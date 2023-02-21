别再忽视：在澳洲这些地区 你的房产是否存在风险或能否成功投保？

要点： 近年，保险公司一直全面提高保费；

对于那些处于洪水、火灾或飓风风险地区的人而言，保费越来越难以负担；

气候委员会（Climate Council）估计，到 2030 年，每 25处房产中，就有一处因为现实原因无法投保。

2019 年 12 月，茱迪思 （Judith）和柯林斯（Paul Collins）因为黑夏丛林大火，被迫离开他们位于新州南部高地 Buxton的家园。他们的房屋在这一场大火中被烧成灰烬。他们原本希望保险赔偿能够支付重建费用，但结果令他们伤心欲绝。





这两位现年 70 岁的长者，领取近 20 年的残障人士养老金过活。而他们为了削减保费，因此投保较相宜的计划，因此，最后收到的赔偿比预期的少了近三万澳元。





他们没有能力在其它地方置业，不得已只能在这一块曾遭火灾的土地上重建，但由于“火灾历史”，房产被视为有“高火灾风险”。这不但意味每年要多付 1200 澳元的保费，达到 3357 澳元，也意味着必须为房屋做好防火装备，这方面将使他们需要额外花费18000澳元。





之后，由于新冠疫情使供应短缺，他们又要面对建筑材料加价四成的问题。



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他们无力支付建筑商的费用。





茱迪思向 SBS 新闻表示：“我丈夫患有肾病，我也患有罕见的脊柱病。两年半来，我们每周工作 7 天，每天工作 7 至 12 小时。”





由于两人皆身患危疾，故希望尽快把房子准备好出售。





“如果我们继续领取单身养老金，就负担不起保险了。”



Judith and Paul Collins say not only has the insurance premium for their property gone up, they are also required to make their rebuilt home fire resistant, which is costing them thousands of dollars. Source: SBS 康罗伊 （Susan Conroy）住在新州北部河流地区的利斯莫尔（Lismore）。去年，该地发生了澳大利亚近代史上最严重的洪水，甚至将她所住的城镇淹没。还好她在水灾发生前的数天为房产续保。





然而，在洪水过后，房产的保费上升了 500 澳元，升至 3681 澳元。





她的房子现在只剩一个空壳。她也想搬到洪水位以上的地方，但房价和保费令她却步。因此，现年70 岁的她计划重建家园，尽管仍在等待保险公司赔偿，但很担心未来的保费究竟是多少。





她预计会负担不起保费。





她向 SBS 新闻表示：“我必须要重建房屋，然后必须要再投保，但我不知道要花费多少。”



Susan Conroy would like to relocate somewhere else above the flood level but housing and insurance costs make this option too expensive for her. 康罗伊的邻居并无买保险。他们的房子位置比她的房子低，而且早在去年之前就被洪水淹没了，故他们的保费已升至无力负担。她说，与此同时，附近宁宾 （Nimbin）镇的友人住在远离洪水区的更高处，每年的保费已经从 2000 澳元飙升至 15000 澳元。





她说：“人们都担心下一年的保费……在我看来，大多数年轻一代都负担不起。”





康罗伊说，人们还担心可用的补助金和赔偿并不足以让他们的房屋能够应对另一场大洪水。





“我的保险公司建议使用石膏板，我们知道石膏板（遇到洪水时）会变成湿纸浆。我们当中有许多人买不起水泥板或船用胶合板这类防水物料，而且我们都不相信这是最后一次大洪水。”



保费为何飙升？

近年来，保险公司一直在提高每个人的保费，有些每年增幅更高达 10%至11%，部分是由于通胀，部分是由于全球不断提高的再保险费率，也有部分原因是由于澳大利亚面临与气候相关的风险。





澳大利亚保险委员会（ICA）公共事务总经理琼斯（Mat Jones）对SBS 新闻说：“全球性的再保险公司 （为保险公司提供保险的公司）正在重新评估澳大利亚。除了地震和火山爆发，我们还首当其冲受到所有极端天气事件的影响。我们遇过洪水、飓风和可怕的火灾……澳大利亚的这些风险给保费带来上行压力。”





