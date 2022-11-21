错过了报税最后期限怎么办？在本期SBS普通话《税务知识讲座》听众热线节目中，澳大利亚税务局的Ada介绍了听友们关心的税务信息。





听友张先生咨询，他的孩子在十多年前买了自住房，但因工作原因仅自住两三年，之后一直出租，如果现在出售该房产是否需缴纳增值税？





Ada表示，业主如果仅有一套房，在出售该房产计算出租期间的增值部分时，可享受6年的增值税豁免期，超过该豁免期的出租时长所增值部分需缴纳增值税。





Advertisement

在节目中，听友们还咨询了无法在税局官网输入税号和出生日期、出售自住房的增值税缴纳、买投资房的律师费等其他费用能否退税、税务抵免中的房产折旧、自管退休金的税务申报、如何判断是否为澳洲税务居民、如何查询公司是否足额缴纳退休金等问题，Ada均相应做了解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【税务知识讲座】出售曾出租的自住房是否需缴增值税？ SBS Chinese 21/11/2022 29:09 Play

特别说明：税务热线节目和本文只提供一般性税务信息，税法因人而异，请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。



