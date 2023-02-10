【圆桌健谈】我身体不适是不是因为长新冠？如何进行长新冠健康管理？

What you need to know about Long COVID that can occur after being exposed to the COVID -19

'long COVID'. Credit: Nick Evans

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新冠或普通感冒康复后一直“状态不好”，到底是不是因为长新冠？医生如何治疗长新冠患者？注册全科医生张勇为您解答。

维州居民Ruth Newport首次感染 COVID已经一年了。

然而，她说自己直到现在还会有持续的咳嗽、令人虚弱的疲劳感和一长串神经、心血管和肠胃病症状，严重影响着她的日常生活。

在感染新冠前，她表示自己过着积极的生活，且是两个孩子的主要照顾者。而如今，她应对日常生活都感到困难。

Ruth共同管理的Facebook群组“
Australia Long Covid Community
”在一年内已经从250名成员激增至3500名成员。

来自墨尔本大学的高级神经学家和临床科学家Tissa Wijeratne教授说，尽管还有很多东西需要学习，但长新冠Long COVID“绝对是真实的”。
Professor Tissa Wijeratne (Professor at the University of Melbourne and Neurologist)
Professor Tissa Wijeratne (Professor at the University of Melbourne and Neurologist) Source: Facebook / Facebook/ Tissa Wijeratne
Wijeratne教授在2021年开始调查新冠的长期影响，当时他注意到社交媒体上突然出现了大量患者，其中近90%的人声称有挥之不去的症状，如疲劳、头痛、脑雾和晕眩等。

他注意到，这些症状“主要是大脑综合症”，他现在称它们为COVID后神经系统症状（PCNS）。

他说，在全球超过6.65亿新冠感染病例中，几乎每两个新冠患者中就有一个有患上神经系统症状的风险，这几乎是“大流行中的大流行”。
  • 如何确认自己新冠康复后的身体不适究竟是不是长新冠？
  • 面对长新冠，如何进行健康管理？
  • 如何预防长新冠？
墨尔本全科医生、澳大利亚全科医师协会注册医生张勇做客本期《圆桌健谈》，为您解答以上问题。
张勇医生.png
墨尔本全科医生、澳大利亚全科医师协会注册医生张勇 Source: Supplied
张医生表示，尽管让许多澳大利亚人记忆犹新的大规模新冠疫情爆发在2021年12月到2022年1月的夏季期间，但这轮疫情主要是由当时肆虐的病毒变种Omicron引起的，且正值解封后第一个圣诞新年假期。

但实际上，张医生指出，呼吸道疾病包括新冠和流感，甚至普通感冒，在冬季会比较高发，需要引起重视。

长新冠患者比例到底有多大？

张医生首先介绍了WHO对于长新冠的定义：普通人新冠感染后一至三周可以恢复，若三个月仍未恢复，且症状持续两个月以上，便可称为是长新冠（Long COVID）。
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【生活杂志】长新冠是什么？有哪些症状？

他表示，自己病人中长新冠患者的比例与目前各国统计的数据较为相似。

“我们地区从2020年5月份就属于热点地区，一直有很多的新冠病人，直到现在。我们患者总体来讲差不多3%到5%的病人，会有长新冠的诊断。”

“最常见的（症状）当然就是呼吸困难，长期的极度疲劳，慢性咳嗽，肌肉关节疼痛，头痛低烧，心律不齐，注意力记忆力下降。有一些人有味觉和嗅觉的变化，很多人还有睡眠不好、焦虑抑郁、食欲下降、体重减轻等等。”
它是一个综合性、跨系统的一个疾病。

我身体不适到底是不是因为长新冠？

由于种种原因，一些人可能并未意识到自己患上了长新冠。例如一些人症状较轻微，认为自己只是普通感冒，并不是新冠感染；或者有些人新冠康复后，觉得自己还是不太舒服只是因为“刚刚生过病”，状态不好。
A protester holds up a placard demanding research and an end to Long Covid-19 during ademonstration.
A protest group in Parliament Square, London in March 2022 demands the government invest some money into researching Long Covid-19. Source: AAP, SIPA USA / AAP/Martin Pope/SOPA Images/Sipa USA
张医生说，无症状感染者一般来说不会患上长新冠，而如果其他新冠患者，或者并未检测出新冠感染，但刚刚从呼吸道疾病中康复的患者，如果康复后身体状况与患病前健康状态的自己有很大不同，则应该警惕是否是长新冠。

“Long COVID给你这个症状是比较典型和明显的，跟过去得新冠之前（相比）是完全没有过的一个经历，这个时候你如果担心的话，就应该及时的去找你的家庭医生进行一个问诊，然后可以做一些基本的，查血压、心电图、X光，甚至一些心脏科的检查。”