根据澳大利亚保险委员会的数据，自 2020 年 1 月以来，风暴和洪水的保险赔偿已逾 123 亿澳元，索偿个案为 788000 宗，相当于每 25 个澳大利亚成年人中就有一个。



Parts of the central business district under water at Forbes, in the Central West of New South Wales, Thursday, November 17, 2022. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/AAPIMAGE 而 2022 年 2 月至 3 月的洪水造成的损失现已超过 56.5 亿澳元，成为澳大利亚史上造成损失最大的自然灾害。





其后，据报在利斯莫尔或西悉尼的Hawkesbury-Nepea平原等洪水多发地区，有些人的保费升至每年两万至三万澳元。





即使在最近的灾难发生之前，澳大利亚有很多房屋并未投保。而由于保费的增加，有关数字可能会再进一步上升。





琼斯说，保险公司希望人们能够负担得起保险，因为越多人买保险就越符合他们的利益。但随着极端天气事件恶化，他们不得不重新评估房产以收回成本。





“我们遇到了比以往任何时候都高（水位）的洪水，比以往任何时候都吹袭得更南面的飓风，以及比以往任何时候都更猛烈的火灾。”





“我们必须重新评估当中某些房产。



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保费会继续升不停吗？

气候委员会表示，由于极端天气持续恶化，房产的维修、保养和重置成本不断增加，保费预计继续上扬。





其报告《无法投保的国家：澳大利亚受气候影响最严重的地方》指出，到 2030 年，大约 520940 处房产（即每 25处房产中就有一处）将处于“高风险”状态——极端天气和气候变化每年造成的损害赔偿使它们实际上无法投保。





此外，到 2030 年，9% 的房产将达到“中风险”类别，每年的损害赔偿相当于房产重置成本的 0.2%至1%，令这些房产有可能变成保险不足。





气候委员会的气候风险地图显示，到 2050 年至2100 年，问题会激增，后者显示整片土地为危险的红色。





气候委员会委员经济学家赫特利（Nicki Hutley）说，统计数据“令人非常震惊”。





“通过气候科学家发表的意见，我们早已意识到这情况。现在只是白纸黑字道明。有时你需要这样做才能引人关注。”





赫特利女士向 SBS 新闻表示：“随着时间推进，一切都会变得更糟，因为按照目前的排放轨迹，情况会恶化。即使我们在政策上做得更多，在情况趋于稳定之前，仍会每况愈下。”





报告还指出，在极端情况下，有些地区甚至可能变得“不宜居住”。



Worsening extreme weather means increased costs of maintenance, repair and replacement to properties. With this risk increasing, insurers are raising premiums to cover the increased cost of claims and reinsurance. Source: SBS 乔治娜·伍兹（Georgina Woods）是气候风险集团 （Climate Risk Group）的影响事务主管，该集团由一群旨在量化和传达气候变化成本的公司组成。





她向 SBS 新闻表示，人们已经发现在已知受到极端天气和气候变化影响的地方很难投保，而这个问题正在“加剧”。





“在已知会遭到这些风险的地区仍然有新的房屋开发项目，但实际上没有适当的标准以确保澳大利亚的房屋按照基本的复原能力标准建造，确保我们的规划规例和金融服务切合我们的需要。”





澳大利亚保险委员会的琼斯说：“从技术上来说，澳大利亚没有一个地方是不可以保险的。”





他补充说：“可是，越来越多地方针对洪水或飓风等特定灾害的保险成本，高到大多数人实际上无法承受。”



哪些地区受影响最大？

气候委员会根据每个联邦选区中“高风险”房产的百分比，列出了受气候变化和极端天气事件（丛林大火、极端风暴和洪水）影响“风险”最高的10 个选区。





到了 2030 年，十大风险联邦选区是 Nicholls（维州）、Richmond（新州）、Maranoa（昆州）、Moncrieff（昆州）、Wright（昆州）、布里斯本（昆州）、Griffith（昆州）、Indi （维州）、Page（新州）和 Hindmarsh（南澳）。



