一名澳大利亚教授与三名当地人在巴布亚新几内亚被劫持，当地警方警告或将使用“致命武器”进行营救

巴布亚新几内亚警方准备使用“致命武力”来解救周日被劫持的一名澳大利亚大学教授和三名研究人员。





据报道，一伙武装分子在该国偏远的高地用枪挟持了这四人，于周一启动了特别行动。





这群人提出了释放人质的赎金要求。警方认为，武装分子是偶然发现四名人质的。





警察局长大卫·曼宁（David Manning）表示，他的团队将对这些“机会主义”枪手采取行动，并将人质送回安全地带。





根据天空新闻的报道， 曼宁表示，其安全部队将采取提起一切必要手段，“包括使用致命武力，以保障被劫持人员的安全。”





被劫持的澳大利亚的考古学家与当地研究人员和来自首都莫尔兹比港（Mount Bosavi）的一位项目经理一起，在博萨维山（Mount Bosavi）地区的偏远地区Fogoma'iu进行考察。





由于情况敏感，这些人的具体身份没有被公布。





影子内政部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）表示，澳大利亚领事馆官员正在与巴布亚新几内亚政府“携手合作”，协助确保人质的安全。





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