澳洲总理不考虑在偏远社区恢复无现金借记卡

要点： 澳大利亚总理表示，在偏远社区恢复无现金借记卡不会阻止反社会行为；

他认为，自愿性的SmartCard为需要帮助的人士提供了更大的支持；

西澳州长表示，可能会在旅游城镇卡纳文（Carnarvon）实施酒精限制措施。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，在偏远社区恢复无现金借记卡对解决反社会行为没有什么作用。





总理在访问西澳州期间听到了民众对恢复强制性收入管理计划的呼声；在金矿区中，包括拉弗顿（Laverton）和利奥诺拉（Leonora）在内的社区正在应对青少年犯罪激增的问题。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）预计本周将访问这些城镇，他声称“烈酒之河”正在流入偏远社区。





阿尔巴尼斯周一对批评之声予以反驳，称自愿参加的SmartCard收入管理计划为需要帮助的人提供了更大的支持。





“当我们处理一些社区的问题时，也是在处理代际问题，”他在珀斯告诉记者。





“（问题）无法在一天或一周内解决，需要政府与社区合作来倾听和回应。





“我当然致力于这样做，我的政府也是如此。”



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西澳州长麦高文拒绝透露他是否支持终止该计划的决定，称其为联邦事务。





总理表示，他在一系列问题上与西澳工党政府密切合作。



反社会行为“阻碍卡纳文发展”

麦高文表示，可能会在旅游城镇卡纳文实施酒精限制，以应对日益严重的反社会行为。





上个月，西澳州的加斯科因（Gascoyne）地区的北部沿海城镇有商家被盗，据称一辆警车被一辆偷来的汽车撞毁。为应对此类情况，当地已增派警力。





一个新成立的由持证企业主、警察和政府代表组成的地方酒类委员会，一直在考虑可以采取哪些措施来减少与酒精有关的伤害。





麦高文表示，利益相关者未能达成共识，州政府别无选择，只能进行干预。





“在很长一段时间内，为让当地酒类供应商同意限制所做的努力实际上没有取得任何重大进展，”他说。





“现在是州政府认真考虑我们在卡纳文能做些什么的时候了。”



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他指出，与更北部的其它社区不同，卡纳文在酒类的销售和购买方面缺乏“任何真正的限制或规则”。





总理上周到访该镇，会见了当地商家和社区领袖。





珊瑚海岸兽医医院的老板艾玛 · 巴雷特（Emma Barrett）说，她的诊所是周日晚上遭窃的几家企业之一。。





她支持恢复无现金借记卡的计划，她说在过去的12 个月里，她的诊所发生了十几起入室盗窃事件。





她告诉澳联社：“当局需要亲自到卡纳文来......这是一个很棒的城镇，但反社会行为目前真的阻碍了我们。“





西澳州的警方已被联系就盗窃事件予以置评。





阿尔巴尼斯周一早些时候到访卡尔古利（Kalgoorlie），这是对西澳州为期两天的访问的一部分，其中还包括在黑德兰港（Port Hedland）举行的内阁会议。他会在珀斯举办筹款活动。





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