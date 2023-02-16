你喜欢的餐厅可能会自动收取小费 四问澳大利亚小费

你是否在酒馆或餐馆付账时，发现账单上已经自动加上了小费？





墨尔本人马克·格拉德曼（Mark Gladman）估计，现在当他外出就餐时，60%的地方都要收取小费。默认的金额通常是总账单费用的10%至15%。





马克告诉The Feed：“这不应该是一个默认或期望的东西，小费对应的应该是很棒的服务。”





马克担心小费在澳大利亚成为常态。在澳大利亚，小费历来都是消费者自愿付的。



A Reddit user posted this screenshot of a menu app with a 10 per cent tip automatically selected. Credit: Credit: Reddit / u/rsop 随着亲自点餐被送餐软件和餐厅自助二维码所取代，预选小费已经变得越来越普遍。





除非顾客在付款前取消自动收取小费选项，否则这些应用程序会自动收取。





当用二维码订餐时，马克经常在与服务人员交谈之前就被提示要付小费。





“这有点与预期不符，小费不是为服务而设置的吗？” 马克说。





虽然可以选择不给小费，但马克说，当选择不给小费时，他感觉受到了评判。





“当你选择完全不给小费时，你会觉得自己有点过分。这纯粹是从社会期望的角度来看，但该期望也是相当令人反感的，”马克说。



Mark at one of his regular pubs, which does not have a pre-selected tipping system in place. Source: Supplied / Mark Gladman

在账单上自动添加小费合法吗？

根据澳大利亚消费者法律，小费被认为是“可选择支付的费用”或“预选的额外费用”。





澳大利亚消费者权益监督机构说，商家被允许在消费者的账单上添加预选小费，只要这些小费是明确的，并在总价中显示。





澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一位发言人说，当有收费选项时，商家需要提前说明。





该发言人警告说：“那些误导性地在购物中增加额外费用的企业有可能违反消费者法。”



如何避免支付本不想给的小费？

澳大利亚竞争和消费者委员会发言人说：“消费者应该仔细留意总价中包含的预选额外费用，并确保在付款前取消不想要的选项。”





“如果消费者被误导支付了可选费用，他们应该告知商家，并要求按比例退还该额外费用。”



Food delivery drivers in Sydney sometimes receive tips from customers. Source: Getty / Andrew Merry

食品行业工人怎么看待小费？

围绕小费的许多争论都假定工人已经得到了公平的报酬。澳大利亚的最低工资为每小时21.38澳元，是世界上最高的时薪之一。





在美国，依靠小费的雇员的基本工资会低至每小时2.13美元（3澳元）。





但随着生活成本的上升，许多工人表示，虽然小费不在自己的预期内，但他们总是很感激有额外的小费。





萨加尔（Sagar）是悉尼的一名食品配送司机。他是收入无保障的临工行业的一员。他们的工作收入有时可能会低于最低工资，这视乎当天的工作情况。





萨加尔说，他很少收到小费，如果收到，通常是一澳元。





他说：“我认为客户应该意识到，如果司机在雨天甚至晚上还在给他们送货，他们应该留一些小费，以便支持送货司机继续工作。”



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“如果小费可以多一些，那我就可以在12小时的轮班中吃上一顿饭，由于预算有限，我通常是在下班后吃或回家吃。”





阿德莱德的送货司机迈克尔（Michael）说，小费可以给司机带来很大的不同。





“例如，如果你每小时送4次货，每次得到2澳元小费，那你每小时的收入就能增加8澳元，”他说。





然而，他理解为什么大多数顾客选择不给小费。





“顾客已经支付送货费、服务费和比自取货单更高的费用。额外增加的小费会使顾客已经全额支付的东西更贵。”



Hannah Tapsell never received the tips that customers left her. Source: Supplied / Hannah Tapsell

小费究竟到了谁手中？

谁会从顾客支付的小费中获益，有时这让人并不清楚。





在珀斯一家咖啡馆工作时，汉娜·塔普赛尔（Hannah Tapsell）不能直接接受顾客的小费，小费被放入一个公共的小费罐。





但这些小费的去向是个谜。





“我在那里工作的一年中，根本没有收到任何小费。因此，我真的不知道小费罐里的钱是怎么回事，”汉娜说。





汉娜说，顾客希望员工分享小费。她认为，这些小费的用途需要更加透明。





“如果小费被用在员工活动或圣诞奖金上，这起码表明小费是切实用在了我们身上，但这样的事从来没有发生过。”





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