靠吹口哨求援 土耳其大地震幸存者被困88小时后终获救

要点： 有土耳其地震伤者被埋多日后终获救；

穆拉特被困瓦砾下长达三天半；

预料幸存者在生理创伤痊愈后，仍需要心理治疗。

一些幸存者在大地震后被送往Osmaniye State Hospital进行救治。





穆拉特（Murat Babaoglu）被困他家中的废墟长达 88 小时。





在三天半的时间里，这位 26 岁的年轻人一直靠吹口哨求援，直到被发现。





穆拉特说：“我知道口哨是一种高音。他们听到了我的声音，然后我说出我的位置。他们最终把我从五米深的废墟中拯救出来。”





穆拉特遭受的身心创伤是显而易见；他非常虚弱，说话也气若游丝。





在被埋的日子，他只有一丁点活动空间，瓦砾下一片漆黑。





穆拉特说：“我无法用言语形容，被困在那里那么久，我以为我被困了十天。”



Rescue workers search for survivors on a collapsed building in the coastal city of Latakia in Syria. Source: AP / Omar Sanadiki “被埋一段时间后，我本来已失去了求生意志，但当我听到人声、听到头顶上的机器正在挖掘时，我就重拾希望。”





穆拉特一只手断了。现在，他将接受手术，预计可以完全康复。





培拉特（Berat Kar）是病房中另一位幸存者。





36 岁的培拉特脚趾和臀部骨折，但仍靠自己的力量从废墟中逃出生天。



Berat Kar pulled himself from the rubble. Source: SBS 培拉特说：“我在地震时处于一栋六层楼的大厦里……大楼已经完全倒塌了。我完完全全被压在废墟下。”





培拉特说，他的身体或会康复，但精神却已全然崩溃。





自从他入院以来，他的姐姐就没有离开过他的身边。





“因为创伤的后遗症，现在每当遇上余震，我也会下意识地走避。即使是最小的震动、最小的噪音也会引起这些反应。”





这是该地区仅有的几家没被两次地震损毁的医院之一，因此其工作人员现正在此照顾整个地区的幸存者。



也许生理的伤口会愈合，但从心理上来说，这需要更长一段时间。我已有心理准备。 培拉特

这里的医生和护士不少也负伤上阵加入救援；他们许多人失去了家园和家人，但他们必须继续工作。





骨科病房的护士长迪莱克（ Dilek Eynalli）说：“我们的首要任务是提供医疗服务。医院的所有工作人员都在地震发生后的极短时间内，纷纷到医院报到和工作。”



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事发以来，他们一直夜以继日为伤者进行治疗，这些伤者有骨折、挤压伤、脱水和腹部创伤等。





迪莱克说，伤者出院后很可能需持续进行复诊。





“他们的康复时间或长或短，但在心灵上，他们亟需辅导。”





“我们是一个强大的国家，我们将共同治愈我们的伤口。”





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