从震区来，但公寓里的煤气坏了。”





“所以我们买了一个电热板，把它换上。”



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屋主塞尔达·达什奥卢（ Serda Daşoğlu）呼吁在澳大利亚的其他人提供空置房屋。





“在澳大利亚的人如果在土耳其当地有空置房屋，我们呼吁能够提供它们，以帮助受灾人士。我们至少可以做这些。”





她说，人们正在祈祷，希望受灾者能尽快“重新站起来”。





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