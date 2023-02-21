【安居澳洲】如何找回丢失的退休公积金

退休公积金或SUPER是您的雇主在您的工作生涯中为你存下的钱，供您退休后继续用这笔钱生活。





您的雇主必须将您收入的一定百分比存入您的SUPER账户，您的退休金基金会投资这笔钱，直到您退休。





在澳大利亚，有一些措施可以确保个人不会不可逆转地失去他们的养老金储蓄，即使账户一直处于闲置状态。





如果您的联系方式发生变化，并且基金会无法联系到您，则他们需要将无人认领的SUPER转移到澳大利亚税务局 (ATO)。





ATO 的副专员艾玛·罗祖尼兹维格（Emma Rosenzweig）解释了什么被认为是丢失的SUPER以及它将何去何从。





“丢失的退休公积金由SUPER基金持有的养老金，该基金机构与您失去联系并且您的账户一直处于非活动状态。因此，它一直没有收到你的钱。养老金基金将保留您丢失的养老金，直到他们找到你。但他们会向我们报告，以便我们也可以尝试通过 ATO 在线服务帮助你找到它。如果他们找不到你，那么一些丢失的养老金必须转移给我们。”





一旦 ATO 持有无人认领的养老金，该机构就会采取措施将这笔钱重新找回其合法所有者。



There is no deadline for recovering unclaimed super, but the longer it sits held by the ATO, the longer you are missing out on investment returns. Credit: rudi_suardi/Getty Images 如果你认为你丢失了SUPER，最好通过ATO的在线服务进行搜索。





及时更新您的联系方式也很重要。





“如果人们确实认为他们丢失了一些养老金，或者我们可能为他们持有养老金，而您无法在 ATO 在线找到它，那可能是因为我们没有获得您的所有详细信息或信息 。 因此，人们可以做的是联系他们认为曾经开过账户的任何以前的基金，并确保他们在 ATO 在线服务中的所有联系方式和银行账户详细信息尽可能是最新的。”





泽维尔·奥哈洛伦 (Xavier O’Halloran) 是澳大利亚退休公积金消费者协会 (Super Consumers Australia) 的董事，这是一家独立的SUPER消费者权益倡导组织。



When joining a new employer, they can set up your super account automatically with a fund if you don’t nominate yours. Credit: JohnnyGreig/Getty Images 他说，拥有多个养老金账户很常见，将它们合并为一个账户可能最符合您的利益。



据估计，如果您拥有多个账户，您的退休储蓄将减少约 5万元。因此，掌握您的养老金并在适当的地方合并确实值得。 Xavier O’Halloran, Director of Super Consumers Australia

“减少 5万元的原因由于拥有多个账户而发生的退休储蓄在很大程度上取决于保险，您最终会在多个账户中拥有违约保险。这些账户中也有固定费用。如果您保留超过开一个账户的话。”



“It really does pay to keep on top of where your super is and consolidate where it's appropriate,” says Mr O’Halloran. Credit: djgunner/Getty Images 持有临时签证并在澳大利亚工作期间赚取退休公积金的任何人，在离开澳大利亚后都可以申领。





您可以在澳大利亚期间开始申请离境澳大利亚退休公积金(DASP)。





但是，罗祖尼兹·维格女士解释说，在您的签证到期或被取消之前，您无法完成这个程序。





“这个政策允许你在离开澳大利亚后从持有它的基金中索回您的公积金。如果你在离开澳大利亚或签证到期后的六个月内没有这样做，那么ATO会让你的基金会知道，这笔钱会作为无人认领的养老金转移到ATO。所以，它仍然属于你，你仍然可以向我们索取，ATO持有了它而不是你的基金会。”



Temporary visa residents can apply to have their super paid to them as a departing Australia superannuation payment (DASP) after leaving the country. Source: Moment RF / Robert Lang Photography/Getty Images 如果您是澳大利亚公民或永久居民，移居海外不会改变有关如何处理您的退休金的规定。





“永久居民或澳大利亚公民只能在正常情况下使用他们SUPER。所以，您必须达到规定的年龄，并且您必须满足领取条件。即使您已经离开澳大利亚也是如此。所以， 除非在非常有限的情况下，例如严重的经济困难或需要动用您的资金进行 Medicare未涵盖的重要医疗费用，否则您无法提早使用您的退休公积金。”





奥哈洛伦先生说，人们在海外可以做一些简单的事情来最好地管理他们的退休公积金，比如保持他们的联系方式是最新的。 他还建议人们关注他们基金的表现和特点。





“现在是查看您是否投资于一只高绩效基金的好时机，ATO有一个非常好的资源可以帮助您解决这个问题，称为 YourSuper 比较工具，它可以让您比较很多市场上的基本产品的费用和性能。此外，值得与您的super基金核实一下您的保险是否也能在您在海外工作时保护您。很多人没有意识到他们的SUPER默认有保险。所以，问问您的基金是否会继续保护你。”



此外，检查您是否没有支付任何不必要的费用，并继续存钱进去。





“市场上的平均费用，如果您有大约 5万 元的余额，那么每年你将支付大约 1% 的费用。市场上肯定有很多报价少于那个，接近 0.5%。因此，值得货比三家，以确保您的账户费用非常低，并且您的储蓄在您在海外时不会受到侵蚀。当然，您可以继续贡献以确保您的退休储蓄继续增长，即使您已经搬到另一个国家。”





在您去世时指定您的受益人也是最佳做法。





如果你的家庭情况发生变化，你也可以调整你的受益人名单，以及您留给谁的百分比。





与死亡后分配SUPER有关的投诉由指定的法定机构澳大利亚金融投诉局 AFCA处理。





海德·格雷（Heather Gray） 是AFCA的退休金首席监察员。 她说，一个常见的误解是认为SUPER默认是您财产的一部分。





“人们通常没有意识到SUPER不属于遗产的一部分。对于人们来说，重要的是要在他们去世时考虑谁应该获得他们的退休公积金。因为对于很多人来说，这是他们最重要的资产，也许只排在家庭房产之后。人们可能会更笼统地考虑他们的财产，并且可能会立遗嘱，但他们不一定会得到建议并为他们的养老金做出安排。”



If you are an Australian citizen or permanent resident, moving overseas does not change the rules around how your superannuation is treated. Source: Moment RF / Mongkol Chuewong/Getty Images 当受托人就SUPER遗产提出的建议进行沟通时，他们有义务告知相关方，如果他们认为该决定不公平，他们可以在28 天内联系 AFCA 对该决定提出上诉。 然后对决定进行评估，并发布对投诉具有约束力的决定。





格雷女士说，投诉经常发生在受托人的决定上。





“人们的家庭情况很复杂。所以也许他们有不止一段关系而有的孩子。也许他们有一个合法的配偶，但他们与那个配偶分居了，而且他们现在也有一个事实上的配偶，也许他们从新的关系中得到了年幼的孩子。如果他们能够花一些时间考虑应该如何分配他们的公积金，并将该文件与基金放在一起，那可能意味着很多争论可以得到解决。”



If you don't make a written death benefit nomination, the trustee of your super fund will decide who receives your death benefit. Credit: Kemal Yildirim/Getty Images 这个程序涉及提交具有约束力的受益人提名。







“而且大多数基金都允许您进行具有约束力的提名。所以，这是一份法律文件，其中规定了如果您去世，您希望谁获得您的退休公积金。只要它有效，并且您已经提名了受益人，在法律上受托人实际上是受抚养人，受托人必须遵守。”





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