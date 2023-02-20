遭遇工资剥削追讨欠薪路漫漫 这些澳洲打工者如何坚持维权？

2021年在阿德莱德发生的“‘Fun Tea’奶茶店袭击案”，引起公众关注工资剥削（Wage Theft）的情况，并触发关于工资剥削的举报率激增。





在2021-22年度，公平工作调查专员署（FWO）在其匿名举报平台收到的非英语举报案例中，有近四成以简体中文撰写；同时在匿名举报中，涉及移民工人的案例占18%。





不少人认为，由于签证限制、语言问题，或对劳资权利不理解，留学生、临时签证持有人或新移民更易被雇主克扣工资。但事实上，薪金欺诈或剥削的情况并不局限于上述群体。



合同写月薪5000澳元 但“实收2200澳元”

Chloe Chen是一名打工度假签证（Working Holiday Visa）持有人，曾在墨尔本雪山Mount Buller上的旅馆Duck Inn工作。





数月前，她向公平工作调查专员署匿名举报了这一前雇主。今年初，专员署证实其前雇主行为“并不合法”。





此前，Chloe在离职后接受SBS中文普通话节目采访时表示，自己的三个月短期雇佣合同“疑点重重”，当中列出每月税前工资为2200澳元。



她说：“上雪山前，他（雇主）给我们寄了合同让我们签，合同里也没清楚说明抵扣的细则，只跟我们说税前工资是（每周）550元…… 但是我们后来去到雪山时，他给我们签了另一份合同，里面说每月会抵扣2800澳元工资。”



Chloe Chen与前雇主签订的合约。 Source: Supplied / Chloe Chen 完整的雇佣合同显示，Chloe的每月实际工资为税前5000澳元，包住宿、雪票，同时每周有75澳元连锁超市IGA的食品抵扣券。以上三项费用均直接从5000澳元工资中扣除，每月扣2800澳元。





然而她认为，不论是住宿条件，还是食品抵扣券真正能用的金额，其价值都远达不到雇主在食宿方面所扣的金额。





除此以外，Chloe也透露，雇主试图说服员工接受以外聘形式雇佣、通过澳大利亚商务号码 （ABN）发放工资，称可以避税。但她拒绝了有关要求，强调这样“（员工）和雇主不再是雇佣关系而是合作关系，这就为向Fair Work举报增加了难度”。



Duck Inn为雇员安排的住宿。 Source: Supplied / Chloe Chen 在意识到一些问题之后，Chloe开始留意收集证据，包括使用公平工作调查专员署的 “Record My Hours”记录每天工时——这一打卡工具是她来澳后做维权攻略时了解到的。



临签持有者容易“吃亏”吗？

Chloe感叹，临时签证持有人由于认知不足、缺少工作权益方面的教育，确实容易在维权上“吃亏”。





她提出一些建议，包括提前了解清楚工作行业的相关劳资规定，并将合同内容逐一比对；对合同临时变动或再签、补签等情况要有所警惕；发现任何问题及时向公平工作调查专员署查询及沟通，并留心确认工资单和退休公积金等的发放情况；如果认为自己的权益受到了侵犯，就要积极争取和维护。



Chloe Chen 通过FWO手机应用程序Record My Hours记录工时。 Source: Supplied / Chloe Chen 公平工作调查专员署1月中旬发信给Chloe时表示，已向该旅馆所属公司发送合规通知（Compliance Notice），要求旅馆向Chloe发放补偿以修正对其工资中食宿费用的“不合理”扣除，期限为2月14日。





她表示，该专员署在调查期间会主动致电告知查询进展，并感谢她“这种认真举报的打工者”。





不过，Chloe对于旅馆会按时补回欠款不抱太大期望，但会继续维权和跟进。





SBS中文普通话节目尝试联络旅馆寻求置评，但截至发稿前未获回复。其电话接通后自动转接的语音留言称，旅馆目前正休业，6月9日方会复业。



避发工资单 逾两万澳元退休公积金遭拖欠

近70岁的越南华人钟绍开（Thieu Khai Chung）虽已来澳逾四十年，也不能避免工作权益受到侵犯。





钟先生以难民身份从越南来到珀斯。他曾在越南经营家具业务，来澳后也从事相关工作。2019年，他与位于墨尔本Braybrook的钢铁加工厂签订两年合同，时薪为40澳元。





