【税务热线】留学生在澳工作需要报税吗？

Young man using laptop with female student watching and smiling

留学生如果在澳洲工作，是不是一定需要报税呢？ Credit: JohnnyGreig/Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

留学生如果在澳洲工作，是不是一定需要报税呢？

返澳学习后，不少留学生会选择打工补贴开支。在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，澳大利亚税务局的Ada和听友们聊了聊留学生报税的话题。

Ada表示，在澳留学生工作需要报税，在免税额以及缴纳税率方面和普通税务居民一样。

在节目中，听友们还咨询了跨境汇款是否需缴税、医疗保险附加税（Medicare levy surcharge）征收条件、雇主报销雇员款项的报税等问题，Ada均做了详细解答。另外，留学生如何在报税方面碰到困难该怎么办？请您点击收听完整内容。
LISTEN TO
Tax Talk 20230220 image

【税务热线】留学生在澳工作需要报税吗？

SBS Chinese

19/02/202329:45
因个人情况差异，税务知识复杂，税务热线节目只提供一般性税务信息，嘉宾的解答仅为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。

《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【税务热线】当报税遇到澳洲牛奶金

【税务热线】小生意指南：澳大利亚有哪些基本生意结构？

【税务热线】永居PR未满居住条件在新州买房或需交较高印花税

【税务热线】如何判断我是否需要报税？

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2月20日）

Two happy schoolgirls in classroom with cell phone

【闲话澳洲】维州中小学的中文教学

D72A8D956FB9B331ED52469C100BC5F4.jpg

【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常

6661BE0CD95863E52D71CE47B0BAB989.jpg

【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地