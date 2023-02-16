昆士兰警察枪击案经调查后被宣布为出于宗教动机的恐怖袭击

要点： 夺去两名警察生命的昆士兰枪击案已被宣布为恐怖袭击；

调查中提供的近200份陈述发现，三名袭击者计划以警察为目标；

据警方称，这三人被认为赞同一种广泛的基督教信仰，即所谓的“千禧年前论”。

去年12月夺走两名警察生命的昆士兰致命枪击案被描述为具有宗教动机的恐怖袭击。





九周前，昆士兰警察马修·阿诺德（Matthew Arnold）和瑞秋·麦克罗（Rachel McCrow）在布里斯班以西300多公里的Wieambilla一处房屋内，被三名阴谋论者杀害。





内森尼尔（Nathaniel）、加雷斯（Gareth）和斯泰西·柴恩（Stacey Train）在当晚晚些时候与特警的枪战中被击毙。





副警察局长特雷西·林福德（Tracy Linford）说，调查人员已经取得了190多份证词，并对柴恩一家的生活进行了梳理。



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她说，尽管调查仍在进行，但警方不认为这次袭击是随机或自发的，警方是蓄意袭击的目标。





林福德女士说：“我们的评估结论是，柴恩一家作为一个‘自治小组’，执行了一次出于宗教动机的恐怖袭击。”





“柴恩家族成员赞同一种广泛的基督教原教旨主义信仰体系，即所谓的千禧年前论（Premillennialism）——这是一种来自基督教神学的信仰体系。”



The caskets of Constable Rachel McCrow and Constable Matthew Arnold during the memorial service. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 警方认为这三人是单独行动，没有其他人参与袭击。





警方还证实，这次袭击是经过精心策划的，这家人也为抵御警察做好了准备。





三人身穿迷彩服，在房产周围设置了多个障碍。





警方还从Wieambilla的房产中缴获了六把枪支、复合弓箭以及刀具。



内森尼尔和斯泰西的亲生女儿玛德琳·柴恩（Madelyn Train）已经接受了多次问讯，她坚称在致命的枪战之前没有任何警告信号。





但她承认加雷斯确实持有极端观点，而且是一个军事爱好者。





“他好像在做一个关于COVID和世界末日的奇怪项目，但也有宗教性质。他相信世界末日，”她说。





柴恩女士说，当谈话出现阴暗转折时，她经常试图将她叔叔引向其它话题。





她说，她知道内森尼尔拥有枪支，斯泰西和加雷斯有一个枪支保险箱，并持有武器许可证。





“但妈妈不喜欢枪支，”柴恩女士在一次问讯中说。





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