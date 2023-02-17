联合国：纽约伦敦上海将受海平面上升影响 全球近9亿人处于高风险中

要点： 联合国秘书长向安全理事会发出关于海平面上升的警告；

他说，生活在低海拔沿海地区的近9亿人处于高风险中；

澳大利亚研究所（Australia Institute）表示，本国已受到影响。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）告诉安理会，各大洲的特大城市将面临严重影响，包括曼谷、孟买、上海、伦敦、布宜诺斯艾利斯和纽约在内。





古特雷斯表示，海平面上升会带来新的冲突，人们、企业或国家将为土地而战。





他说，海平面上升造成盐水侵入，同时气候变暖正在加速冰川和冰盖的融化。长此以往，一些大型的三角洲地带将不再适宜人类居住，从而引发大规模的人口外流。





“我们将看到对淡水、土地和其它资源前所未有的激烈争夺。”





古特雷斯表示，海平面上升将危及人们对水、食物和医疗保健的获取。





对于生活在低海拔沿海地区的近9亿人——超过全球人口的十分之一来说，这种危险尤其严重。





古特雷斯提到西太平洋小岛屿发展中国家的居民的现状，他们面对4倍于全球平均水平的海平面上升的情况。





“在加勒比地区，海平面上升影响了旅游业和农业部门，使当地生计遭到破坏。”





他指出，在斐济、瓦努阿图、所罗门群岛和其他地方，海面上升已经“迫使 ”一些人搬迁。



Houses impacted by rising sea levels in the village of Veivatuloa, 35kms west of Suva, Fiji. Source: AAP / Mick Tsikas 澳大利亚研究所气候和能源项目的波莉·亨明（Polly Hemming）告诉SBS新闻，她亲眼目睹了海平面上升对澳大利亚北部托雷斯海峡造成的影响。





她说：“我在2010年访问托雷斯海峡群岛，看到海水是如何侵蚀人们的家园和他们祖先的家园。”





“墓地的墓碑都裂开了，散落在海滩上。”





“那是13年前的事了，在那段时间里，如果托雷斯海峡地区管理局（Torres Strait Regional Authority，TSRA）当时做的模型准确的话，托雷斯海峡的海平面上升了大约8厘米。”





“我不愿意去想现在是什么样子。”



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托雷斯海峡地区管理局曾多次就气候变化对其土地的影响向澳大利亚和世界其它地区发出警告。





其中一个影响是海平面上升带来的盐分会污染饮用水，使其无法饮用。反过来，被污染的土地也不再适合居住，并迫使托雷斯海峡岛民违背自己的意愿，作为气候难民迁往澳大利亚其它地区。





亨明表示，为应对海平面上升，澳大利亚必须停止开展新的煤炭和天然气项目。





“澳大利亚是世界上最大的化石燃料出口国之一，在海平面上升将导致的绝对混乱中，我们需要发挥作用。”





“如果我们认为（现在）很糟糕，那它将来会变得更糟糕。”



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亨明表示，联合国的报告将“鲜明的焦点”带到了澳大利亚，如果大家认真应对气候变化，那么“首要任务”是停止新的化石燃料项目。





根据世界气象组织（WMO）最近发布的数据，自1900年以来，全球平均海平面的上升速度比过去3000年当中任何一个世纪都要快。





它警告说，即使全球变暖能够被限制在1.5摄氏度以内，海平面仍将大幅上升。





同一研究还发现，自20世纪末以来，化石燃料的燃烧是造成海平面上升的 “主要原因”。





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