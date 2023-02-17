特朗普大选调查结果显示有证人或在宣誓后撒谎

要点： 前美国总统特朗普曾声称大选投票被操纵，对他不利；

联邦特别大陪审团同时向检察部门提出关于可能起诉干预选举的建议；

正寻求共和党提名为 2024 年总统候选人的特朗普并未被传召作为证人。

根据周四公布的 2020 年大选调查结果摘录，在大陪审团调查前总统特朗普为推翻他 2020 年在佐治亚州大选失败而入禀的诉讼中，有证人或在宣誓后撒谎。





该文件显示，特大陪审团还得出结论，尽管特朗普曾声称投票被操纵对他不利，但选举过程中并无广泛存在的舞弊行为。陪审团并就或涉干预选举的行为，向检察官提出了起诉建议。





基于法庭的命令，涉案的提控建议以及报告的大部分内容，目前仍须被保密。因此，特朗普或其他人士最终是否会面临起诉仍属未知。





特朗普的律师表示，正寻求共和党提名为 2024 年总统候选人的他并未被传召为证人，也没有向大陪审团作证。



READ MORE 特朗普正式宣布将于2024年再度竞选美国总统

在宣誓作证的 75 名证人中，有律师朱利安尼（Rudy Giuliani）和共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）等特朗普的亲密盟友，以及共和党佐治亚州州长坎普（Brian Kemp）等高级官员。





该报告指出“大陪审团的大多数人认为，一名或多名证人可能作了伪证”，并补充指检察部门应该考虑提出适当指控。





当被问及该报告提及的怀疑伪证时，格雷厄姆告诉路透社说：“检察部门应自行查个水落石出。我对我所说的话充满信心。”





这份于周四公开的摘录总共只有五页，当中并无提及任何证人的具体名字，也没指控任何个人犯罪。





特朗普的发言人史蒂芬（Steven Cheung）在一份声明中说：“在人们期待已久的佐治亚州报告中，重要部分甚至没有提到特朗普总统的名字，事件与总统无关，因为特朗普总统绝对没有做错任何事。”





富尔顿（Fulton）地区高等法院法官麦克伯尼（Robert McBurney）在周一表示，该报告包括了“一份应该（或不应该）起诉的人士名单”。





但他裁定这些细节将暂时保密，因担心被点名的人士将无足够机会为自己辩护。





在佐治亚州，伪证罪可被判处 1 至 10 年监禁。亚特兰大刑事辩护律师萨多（Steve Sadow） 表示，伪证罪通常与其它罪行一起被起诉。





大陪审团的调查结果表明选举中“确实发生了某些事情，而人们正试图掩饰或隐藏这些事情”。



READ MORE 特朗普被指控参与“多方阴谋”致美国国会大厦骚乱

特朗普早前被指于 2021 年 1 月致电一名地方官员，要求他“找出”更多选票，以推翻民主党总统拜登于当地的胜利。富尔顿地方检察官威利斯（Fani Willis）随后对此展开调查。





特朗普随后继续断言，2020 年的选举是通过广泛的投票舞弊从他手中窃取的，这也被认为是不实言论。他否认有不当行为，并指责当选的民主党人威利斯出于政治原因针对他。





佐治亚州的调查是特朗普面临的几项调查之一，当中包括美国司法部对他在离任后仍保留机密资料的独立调查，以及他寻求推翻2020 年选举结果的诉讼。





与普通大陪审团不同，特别大陪审团无权发出起诉书，只能提出建议。至于最终是否起诉的决定，则由当地地方检察官威利斯决定。





如最终威利斯决定兴讼，她将须回到普通大陪审团寻求起诉。





特朗普于 2021 年 1 月 2 日致电佐治亚州最高选举官员拉芬斯伯格 （Brad Raffensperger），并谎称选举结果存在舞弊，其后此通话录音遭泄露——“我只想找到 11780 票，比我们多一票，因为我们的确赢得了该州”。他指的是拜登以 11779 票的微弱优势于该州获胜。





四天后，一群特朗普支持者冲进美国国会大厦，试图阻止国会宣布拜登胜利，行动最终失败。





威利斯女士还审核了另一事件，该案情指，曾有选举人错误地断言特朗普赢得了佐治亚州，而企图将选举人票授予他而非拜登。此举同样未能成功。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





