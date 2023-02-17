更多新研发减肥药将面世并称“有效” 它们真的对人们有好处吗？

尽管有宣传“身体自爱”和“接纳肥胖”的活动，但被称为可使人们的体重减轻20%的新药物却似乎更受到人们的青睐。





治疗糖尿病药物Ozempic是一种皮下注射针剂，用于控制二型糖尿病的血糖。同时，有医生也开出处方给病人控制体重，由于其减重效用，使其在全球出现供应短缺，也反映出减肥治疗药物的普及程度。





墨尔本蒙纳士大学（Monash University）肥胖症专家考利（Michael Cowley）教授表示，这可能只是新一波备受关注的药物的开始。





考利说：“我们很快就会有各种药物以供选择，在未来五年内，会有六种在减重上非常有效的药物面世。”





虽然目前在市面有其它减重药物，包括考利研发的药物，但它们的功效比Ozempic温和，使用者最多只能减轻 5% 体重，同时也会出现各种副作用。





Ozempic虽然是为了帮助二型糖尿病患者控制血糖水平而研发，但有人在用后明显减轻体重，达到减轻5％到20％的程度。





澳大利亚药监局（Therapeutic Goods Administration）已批准患者可注射较高剂量的semaglutide，它是Ozempic的活性成分，在澳大利亚以Wegovy之名销售，用于体重指数（BMI）超过30的人的减重，但由于供应短缺，目前尚未供应。





Ozempic的制造商诺和诺德（Novo Nordisk）表示，由于“需求超出预期”，该药出现全球短缺。





社交平台 TikTok 和脸书（Facebook）的一些用户对这种药物的减肥功效大加赞赏，这在一定程度上推动对这种药物的需求。



There have been worldwide shortages of diabetes drug Ozempic due to off label prescribing for weight loss. Source: AAP / Jason Bergman/Sipa USA 考利说semaglutide是第一种真正有效的减重药物。





他说：“因此，肥胖症患者首次可以通过选择药物，能真正有效地减掉体重。”



semaglutide为何会有效？有何副作用？

semaglutide是通过模仿一种由肠道释放的激素，刺激胰岛素分泌，以及减慢食物从胃部到肠道的运动，这两种方法都能降低血糖。这种激素还在大脑中发挥作用，产生饱腹感。





Ozempic使用者需要每周注射一次，它的缺点是会让人感到呕心，甚至引起呕吐。





考利教授表示，研究表明，许多人在停药后18个月内也会恢复他们失去的大部分体重。





而减少肌肉量是另一种副作用，目前仍不清楚使用者在停用该药物后是否会恢复肌肉量。



It's important to keep muscle mass as you get older as it helps to keep people active. Source: Getty / FreshSplash 考利说：“你可以想像，你最终会陷入这种减重和体重增加的循环，这会侵蚀你的肌肉量。而我们变老时，最需要保持的就是肌肉量。”





“肌肉能帮助你保持活跃，让你在老年时保持健康。”





“如果我们推动肌肉流失的循环，会自食其果。”





尽管社交媒体的帖文指出有名人和其他体重正常的人也使用Ozempic减重，但考利教授表示这种药物尚未为正常体重的人进行测试，因此仍未清楚此药对他们的健康会造成什么影响。



Ozempic posts are prolific on TikTok.

权益倡导组织：有关辩论“丑化”了肥胖症人士

围绕Ozempic的热潮造成了一种负面的看法，即每个使用该药物减肥的人都是自私的。该药物应该为估计120万澳大利亚人（约占人口的4.9%）保留，这些澳大利亚人患有二型糖尿病，需要该药物来控制他们的血糖水平。





The Obesity Collective组织的总监佩特（ Tiffany Petre）表示，获得Ozempic处方的肥胖症人士被 “丑化”，并被指责在全世界范围内造成这种药物的短缺情况。





肥胖症患者正使用获处方的标示外的Ozempic，因为获批准的减肥药物Wegovy在澳大利亚尚未有供应。





制造商诺和诺德表示，更多的Ozempic供应预计将在3月底前在澳大利亚供应，但目前还不清楚需要多长时间Wegovy才能到货。





其发言人表示：“诺和诺德正在努力尽快提供Wegovy给肥胖症人士，在澳大利亚推出此药的时间仍未确定。”





佩特表示围绕谁应使用Ozempic的辩论对肥胖症者非常有伤害性，这是侮辱肥胖症人士。





她说：“这种污名化仍然非常普遍且有伤害性，有人说肥胖症人士不应该得到医疗保健。”