他表示，患者有疑虑可以通过实验室检测确诊自己是否感染新冠，但“临床意义不大”。

“得没得过新冠，并不会在management，在治疗方式上有任何改变，”张医生说。

面对长新冠如何进行健康管理？

尽管各州和领地纷纷开设长新冠诊所（Long COVID clinics），但张医生表示，目前等待期较长，建议患者向熟知自己病史、健康状况的家庭医生或全科医生问诊，尽早开始健康管理。
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失去味觉嗅觉：长新冠症状11个月仍挥之不去

尤其在某些症状的恢复方面，早干预才能有好的效果。

“如果没有早期的干预，就比如说我们做嗅觉跟味觉研究的时候，98%的人在第一年就完全恢复，但是还是有1%到2%的人两三年了嗅觉还没恢复，因为他没有得到一个及早的干预。”

“如果我现在病人在得新冠之后出现了嗅觉丧失，那我就提前让他进行一个嗅觉的训练，就比如说可以把家里过去，他有醋、有咖啡，有其它的东西，各种味道，他脑子里是有记忆的。”

“这个时候把那个味道拿出来，每天去反复地闻，反复地去分辨。这样的话反复刺激大脑，让大脑回忆到之前对味道的记忆，会帮助嗅觉的恢复。所以我觉得早一点干预是非常重要的。”

他指出，无论是长新冠诊所还是全科诊所，在当前全球对长新冠的了解尚不够深入、数据不够充分的情况下，其诊疗方案都是宽泛且需要多学科协作的。

身体机能方面，张医生建议通过生活方式的改变，逐渐适应当前的身体状况。

例如若患者有长期疲劳症状，可以将每天的日常活动拆分成小的任务，中间让身体得到充分的休息，以动休交替的方式“增加对疲劳的抵抗程度”。
Studies indicate that Covid-19 attacks and damages the brain, possibly permanently
Long-term effects of COVID-19 are expected to affect 1.4 million Australians. Source: Getty / Getty Images
而在面对Wijeratne 教授强调的“大流行中的大流行”，即脑力方面的症状时，张医生则建议“好记性不如烂笔头”，可以通过书写或是利用智能手机记住事情。

他说：“而在处理任何非常复杂或困难的问题前，要自己先清楚地帮助自己定一个比较清晰的计划，然后把这个复杂的任务分解为小的步骤，在做的时候也不断检查，让自己每一步都做好。”

张医生还强调说，“身心健康是相连的”，锻炼身体也有助于大脑功能的恢复。
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“运动会帮助我们的身体产生多巴胺，让我们呼吸加快、血液循环加快，都会帮助我们大脑恢复。”

“也可以吃一些健康的食品，比如水果、坚果、豆类，多一些橄榄油，包括蔬菜，这些都是证明可以帮助改善我们的大脑的。”

“建议少喝酒，最好不要喝酒。好好地睡觉，保证好的睡眠对脑部健康也非常重要。”

除此之外，他还表示，大脑“就像肌肉一样，越用它会越来越发达”，因此建议人们要不断刺激、锻炼自己的大脑。

“比如说去结识新的朋友，及时学习新的事物。我有时候就会跟年纪大的长辈说，‘你应该学一门乐器，学一个外语’，这样的话对你的脑部是一个锻炼和刺激。”

接种疫苗可有效预防长新冠

张医生说，目前人们对长新冠的了解还不够深，也没有所谓“一招鲜”的药物或治疗方案。长新冠如今看来更像是一个综合性的健康状况，需要多学科协调、全方位的健康管理。

不过，不管是尚未感染过新冠的人士，又或是阳过、阳康的人士，要预防长新冠，张勇医生建议人们还是要接种疫苗。
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他说：“确实是有很多证据表明，你如果接种疫苗的话可以降低长期新冠的风险。这是各个国家各个政府都有很多研究表明的。我们在澳大利亚的数据可以看到，在英国的数据可以看到。”

澳大利亚联邦卫生部表示，反复接触抗原（通过接种疫苗或感染）会刺激身体产生抗体。
A pharmacist administers a COVID-19 vaccination booster shot to a customer
A pharmacist administers a COVID-19 vaccination booster shot to a customer. Source: Getty / Asanka Ratnayake/Getty Images
这意味着，更频繁地接触新冠病毒抗原的人们，相比仅通过感染或通过疫苗接种而获得抗体的人们，能够获得更加强大的混合免疫力。无论您是否感染过新冠病毒，都应该通过接种疫苗，以获得更大程度的保护。

与此同时，卫生部还对SBS表示，疫苗以安全和可控的方式诱导免疫反应。

“当自然接触病毒时，接触剂量通常大于疫苗接种。这也可能意味着所经历的症状更严重，使人们更加不适。”

“而疫苗接种，不会导致新冠感染的进一步传播，或是长期新冠。”

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