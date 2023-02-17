悉尼唐人街多块广告屏被指“丑陋” 近千个签名请愿要求拆除

要点： 一群澳大利亚华人呼吁拆除悉尼唐人街的数字广告屏；

他们认为，在这一标志性区域所安装的四个广告屏有碍观瞻，并且没有提供足够的社区信息；

为了使该地区“现代化”，悉尼市与QMS传媒公司签订了10年合同包括安装150个屏幕，其中有这四个广告屏。

一些澳大利亚华人说，设于悉尼唐人街的几块数字广告牌相当于“垃圾”，这种设备在这个特色文化区域没有立足之地。





自去年3月开始，约有150个广告屏在悉尼安装，它们被称为“通信塔”，用于展示QMS媒体的广告。





悉尼市政府表示，它与QMS Media签订了关于“街道设施”升级的10年合同，数字广告屏属其中内容，还可用来展示活动信息、社区信息更新和安全更新。





但禧市商会（Haymarket Chamber of Commerce）的联合创始人Peter Wong认为，这些广告屏有碍观瞻，而且不会给社区带来任何好处。



如果数字广告牌上是有关社区信息或给唐人街的生意打广告，那就不一样了。

Wong表示：“市议会说我们唐人街是一个特色区域，但这些数字广告屏与我们的文化没有任何关系，它们成了大型的障碍物。”





去年6月和7月，四座塔架被安装在唐人街的主干道——迪克森街（Dixon Street）。悉尼市议会发言人表示，它们取代了在相同或非常相似位置的四块JCDecaux 广告牌。





他希望唐人街给顾客带来受到欢迎的感觉，而不是被数字广告屏吓到。唐人街的商家在疫情最严重的时候受到了重创。





“我们希望人们再次造访唐人街。我们每周都有夜市，但广告牌令人们走动不便，还阻碍人们来到这里，”他说。





“商家受到了数字广告牌的影响，特别是那些提供户外就餐服务的商家。”



Peter Wong standing next to one of four advertising screens he wants removed from Sydney's Chinatown. Credit: Supplied Peter Wong是“Soul of Chinatown”的创始人之一，该社区组织一直在网上发起拆除这些广告屏的活动。自去年12月下旬以来，请愿书已经收集了近1000个签名。





请愿书支持者认为数字广告牌“碍眼”和“丑陋”，一位支持者Claire Lo写道：“我住在这里，它真的破坏了唐人街的特色。”





另一位支持者Rod Lee写道： “对于一个试图保持其文化特征的地区来说，这些广告牌是非常不合适的。”





悉尼市政府表示，这些广告屏是“街道设施 ”升级的一部分，旨在推动该地区及其周边地区的 “现代化”。





社区人士对部分广告屏的位置感到担忧，这促使议会对这些广告屏进行了外部审查。



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市议会发言人告诉SBS中文：“我们了解到一些社区成员对街道设施的位置表示担忧，特别是一些通信塔的位置。”





他补充称，所有这些设施的位置都要经过开发申请和公共通知程序，其中包括与独立的地方规划小组进行公众咨询。





QMS媒体的一位发言人表示：“所有QMS街道设施都完全合规，并更换了使用超过了20年的老旧街道设施。”





“关于请愿书，QMS和悉尼市政府已对目前的通信塔的位置开始第三方外部审查。”





Soul of Chinatown组织者表示，他们将在2月20日的议会会议上提交请愿书。





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