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悉尼唐人街多块广告屏被指“丑陋” 近千个签名请愿要求拆除

悉尼唐人街的一个社区团体收集了近1000个请愿签名，他们要求拆除在该区域的四个“大型”、“碍事”的数字广告屏。

Peter Wong believes advertising screens in Sydney's Chinatown are eyesores.

Peter Wong believes advertising screens in Sydney's Chinatown are eyesores. Credit: Supplied

要点：
  • 一群澳大利亚华人呼吁拆除悉尼唐人街的数字广告屏；
  • 他们认为，在这一标志性区域所安装的四个广告屏有碍观瞻，并且没有提供足够的社区信息；
  • 为了使该地区“现代化”，悉尼市与QMS传媒公司签订了10年合同包括安装150个屏幕，其中有这四个广告屏。
一些澳大利亚华人说，设于悉尼唐人街的几块数字广告牌相当于“垃圾”，这种设备在这个特色文化区域没有立足之地。

自去年3月开始，约有150个广告屏在悉尼安装，它们被称为“通信塔”，用于展示QMS媒体的广告。

悉尼市政府表示，它与QMS Media签订了关于“街道设施”升级的10年合同，数字广告屏属其中内容，还可用来展示活动信息、社区信息更新和安全更新。

但禧市商会（Haymarket Chamber of Commerce）的联合创始人Peter Wong认为，这些广告屏有碍观瞻，而且不会给社区带来任何好处。
如果数字广告牌上是有关社区信息或给唐人街的生意打广告，那就不一样了。
Wong表示：“市议会说我们唐人街是一个特色区域，但这些数字广告屏与我们的文化没有任何关系，它们成了大型的障碍物。”

去年6月和7月，四座塔架被安装在唐人街的主干道——迪克森街（Dixon Street）。悉尼市议会发言人表示，它们取代了在相同或非常相似位置的四块JCDecaux 广告牌。

他希望唐人街给顾客带来受到欢迎的感觉，而不是被数字广告屏吓到。唐人街的商家在疫情最严重的时候受到了重创。

“我们希望人们再次造访唐人街。我们每周都有夜市，但广告牌令人们走动不便，还阻碍人们来到这里，”他说。

“商家受到了数字广告牌的影响，特别是那些提供户外就餐服务的商家。”
Peter Wong standing next to one of four advertising screens he wants removed from Sydney's Chinatown.
Peter Wong standing next to one of four advertising screens he wants removed from Sydney's Chinatown. Credit: Supplied
Peter Wong是“Soul of Chinatown”的创始人之一，该社区组织一直在网上发起拆除这些广告屏的活动。自去年12月下旬以来，请愿书已经收集了近1000个签名。

请愿书支持者认为数字广告牌“碍眼”和“丑陋”，一位支持者Claire Lo写道：“我住在这里，它真的破坏了唐人街的特色。”

另一位支持者Rod Lee写道： “对于一个试图保持其文化特征的地区来说，这些广告牌是非常不合适的。”

悉尼市政府表示，这些广告屏是“街道设施 ”升级的一部分，旨在推动该地区及其周边地区的 “现代化”。

社区人士对部分广告屏的位置感到担忧，这促使议会对这些广告屏进行了外部审查。
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市议会发言人告诉SBS中文：“我们了解到一些社区成员对街道设施的位置表示担忧，特别是一些通信塔的位置。”

他补充称，所有这些设施的位置都要经过开发申请和公共通知程序，其中包括与独立的地方规划小组进行公众咨询。

QMS媒体的一位发言人表示：“所有QMS街道设施都完全合规，并更换了使用超过了20年的老旧街道设施。”

“关于请愿书，QMS和悉尼市政府已对目前的通信塔的位置开始第三方外部审查。”

Soul of Chinatown组织者表示，他们将在2月20日的议会会议上提交请愿书。

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Published 17 February 2023 at 3:16pm
By Hsin-Yi Lo
Source: SBS
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