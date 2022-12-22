新公布的文件显示特朗普担任总统的最后一年未缴纳个税

要点： 一个国会小组公布的记录显示，唐纳德·特朗普在2020年没有缴纳所得税；

这些记录是在经过长达数年的斗争后公布的；

特朗普组织的一位发言人称这些报告是“出于政治动机”。

根据国会小组公布的税收数据，唐纳德·特朗普在其总统任期的最后一整年没有支付任何所得税，因为他报告了自己商业利益上的巨大损失。





由民主党领导的众议院筹款委员会经过长达数年的斗争，周二（当地时间）晚些时候公布的报告揭示，特朗普的收入和他的纳税义务，在他入主白宫的四年里发生了巨大的波动。





文件显示，特朗普和他的妻子梅拉尼娅（Melania）在四年中确实缴纳了某种形式的税款，但这些税款最后被他的企业损失所抵消，他们在几年中能够将所得税降到了最低。



Former US president Donald Trump and his wife Melania recorded an adjusted gross income of negative A$19.3 million in 2017, leading to a net income tax of A$1,120. Source: Getty / Joe Raedle 委员会质疑其中一些扣减项目的合法性，包括一项9.16亿美元（14亿澳元）的扣减项目，委员们在周二表示，纳税申报单的细节不足。该委员会预计将在未来几天内公布他的完整申报单的编辑版本。





特朗普在两次竞选总统期间都拒绝公开其纳税申报单，尽管几十年来，所有其他主要政党的总统候选人都这样做了。





该委员会经过长达数年的斗争获得了这些记录，并在周二投票决定将其公开。





特朗普先生的一位发言人说，公布这些文件是出于政治动机。





特朗普组织的发言人史蒂文·张（Steven Cheung）在周三表示：“如果这种不公正的事情可以发生在特朗普总统身上，那么它可以毫无理由地发生在所有美国人身上。”





小组中的民主党人说，他们审查发现，税务机关没有对特朗普先生复杂的纳税申报进行适当审查，以确保其准确性。





尽管美国国税局应该每年都对总统的纳税申报进行审计，但直到民主党人在2019年催促他们采取行动时，美国国税局才开始这样做。





小组发现，国税局在大部分时间里只指派了一名代理人进行审计，而且没有审查特朗普声称的一些扣除项目。





据媒体报道和关于特朗普财务状况的庭审证词，在上任之前，特朗普先生多年来报告他的生意出现严重亏损，以抵消数亿美元的收入。





委员会公布的文件显示，这种模式在他入主白宫后继续存在。





在此期间，特朗普先生和他的妻子有责任缴纳自营职业和家庭就业税。因此，在这四年里，他们总共支付了300万美元（450万澳元）的税款。





但是，扣除额使他们在几年内将所得税降到最低。





记录显示，2017年，特朗普和他的妻子报告的调整后的总收入为负1290万美元（1930万澳元），导致其净所得税为750美元（1120澳元）。





他们在2018年报告的调整后的总收入为2430万美元（3630万澳元），支付了100万美元（150万澳元）的净税，而在2019年，他们报告的收入为440万美元（660万澳元），支付了13.4万美元（200143澳元）的税款。





2020年，他们报告亏损480万美元（720万澳元），没有支付净所得税。



