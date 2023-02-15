SBS早新闻（2月16日）Play12:55 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.82MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。国防部称 有信心击落任何进入领空的间谍气球两矿工掉入昆州地下矿洞后失踪新西兰首都惠灵顿发生6.1级地震苏格兰首席部长宣布辞职欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联合国表示：叙利亚和土耳其的地震灾民急需得到支持15年前抵制向“被偷走的一代”道歉 达顿今为此道歉意味着什么？等待时间更长、人员短缺：Centrelink难以跟上需求激增的步伐分享Latest podcast episodes联合国表示：叙利亚和土耳其的地震灾民急需得到支持SBS晚新闻（2023年2月15日）【正在行动】您如何看待持续发酵的气球风波？网课叫停，返澳学生陷住房危机