疫情改变“人们一些好习惯” 这些日常消费品如何加剧澳洲塑料危机？

要点： 澳大利亚志愿者去年收集到逾36.6万（366144）件垃圾，当中63% 是塑料制品；

这比 2021 年增长了 17%，这是由于软塑料、硬塑料和聚苯乙烯数量的增加；

垃圾中数量前10 的包括薯片和糖果包装袋、瓶盖，以及首次统计发现的口罩。

一份新报告显示，去年志愿者从环境中收集的垃圾中约有三分之二是塑料，一年内增长了近两成。





非盈利组织清洁澳大利亚（Clean Up Australia）公布了 《2022 年全国垃圾报告》，介绍了全国范围内污染生态系统的垃圾类型。





根据周四公布的这份报告，在该组织的志愿者去年捡起的逾 36 万（366144）件垃圾中，63% 是塑料制品。这比 2021 年增长了 17%，这是由于软塑料、硬塑料和聚苯乙烯的发现量增加所致。



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收集到的垃圾单件物品数量中，软塑料以 18% 的比例占最高的数量，其次是烟头，占 14%；此外还有一次性塑料瓶盖、外卖食品容器、饮料罐、玻璃和塑料包装，各占 5% 或 6%。





数量前10的垃圾中，薯片和糖果包装袋占 4%，瓶盖和杯盖占 3%，而在报告中首次被计算在内的口罩也占 3%。





大约三分之一的回收物是志愿者为路边和行人路上收集，另外三分之一在水道发现，两成在公园发现。





清洁澳大利亚的主席基尔南（Pip Kiernan） 表示，该报告反映了消费趋势，这使塑料垃圾的增加成为一个严重的问题。



她表示，新冠大流行改变了人们以往养成的一些好习惯，例如使用可重用的水瓶和咖啡杯。





但基尔南表示，现在是时候每人每天都作出小改变，以减少塑料和其他废品。





她说：“我们经常说，不希望只有少数人完美地做到零浪费。我们希望即使数百万人做得不完美，但集体的改变可以产生很大的影响。”





“它可以产生巨大的影响，就像选择购买使用回收物料的品牌，或者更负责任地依据包装上的指示去做。不要低估个人行动的力量。我们可以继续作出改变。”





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