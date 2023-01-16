对于收入相对较低的人士而言，每年的退税可以把雇主预缴的预扣税款（Tax Withhold）全部拿回来。另外，如果收入及税务减免满足测试条件，一些有孩子的家庭还可以获得政府补助的牛奶金（Family Tax Benefit）。





在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，Proficient Accounting会计事务所的注册会计师Rich和听友们聊了聊退税和牛奶金的话题。





牛奶金分为Family Tax Benefit Part A和B两部分。





Part A： 看家庭总收入。家庭总收入在约58000澳元以下，有机会获得最高的Part A。 具体补贴数额也取决于孩子的年龄，最高可以达到每两周257元。如果家里只有一个孩子，家庭总收入在108000澳元以上，这个家庭无法获得Part A补助。





Part B： 分两种情况，单亲家庭和双亲家庭。



单亲家庭：如果家庭收入大于104000澳元，不符合Part B标准。 如果收入低于此数额, 可以获得最大额度的Part B, 最高每两周可以达到168元(取决于孩子的年龄)。

双亲家庭： 收入测试类似于跳水比赛，首先去掉一个最高分，政府补贴多少钱取决于伴侣双方收入低的一方。如果收入高的一方薪资超过104000澳元，无法获得该补助；如果收入高的一方低于这个数字，政府会测试收入低的一方（收入在6000元以下可获最高补助）。如果家庭里年龄最小的孩子在5岁以下，且伴侣双方收入低的一方的收入高于6000元，但不超过3万，可部分领取，超过3万则不能领取。

在节目中，听友们还咨询了商业礼品退税限制、收入对老年金领取等问题，Rich均做了详细解答。另外，节目嘉宾还介绍了常见的税务抵免。请您点收听完整内容。



LISTEN TO 【税务热线】当报税遇到澳洲牛奶金 SBS Chinese 16/01/2023 28:34 Play

因个人情况差异，税务知识复杂，税务热线节目只提供一般性税务信息，嘉宾的解答仅为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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