脸书和Instagram即将推出每月付费订阅服务 扎克伯格怎么说？

要点： “Meta 验证”本周将在澳大利亚和新西兰推出；

脸书和Instagram的订阅套餐还包括针对伪冒的额外保护；

其竞争对手社交媒体网络推特（Twitter）去年曾试图推出类似服务，但结果适得其反。

2月19日，脸书和 Instagram 母公司 Meta的首席执行官扎克伯格 （Mark Zuckerberg）宣布，将推出一项付费订阅服务，允许用户以最少每月 19.99 澳元的费用验证他们的帐户。





此前，马斯克 （Elon Musk） 为推特采取类似的计划。





扎克伯格说：“‘Meta验证’本周将率先在澳大利亚和新西兰推出，使用户能够验证“具有政府身份证的帐户”，获得蓝色徽章，以及额外的防伪冒保护以防止帐户声称是用户本人，并可以直接得到客户支持。”





他在其脸书帐户发布的声明中写道：“这项新功能是为了提高我们整体服务的真实性和安全性。”





该公司表示，在脸书和 Instagram 上已经通过验证的帐户不会有变，并补充说只有 18 岁以上的用户才能订阅。该服务尚未开放给企业。





目前尚未清楚扎克伯格计划如何在用户无力支付月费的国家或以现金为主的经济体系为“Meta验证”定价。在这些经济体系，可能只有少数方法付款给 Meta。



去年，Meta的竞争对手社交媒体网站推特曾推出类似服务，结果适得其反，甚至导致大量虚假帐户突然涌现，吓坏了广告商，并对网站的未来产生疑虑。





马斯克被迫暂时中止这计划，之后在去年12 月重启，但反应欠佳。



“免费”？

脸书建立了当今互联网上大型平台的主导模式，用户可以从收集其个人资料并出售给广告商的“免费”服务中得益。





在过去二十年间，正是这种模式为该公司以及谷歌 （Google） 等其它广告巨头每年带来数以百亿元计的收入。





多年来，脸书主页也自豪地宣称该网站“免费而且‘永远’免费”。





不过，在 2019 年，该公司悄然放弃了这个口号。当时有专家认为，这是因为用户的个人资料价值意味着该网站从未真正“免费”。





2022 年，Meta 的广告收入出现了自 2012 年上市以来首次下滑。





该公司最近宣布，脸书的每日用户量首次达到 20 亿——但面对通胀侵蚀广告商预算和来自 TikTok 等应用程序的激烈竞争，这些用户量为其业务带来的收入已经大不如前。



An aerial view of Meta (Facebook) headquarters in Menlo Park, California. Source: Getty / Tayfun Coskun 该公司还受到 iPhone 制造商苹果公司引入的监管新例的影响，因而限制了社交网络收集资料和销售广告的能力。





类似的因素已驱使其它网络推出收费计划，从 Reddit 到 Snapchat，当然还有推特。





Meta 还面临扎克伯格在元宇宙概念上进行的投资风险，扎克伯格认为这个虚拟现实世界将成为下一个前沿领域。



去年 Meta 遭投资者抛售，使股价在 12 个月内暴跌三分二。而在 2023 年的头两个多月内，才收复了部分失地。





Meta 于去年 11 月宣布将裁减 11000 名员工，占员工总数的 13%，这是该公司有史以来规模最大的裁员。





这次裁员是这家硅谷巨擘近月宣布的裁员潮的一部分，原因是这个曾经锐不可挡的行业正面临经济低迷。





由于苹果公司对 iPhone 收取佣金或谷歌就以其安卓（Android）系统运行的智能手机收取佣金，“Meta验证”的网上收费会低于手机应用程序。





扎克伯格表示，若澳大利亚人在网上登记验证，费用为 19.99 澳元，而在iOS 或安卓的费用为每月为 24.99澳元。





而在美国，“Meta验证”在网上登记验证费用为 11.99 美元（17.41澳元），而在iOS 或安卓的费用为每月为 14.99 美元（21.77澳元）。





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