生产鸡肉生产成本飙升 澳新市场鸡肉价格将上涨

美国最大的鸡肉生产商Inghams警告称，自新冠大流行开始以来，通胀压力一直打击有关行业，预计情况将在2023年延续。





在鸡饲料、燃料、劳动力和包装价格高企的影响下，不断上涨的成本可能会迫使该公司将成本转嫁给顾客。





Inghams于去年表示，将被迫提高其鸡肉产品的价格至所有销售渠道，包括超市、快餐连锁店和肉店，并称是因为公司要应对不断飙升的成本。



生产商表示鸡饲料成本飙升。 Source: Pixabay 最新账目显示，其鸡肉产品（从炸鸡肉排到生鸡胸肉）的销售成本在上半年上涨了10%，仅仅是饲料成本就增加了5790万元，运费增加了2820万元，包装和配料的成本则增加了1240万元。





乌克兰战争造成的小麦供应中断也没有缓和，这也使鸡饲料的价格飙升。





Inghams于周五表示，由于许多关键原材料和运营业务成本上升，价格上涨可能无法避免。



该公司会确保定价水平可适当地反映持续上升的饲料和一般成本压力，并将根据需要进一步提高价格。





在美国，该公司上半年收入增长8.9%至15亿元，而利润却下降55.2%至1720万元。





该公司表示，集团核心家禽销量较上年同期下降0.6%。税前利润为1.97亿元，下降10.6%。



澳新鸡肉销量下降 收入上升 成本转嫁消费者？

在其澳大利亚业务中，核心家禽销量小幅下降0.3%，收入增长9.6%，这主要受家禽净销售总价上涨8.5%和饲料价格上涨29.6%的共同推动所致。





在其新西兰业务中，核心家禽销量下降了2.4%，而收入增长4.8%。在此期间，该公司受到劳动力减少的限制而调整了鸡蛋设置，因此令可供出售的鸡肉减少。





Inghams公司行政总裁Andrew Reeves表示，该结果表明该业务在2022年下半年有了显著改善，他预计随着Inghams在本财政年度下半年的推进，这种积极势头将继续下去。





“虽然很明显业务正在成功度过过去12个月中的各种运营挑战，但我们的养殖业务需要更长的时间才能恢复到正常水平，导致家禽产量低于所需。”





“我们还要继续应对一些一般市场压力，包括供应链中断和广泛的通胀压力，这是当前经营环境的一个特点。”





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