在接受SBS中文广东话节目采访时，钟绍开表示，合同文件由公司会计处理，而且他们在签约时已就薪金、假期、退休公积金达成共识。他表示，在这间规模较小的公司工作一直“相安无事”，该公司也一直准时支薪。但当他每次提出要工资单时，雇主却一拖再拖。



钟绍开接受 SBS 中文广东话节目采访。 Source: SBS / Yuye Lu 他说，由于雇主拒绝提供工资单，他无法确认雇主帮他申报的资料、税项是否准确，更怀疑雇主并未帮他缴纳退休公积金。





他一再向雇主要求工资单，双方最终发生冲突，须警方调解。





当被问及是否有寻求公平工作调查专员署协助，钟绍开直言，有人向他表示有关问题需要经过法律程序解决，才能起诉雇主。于是他直接找了律师代为处理，没想过找调查专员署。





在律师的协助下，法庭裁定资方需要向钟先生支付21600澳元遭拖欠的退休公积金。



获判赔偿但仍未追回

法庭判决虽出，但资方并未执行，收到律师信追讨也没有行动。钟绍开无奈表示：“追讨到现在已有两年多。”





而钟绍开不仅尚未追回被欠薪资，且仍要支付律师费及其它维权相关费用。



法庭判决资方需要向钟绍开支付21600澳元遭拖欠的退休公积金。 Source: SBS / Yuye Lu 他表示，除非律师能成功追回赔偿款，否则他不会再支付任何律师费。





对于律师能否成功追回欠薪，钟绍开已不抱太大希望。他说：“追得回来就要，追不回来就算了。”





SBS中文曾就此事致信钟先生前雇主CGC Stainless Steel Fabrication查询，截至发稿前未获回复。



律师：追薪过程中或会遇哪些风险？

新州律师陶建文（Clifford To）提醒，在讨薪过程中可能会遇到的风险之一，就是对方是否有“足够财力” 去“偿还法庭判决赔偿的金额”。





“因为如果对方根本没钱赔偿给你，而你大费周章，又或浪费一笔律师费之后，才发现原来对方没钱赔偿给你，其实全都是浪费精力和金钱。”



新州律師陶建文 (Clifford To) 提醒，在讨薪时应考虑对方是否有能力偿还欠薪。 Source: SBS / Tracy Lo 考虑到律师费用并非人人都能负担，陶律师表示，有关追讨事宜并“不一定需由律师代理”，申诉人可直接向法庭申请，而一般申诉程序也可向法庭“当值书记”查询。





但他提醒，申请人自行处理须“小心谨慎”。一旦程序或方法出现不当，法庭或可取消有关裁决。





他建议，有需要人士应寻求免费法律援助，有关详情可向所在州或领地的法律援助委员会、社区法律中心查询。



非英语匿名举报中逾半以中文提交

公平工作调查专员署一名发言人对SBS中文普通话表示，该部门在2021-22年度提出了创纪录的137起法庭诉讼，并成功在有关案件中对违规雇主施以重罚。





“在2021-22年度，专员署共获得270万澳元的法院颁令罚款，其中约180万来自涉及被剥削移民工人的案件。同一年度，专员署为超过38.4万名工人追回了创纪录的5.32亿澳元欠薪及应得权益。”





发言人说，自2016年推出匿名举报渠道以来，已收到超过9万条匿名举报，2021-22年度有近1.3万条；在以英文以外的语言提交的匿名报告中，55%以中文提交（简体中文38%、繁体中文17%）；其中涉及移民工人的匿名举报占18%。



公平工作调查专员署的网页截图。 Credit: Fair Work Commission “Fun Tea”奶茶店事件后，南澳职业妇女中心职员Meng Liu表示，该事件把华人社区工资盗窃这话题的讨论“推向一个新的高度”。





她说：“我们不希望当谈到这个问题时，说这是中国人的问题或劣根性。（情况）不仅华人社区存在，工资盗窃在全澳各个大中小企业都是非常普遍的现象。”



澳洲智库麦凯尔研究所的政策总监卡瓦诺（Edward Cavanough）就Fun Tea事件接受SBS 中文采访时也表示，工资剥削情况存在于全澳的经济活动中。



它（工资剥削）已如此普遍，甚至变成了一种商业模式。

匿名举报与获取帮助

雇主或雇员如需就薪酬或法定福利等问题获取直接帮助，可以访问 公平工作调查专员署网站 或致电公平工作热线13 13 94。





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