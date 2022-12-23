特朗普被指控参与“多方阴谋”致美国国会大厦骚乱

美国众议院委员会关于国会大厦骚乱的最终报告称，唐纳德·特朗普犯罪性地参与了“多方阴谋”，以推翻2020年总统选举的合法结果。





报告还说，他没有采取行动阻止其支持者袭击国会大厦。





这一报告的发布结束了对这位前总统和两年前暴力叛乱的为期18个月超长调查。





本周四发布的这份长达814页的报告是在调查小组问询了1000多名证人，举行了10次听证会，并获得了数百万页文件之后发布的。





这些证人（从特朗普的许多最亲密的助手到执法人员，再到一些暴乱者本人）详述了前总统在叛乱前几周的行动，以及他为推翻自己的失败而开展的广泛施压运动如何直接影响了那些在2021年1月6日推开警察并砸破国会大厦门窗的暴乱者。



阅读更多 新公布的文件显示特朗普担任总统的最后一年未缴纳个税

“1月6日（事件）的核心原因是一个人，即前总统唐纳德·特朗普，其他许多人都是追随着他（而行动），”报告说。





“如果没有他，1月6日的所有事件都不会发生。”





这个由九名成员组成的调查小组总结说，暴动严重威胁了民主，并“使美国立法者的生命处于危险之中”。





该报告的八章调查结果描述了特朗普和他的顾问们为试图使拜登总统的胜选失效而制定的非同寻常计划的许多方面。





报告描述了特朗普对各州、联邦官员、立法者和副总统彭斯施加的压力，让他们玩弄制度或违反法律。





该委员会表示，特朗普一再谎称广泛存在的选民欺诈行为引起了其支持者的共鸣，并在社交媒体上被放大，建立在他四年任期内培养的对政府的不信任之上。





当他们诉诸暴力并冲进国会大厦时，他几乎没有采取措施来阻止他们。



特朗普再次竞选总统 同时却面临多项联邦调查

该报告发布之际，特朗普正再次竞选总统且还面临多项联邦调查，包括调查他在叛乱中的作用，以及他在佛罗里达州的庄园中是否存在机密文件。





本周，众议院委员会预计将公布特朗普的纳税申报单，此前，他多年来一直在争取将其保密。





而且，特朗普被共和党人指责在中期选举中的表现不如预期，使他处于自赢得2016年选举以来政治上最脆弱的状态。





这也是众议院民主党人在不到两周内将权力移交给共和党人的最后行动，他们执政四年的大部分时间都在调查特朗普。



阅读更多 特朗普集团因多项税务欺诈指控被判有罪

民主党人两次弹劾特朗普，第二次是在叛乱发生后的一周。他两次都被参议院宣判无罪。民主党领导的其它调查对他的财务、企业、外国关系和家庭进行了调查。





周一，由七名民主党人和两名共和党人组成的小组正式将他们的调查移交给司法部，建议该部门对前总统的四项罪行进行调查，包括协助叛乱。





虽然刑事转介没有法律地位，但它们是委员会在进行了长达一年半的广泛调查后的最终声明。





特朗普试图诋毁这份报告，将委员会成员抨击为“暴徒和无赖”，且一直在继续质疑他在2020年的失利。





在回应调查小组的刑事转介时，特朗普说：“这些人不明白，当他们追捕我时，热爱自由的人就会团结在我周围。它增强了我的力量。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



