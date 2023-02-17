黄英贤为提及英国殖民主义的演讲辩护

要点： 黄英贤为一次提及英国殖民主义的演讲进行了辩护；

这位外交部长在参议院估计会议上对提问明显感到沮丧；

黄参议员说，坦率的讨论对于改善澳大利亚所在地区的关系至关重要。

黄英贤为在英国的一次触及英国殖民历史的演讲进行了辩护，称讨论“我们是谁”对改善澳大利亚所在地区的关系至关重要。





周四（2月16日），这位外交部长在参加参议院估计会议时被影子外长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）的反复提问弄得明显沮丧，一度对他说：“你认为......你是我的顾问。”





在本月早些时候于伦敦国王学院发表的一次范围广泛的演讲中，黄参议员宣布澳大利亚现在将自己视为印度太平洋地区的一部分，她将其描述为“我们这个时代最重要的地区”。



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这位出生于马来西亚的外交部长提到了她自己家族的殖民主义历史，并敦促英国和澳大利亚参与到关于他们过去的“令人不舒服”的故事中，而不是“停留在我们国家历史的狭隘版本中”。





周四，伯明翰参议员抓住包括英国在内的一些媒体的批评，给这些评论贴上了“分散”演讲中更广泛信息的标签。



Senator Wong said the presence of UK Foreign Secretary James Cleverly, left, shows the country has changed. Source: AAP

“共同点”

但黄参议员坚持认为，对殖民主义的坦诚讨论对于与澳大利亚的地区伙伴建立“共同点”至关重要，因为许多地区都有被英国统治的历史。





她告诉伯明翰参议员："如果我们认识到我们的历史，并认识到我们是如何改变的，我们就会找到更多的共同点，并处理其他人试图限制我们的一些方式。”





“在澳英美三方安全伙伴协议（AUKUS）和四国集团（Quad）的背景下，这事关澳大利亚在该地区的影响和力量。如果你看不到这一点，我会很惊讶，因为我本以为你能理解这一点，而不像某些人。”





在英国的演讲之后，黄参议员与英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利 （James Cleverly）一起召开了新闻发布会，克莱弗利的母亲来自塞拉利昂。





黄参议员说：“在这个房间里，澳大利亚的现代面貌和英国的现代面貌显而易见。“



“看在上帝的份上”

克莱弗利后来表示，殖民主义不是两人讨论的“主要内容”，但他接受了“你无法消除或抹去你的历史，所以你需要意识到这一点”的说法。





而黄参议员坚持认为她的“并不引人注目”的评论与她就任以来的声明“非常一致”。





伯明翰参议员问道：“英国在现代有变化吗？”





“当然有，我们也有...... 詹姆斯·克莱弗利是外交大臣，”黄参议员回答。





黄参议员对这种提问方式明显感到气愤，在某个阶段告诉伯明翰参议员：“我觉得你认为你是我的顾问或什么。”





伯明翰参议员强调了“平衡”和“尊重你所处的位置”的重要性，并询问演讲是否承认了英国历史的积极意义。





“当然有（积极因素）。哦，看在上帝的份上，”她回答说。



Simon Birmingham repeatedly pressed Senator Wong on whether the comments were a "distraction". Source: AAP 外交与贸易部秘书长扬·亚当斯（Jan Adams）说，在随后与英国外交官员的讨论中，没有正式或非正式地讨论有关殖民主义的问题。





她说：“我们有很多更重要的事情要谈。”





“没有任何不适感或外交紧张感。我可以完全自信地这么说。”



