【税务热线】小生意指南：澳大利亚有哪些基本生意结构？

在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，注册会计师Rich与听众朋友们探讨了生意结构的基本知识。





Rich表示，常见的生意结构包括：个体、合伙、信托、公司。





个体（Sole Trader或ABN）





网站上就可以申请到这串11位的数字。例如，在新州，您可以在Service NSW网站上注册申请。





有了它，就可以开始自己的生意了。





ABN的缺点也显而易见，它在法律层面上不是一个独立的个体，与个人紧紧绑定在一起，无法分离。在ABN之下，私人和生意没有办法区分。





简单理解，“一荣俱荣，一损俱损”。





ABN没有一个单独的税率。ABN旗下赚的钱是要和私人的工资收入捆绑在一起缴税的。





阶梯式税率，当收入分别达到$45,000, $120,000 和 $180,000 时，其税率分别是32.5%, 37% 和 45%。





合伙 （Partnership）

这是两个或多个人为了追求经济利益联合在一起做生意而采取的形式。常见于夫妻或朋友间。





法律层面来看，合伙也不是一个独立的个体。





和个体户相比，税率是零——但请先别高兴得太早。Partnership所产生的所有的利润必须分配到每个独立的合伙人头上，而这丝毫不影响个体的阶梯式增长的税率。





如果 Partnership 经营不佳怎么办？ 产生的损失也要分配到每个独立的合作人头上去冲抵他们的应纳税总额。





这时，非商业损失（non-commercial loss ）就时候出现了。





简单来讲，您可以理解为，Partnership赚钱了，个体必须交税；赔钱了，必须要满足相应的条件以后，个人才可以避税。





公司（Company）

澳大利亚公司分为私人公司和上市公司。 上市公司可在澳大利亚证券交易所挂牌上市。





私人公司则以50位非雇员股东为限, 并且在澳大利亚境内不得有公开融资的行为。但就澳大利亚管理法规而言, 私人公司在管理上较为经济、简单。





公司由董事管理，归股东所有。公司属于独立法人个体，独立于私人财产，股东通常以认缴股份为限承担责任。





但是，公司设立相对复杂，费用也比较昂贵。在税务方面，也有更多记录、保存和申报的要求。





信托（Trust）

信托只是一种存在于托管人（Trustee）和受益人（Beneficiaries ）之间的关系，，它并不是一个独立存在的法人。





这点和上面提到的Partnership有些类似。





Trust的税率也是零，因为所有收益必须全部分配给受益人（否则会被课以惩罚式的税率）。





在具体的受益人的选择或者数额分配上相对灵活。





Trust在增值税（CGT）上也享有持有一年资产享有50%优惠的福利。





如果用其经营一个生意，经过辛苦打拼后想要卖生意的时候，相比较公司而言，Trust的优势就体现出来了——公司没有50% CGT折扣。





但是，如果Trust 经营不善， 其损失不可以分配给受益人去抵扣他们自己的收入。





在节目中，听友们还咨询了延迟申报退税、工资组合（Salary Package）的报税、海外退休金收入报税等问题，Rich均做了解答。请您点击收听详细内容。





特别说明：税务热线节目和本文只提供一般性税务信息，税法因人而异，请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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