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“许多人一直有这样的误解，认为人们服用Ozempic只是因为想变瘦，当然在TikTok上也有一些人这样做，但也有一些人的健康状况确实与其体重有关，如心脏病、关节炎、脂肪肝、多囊卵巢综合征，他们一直在努力与医生合作来处理这些疾病。”





但是佩特表示，希望该药可以提高人们对肥胖症的生物驱动因素的认识，并纠正减肥以改善健康只是靠意志力的错误观念。





她继续说，一旦某人患上肥胖症，他们要减肥并维持体重便更困难，因为特定的生物过程，包括代谢、食欲控制和荷尔蒙功能都会出现失调。





根据The Obesity Collective，对肥胖的成见与人们的身体和心理健康后果有关，包括抑郁和焦虑、饮食紊乱和自尊心下降。它还导致了就业、医疗保健和教育成就方面的不平等。



肥胖症人士面临刻板印象的伤害

肥胖症权益倡导组织Weight Issues Network 的项目负责人威尔逊 （Andrew Wilson） 说，人们对肥胖症人士有很多刻板印象，包括肥胖、懒惰和愚蠢。





他说：“因为我们的体重，我们必须比其他人更加努力，以证明自己能胜任我们的工作。”



Andrew Wilson says people living with obesity face stigma. Source: Supplied 患有肥胖症的威尔逊希望围绕Ozempic 的讨论能让人们更有兴趣了解肥胖症及其成因。





他说：“我们现在知道（治疗）肥胖症不只是多做运动和节制饮食那麽简单，有很多是由于生物因素，也有很多人的心理健康可能与童年创伤和伤害有关。”





威尔逊欢迎更多类似Ozempic的治疗药物以供选择，只要它们随时可供使用。但目前情况并非如此。



减肥药物没有补贴

考利教授认为，政府可补贴像Ozempic这些治疗药物，来阻止超重或肥胖为患者带来的耻感。





他表示，减肥版的Ozempic，即Wegovy，并不包括在药物福利计划 (PBS) 中，因此即使可以在使用此药，肥胖症患者也会为此付出比治疗糖尿病患者支付更多。





糖尿病患者获医生处方后可以 30 澳元购买 Ozempic，如果他们有优惠卡（Concession card）会更便宜。





但是，那些经医生处方使用Ozempic减肥的肥胖症患者须每月支付高达 200 澳元，因为他们购买药物的目的与药物注册的目的不同。





联邦卫生和老年护理部的发言人表示，除非独立的专家向药物福利咨询委员会建议，否则药物不能列入药物福利计划。





该委员会曾在 2022 年 3 月评估诺和诺德申请Wegovy列入药物福利计划，但得出的结论是不支持。





药物福利咨询委员会在报告中表示，高度不确定此药的模拟收益，并且定价不具成本效益。任何进一步的申请都应包括更多资讯，包括经修订后的财务估算。





目前没有任何肥胖症治疗药物有资格获得药物福利计划的补贴，尽管几种治疗药物已在药监局注册。





考利教授说，像Wegovy这种药物应该得到补贴，因为此举对需要减肥的患者有好处，可以使他们更健康，更节省金钱。



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在澳大利亚，超重或患有肥胖症的成年人从 1995 年的 57% 增加到 2017-18 年的 67%。根据澳大利亚健康与福利研究院的最新统计数据，这主要是由于肥胖率上升，从1995 年的近五分之一（19%）增加到 2017-18 年的近三分之一（31%）。





考利教授提到，社会上有一些对肥胖症人士的看法，“由于这种污名化，如果使用公帑去支付肥胖症治疗药物在政治上是不受欢迎的，但我们也没有为提供足够治疗肥胖症的手术”。





考利希望消除肥胖症为患者带来的污名化，以便他们能够获得所需的治疗。





他说：“我希望能够去除这种疾病的污名化，这样我们可以使用药物福利计划来支持购买治疗药物，无论人们想使用什么药物，或者想接受什么外科手术，都会有利于社会。”



减肥药如何影响心理健康？

与以往的减肥药不同，迪肯大学（Deakin University）饮食失调项目研究员梅塞尔（Mariel Messer ）博士表示，semaglutide似乎不会引起心理健康相关的副作用，例如焦虑和情绪波动，但人们仍需保持小心谨慎。





梅塞尔博士表示，使用药物如减肥药等，可能会破坏人在食物和身体之间的关系。





她说：“它过分强调卡路里是坏的，而减肥是好的。”