赫特利说，现阶段的高风险房产主要集中在河流地区，沿海地区预计在未来数十年会受到越来越大的威胁，而住在国家公园周边的人将越来越多受到火灾威胁。





她说，不幸的是，那些财力本来已经薄弱的人将面临最大的风险。





“人们通常在这些高风险地区置业，因为房价便宜，原因是有风险。结果是，本来就经济脆弱的人变得更加脆弱。”



政府有何对策？

2022 年，联邦政府的灾难准备基金承诺，由 2023 年起于五年内拨款 10 亿元，以协助澳大利亚各地的社区保护自己免受自然灾害的影响，并由各州和领地配对相应的资金。





这些基金将用于基建，例如兴建防洪堤和海堤，以提高社区的抗灾能力，另外也提供补助金计划，资助居民改造房屋以加强抵御火灾、洪水或飓风。





在 2022 年底的全国内阁会议上，高级部长一致认为在洪水氾滥区的开发“需要结束”，他们正就灾害和气候风险制订国家标准，而国库部被委以考虑“如何提高保险负担能力”的任务。他们将于 2023 年向全国内阁汇报。



Many people living on floodplains have seen insurance premiums for their properties become prohibitively expensive. Source: AAP / Murray McCloskey 赫特利和伍兹均表示，当务之急是改善容易受灾害地区的道路（不增加房屋密度），使居民能够迅速撤离；其次是寻找降低这些人口面对风险的方法，可以是通过回购让居民搬到更安全的地区，或通过补助金和加强建筑规范使房屋更能抵御火灾、洪水和飓风。





他们补充说，与此同时降低排放量，这样情况就有机会稳定下来。



业主可以怎样做？

伍兹说，业主自己应该“投资于使他们的资产更具复原能力”，这也有助于降低保费。





她说：“这些东西前期可能要花更多钱，但模型显示你可以在房屋的整个使用周期内节省开支。”





在火灾风险高的地区，方法可以是采用使房屋更耐火的建筑技术和材料、封闭房屋底层或移除附近的树木。在洪水多发地区，可以是加高房屋并用防水膜或防水物料进行改造。在飓风多发地区，可以用钉板屋顶和在门窗上安装百叶窗。



Nearly a year after the floods, Susan Conroy still hasn't received her insurance payout to enable her to rebuild. Source: SBS 伍兹说，可以提供补助金协助人们使房屋变得更具复原能力，建议业主与他们的保险公司和地方议会核实，但需要提供更多资金。





“我们需要一个全国性框架和州政府框架，使当地社区能够得到资金和应对计划，以便为气候灾难做好准备。”



新买家应该怎样做？

伍兹和赫特利建议准买家像进行建筑调查或虫害检查一样，对房产的气候风险做些研究。气候评价 （Climate Valuation）在其网站上提供报告，而地方议会也提供越来越多有关气候风险的信息和运算模型。





越来越多按揭放贷机构根据气候相关事件的风险评估贷款。联邦银行 2022 年对其住房贷款组合进行的气候风险评估发现，约有 38000 处房产（按揭贷款总值 110 亿澳元）面临飓风的高风险，另有 56000 处房产（190 亿澳元）面临洪水风险，5000 处房产（20 亿澳元）有火灾危险。





琼斯建议人在买房前检查房屋的保费，并建议他们货比三家。





他说：“与保险公司讨论哪些缓解措施可能会影响他们的保费，例如使用政府补助进行改造，也可以和他们讨论增加你的自付额。因为这些都可能影响你支付的金额。”





伍兹补充说，与气候相关的检查必将成为业主和新买家的常态。





“无论我们现在采取什么缓解措施，进一步暖化的趋势已可确定。所以任何人如想购买一间可以住上几十年的房屋，都需要考虑到这一点。 ”





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