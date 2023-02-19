返澳学习后，不少留学生会选择打工补贴开支。在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，澳大利亚税务局的Ada和听友们聊了聊留学生报税的话题。





Ada表示，在澳留学生工作需要报税，在免税额以及缴纳税率方面和普通税务居民一样。





在节目中，听友们还咨询了跨境汇款是否需缴税、医疗保险附加税（Medicare levy surcharge）征收条件、雇主报销雇员款项的报税等问题，Ada均做了详细解答。另外，留学生如何在报税方面碰到困难该怎么办？请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【税务热线】留学生在澳工作需要报税吗？ SBS Chinese 19/02/2023 29:45 Play

因个人情况差异，税务知识复杂，税务热线节目只提供一般性税务信息，嘉宾的解答仅为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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