她表示强调减肥而不是健康，会导致人们用减肥去定义自己，尤其是当他们从朋友和家人那里得到很多正面评价时；自己也开始相信自己比实际更健康，或者高估了自己的身材，这是许多饮食失调症例如暴饮暴食的核心特征。





梅塞尔博士说：“有证据显示服用减肥药后抑郁会加剧，但他们停药后又恢复原来的体重。”





梅塞尔博士说，此药和任何药物一样会出现耐药性，因此人们可能需要注射更高剂量才能产生相同的效果，这也可导致药物上瘾。





她说：“我认为我们必须谨慎对待以减肥为目的而开出的这些药物，同时我们也忽略了个人的心理健康，这也是要注意的。”



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她说，人们最重要是意识到健康饮食和运动的重要性，即使在这些做法在过去并没有帮助他们减肥。





她说：“（服用药物减肥疗法）并非一站式的解决方法。”





“你可能会减轻体重，会改善你的身体健康，但也要意识到减肥并不是一切，你可以通过其它方式珍爱自己。”





那么，像Ozempic这样的新药物对肥胖接纳和身体自爱意味着什么？





梅塞尔博士说，可以看看减肥药对“身体自爱”运动有何影响，以及体重较高的人是否更不被接受。





她说：“如果我们确实有这些减肥药降低肥胖症的高发病率，那将如何改变我们的心理认知？”





美国肥胖接纳联会旨在改变大众对肥胖和尺码歧视的看法，并警告说像Ozempic这样的药物有可能加重对肥胖的污名化，他们担心人们如果想获得与非肥胖的人相同的权利，可能会为此被迫服用这些药物。







肥胖接纳运动的一些成员认为肥胖一词存在问题，因为此词基于肥胖是一种需要治愈的疾病，并加强对肥胖的污名。





相比之下，身体自爱运动宣传接纳身体的全部，无论大小尺寸和其它身体特征，但歌手丽珠（Lizzo）指出，这个词已经演变为包括所有的身体，而不仅仅是创造此词的“体型大的女人”、“体型大、皮肤棕色和黑色的女人”、“性取向不同的女人”等。



Lizzo has urged people to uplift the "big" bodies that created the body positivity movement. Source: AAP / AP / Charles Sykes

“没有灵丹妙药”：生活方式仍应是第一步

澳大利亚医学协会主席罗布森（Steve Robson）说，对于想要减肥的人，应与他们的医生讨论这个问题，因为他们可以基于更详尽的病历史和个人情况去得出治疗方案。





罗布森教授说：“解决肥胖问题没有灵丹妙药，澳大利亚医学会支持采取全面而广泛的公共卫生措施来预防肥胖。”





“药物治疗对肥胖有一定作用，但是这些治疗需要与咨询、监测和改变行为结合起来才更有效。”





悉尼大学（University of Sydney）的肥胖症专家富勒（Nicholas Fuller）博士说，任何人出于健康原因来减肥，第一步都应该是要改变生活方式。





但他承认通过改善饮食、运动和睡眠习惯来保持减肥效果确实需要时间，而且并不容易。





富勒说，这使像Ozempic这样的药物对很多人来说很有吸引力。



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他说：“我们总是在寻找其它选择，总是在寻找快速解决方案，总是想要灵丹妙药，我们总是现在就想减掉体重。”





但富勒表示，只有在多次尝试改变生活方式失败后，才应使用像Ozempic 这样的药物。





他指出，一旦人们停止服用 Ozempic，Ozempic就会停止功效，因此人们仍然要改变他们的生活方式、饮食习惯、运动和睡眠习惯。





他说：“你可以减肥，并且通过改善生活方式来长期保持体重，但前提是你要基于有证据地去改变，而不是寻找那些可以快速、即时见效的神奇治疗、流行减肥餐单或减肥饮食。”





他说需要为推动人们采用有依据地改变生活方式进行更多教育，他们需要会见医疗人员——这些知道长期有效减肥方法的专家。





富勒说他们需要设定长期目标，而不仅是关注体重磅上的数字，无论是想要变更健康，还是想要更长寿以看到他们的孩子长大。





“如果你正在寻找快速减肥方案，你永远不会得到你正在寻找的长期结果。”





寻求饮食失调和身体形象问题支援的读者可以致电 1800 33 4673 联络Butterfly Foundation。如欲获取更多资讯，请登陆网站 butterfly.org.au 。





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