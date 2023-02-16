从逢年过节“重头菜”到煮面配菜：华人小伙对鲍鱼的心态改变

要点： 悉尼一茶餐厅老板表示，年轻华人对鲍鱼的喜爱或不同于老一辈；

自2012年以来，至少七人在西澳捕捞鲍鱼时丧生；

疫情期间，澳洲鲍鱼出口量减少，产值也随之下跌。

在西澳珀斯生活了18年后，身价不菲的鲍鱼对金泓涛来说不再是逢年过节时的“重头菜”，而变成了煮面条时的配菜。





“在我们这代人的印象里，关于龙虾鲍鱼啊那些大海鲜，都是（作为）过节时候主菜类的，大家一人一筷子也就差不多（吃完）了。”



现在就是泡面里面丢两只......心态改变了，现在就觉得鲍鱼‘就那样吧’。 金泓涛

2005年，年仅17岁的金泓涛跟随母亲从上海移民到珀斯，他告诉SBS中文，在这个“人少地大”的城市，通过“自给自足”，他逐渐实现了“海鲜自由”，家里的冰箱里常年存储着时令海鲜。





“龙虾、鲍鱼、还有一些鱼吧，就是石斑鱼啊，或者螃蟹啊，还有king prawn等也是自己抓的，”他说。



来自上海的金泓涛现居珀斯，平日里爱好潜水和捕捞海鲜。 Source: SBS / Tianyuan Qu

亚洲消费者心态或发生改变

悉尼茶餐厅老板Simon Yang告诉SBS中文，开店五年来，店里接待的鲍鱼食客95%都是华人。但近几年来，他注意到鲍鱼的消费人数略有减少。



新一代华人对鲍鱼的消费欲望是比老一代华人低的。 Simon Yang

“因为鲍鱼相对来说是奢侈食品，老一辈华人愿意为其买单一是营养价值，二是其名贵食材的身份。但新一代的华人追求更多的是味道，新颖度等，”他说。



悉尼茶餐厅老板Simon Yang表示，年轻华人对鲍鱼的消费习惯较老一辈相比有所改变。 Credit: Supplied 墨尔本最大华人区博士山（Boxhill）有鱼生鲜超市的老板Luke Luo也告诉SBS中文，每年春节前后是鲍鱼销售的高峰期，而今年销量比去年下降了“至少三分之一”。





“可能国内开放之后，很多（华人）都回国了。或者是受疫情影响，没有那么强的消费力了。”





但他表示自己比较看好鲍鱼市场的前景，他相信随着华人返澳，鲍鱼销量或将上升。





“因为（吃鲍鱼）这是传统，特别是过年过节的时候，”他说。



亚超里的鲍鱼宣传海报。鲍鱼因其不菲的身价和吉祥的寓意一直广受亚洲食客欢迎。 Source: SBS / Yue Gong

鲍鱼出口面临挑战

据 维州渔业管理局网站信息 ，鲍鱼作为维州最有商业价值的渔业品种一，几乎所有的渔获都被出口到国际市场，其中大部分被出口至亚洲。





在中华传统文化中，人们相信食用鲍鱼会给人带来好运，招财进“鲍”等谐音使得其成为逢年过节或庆祝活动的热门食材。





澳洲稀有食品公司（Rare Foods Australia）是一家坐落于西澳的渔产公司，以养殖并出口青边鲍为主。据了解，亚洲市场占其鲍鱼销售额的76%，其中 香港作为其最大的鲍鱼出口地已超过十年 。





然而，受疫情影响，澳洲鲍鱼总出口量在过去几年明显减少。





据 澳州农业及资源经济和科学局2022年最新数据显示 （Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences，ABARES）， 澳洲鲍鱼总出口量也由2018/19年的2137吨（193.7亿澳元）下降至2021/22年的1995吨（149亿澳元）。





此外，澳洲最大的渔业出口国——中国——的海鲜出口总产值缩水过半，由2019/20年的770亿澳元下降至2020/21年的365亿澳元。





澳洲渔业研究与发展公司（Fisheries Research and Development Corporation，FRDC) 表示，澳洲每年渔业产值一半以上都出口至亚洲市场，这导致其出口市场缺少多样性。





墨尔本Springvale区的不少水产店和超市都在出售新鲜鲍鱼，每公斤售价从40澳元至70澳元不等。 Source: SBS / Yue Gong 除新鲜鲍鱼外，市场上也出售价格较低的冷冻鲍鱼。 Source: SBS / Yue Gong

捕捞鲍鱼是“一个危险的活动”

今年西澳第三个捕捞开放日当天，金泓涛仅用时五分钟就抓到了15只鲍鱼。





“水又不深，大概只是到膝盖这里。如果风平浪静的话，弯腰就可以搞定了......有时候退潮的时候，（如果）你运气好，就在沙滩上捡就行了。”





尽管金泓涛认为在珀斯捕捞鲍鱼“比较容易”，但他也曾在新闻中听过有人因捕捞鲍鱼丧生。SBS中文了解到，自2012年以来，西澳至少有七名业余捕捞者在捕捞鲍鱼时死亡。





据了解，澳洲野生鲍鱼共有四个不同种类：青边鲍（Greenlip）、黑边鲍（Blacklip）、棕边鲍（Brownlip）、和罗氏鲍（Roe’s Abalone）。除黑边鲍外，其余三种均可在西澳捕获。





2022/23西澳西海岸区（West Coast Zone）的 休闲捕捞开放日 为2022年12月10日、2023年1月14日、2月4日和2月18日的早上7点至8点间。每个渔证持有者可最多捕获15只罗氏鲍鱼，且最小尺寸须在6厘米以上。



墨尔本潜水爱好者林彦然说自己曾在捕捞鲍鱼时遇到了鲨鱼，离她只有两米远。 Credit: Supplied 墨尔本潜水爱好者林彦然表示，捕捞鲍鱼是“一个危险的活动”。据了解，维州捕捞鲍鱼规定和西澳不同，在墨尔本，捕捞者至少要潜到水下两米才可捕捞。





“离岸流、大风浪、鲨鱼、水母这些都是不可预知的，而且会有船，”她告诉SBS中文。





她曾在水下遇到过一只离自己只有两米远的猫鲨和身长三米的魔鬼鱼，潜伴还被水母蛰到过。





“你看到那个鲨鱼（的时候），你还不知道它是什么品种，你不知道它会不会对你进行伤害，”林彦然说。



SBS中文了解到，自2012年以来，至少七人西澳捕捞鲍鱼时丧生。 Source: SBS / Tianyuan Qu 珀斯救生员马尔科姆·贾奇参与志愿救援服务已经数年，他说自己见到不少捕捞者因捕捞鲍鱼意外受伤。 Source: SBS / Tianyuan Qu 来自西澳珀斯的救生员马尔科姆·贾奇（Malcolm Judge）告诉SBS中文，在自己参与救援志愿服务的数年里，见到了不少因捞鲍鱼而意外受伤的事件。





“有些人（捕捞鲍鱼者）会不小心用捞鲍鱼的刀划伤自己……有时海浪很大，冲浪者可能会和潜水者相撞，”他说。





今年的开放捕捞日，西澳政府加大了安全救援力度，除了数百名志愿救生员外，海滩周围还配有摩托艇、直升飞机等随时待命。





西澳高级渔业合规官尼克·布雷（Nick Blay）在接受SBS中文采访时提醒捕捞者下水时要小心礁石发生倾倒，砸伤自己。





“如果你对自己在海里游泳的技能不自信的话，最好不要下水。鲍鱼不值得你将自己或他人置于危险中，”他说。





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