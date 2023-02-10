【圆桌健谈】我身体不适是不是因为长新冠？如何进行长新冠健康管理？

维州居民Ruth Newport首次感染 COVID已经一年了。





然而，她说自己直到现在还会有持续的咳嗽、令人虚弱的疲劳感和一长串神经、心血管和肠胃病症状，严重影响着她的日常生活。





在感染新冠前，她表示自己过着积极的生活，且是两个孩子的主要照顾者。而如今，她应对日常生活都感到困难。





来自墨尔本大学的高级神经学家和临床科学家Tissa Wijeratne教授说，尽管还有很多东西需要学习，但长新冠Long COVID“绝对是真实的”。



Professor Tissa Wijeratne (Professor at the University of Melbourne and Neurologist) Source: Facebook / Facebook/ Tissa Wijeratne Wijeratne教授在2021年开始调查新冠的长期影响，当时他注意到社交媒体上突然出现了大量患者，其中近90%的人声称有挥之不去的症状，如疲劳、头痛、脑雾和晕眩等。





他注意到，这些症状“主要是大脑综合症”，他现在称它们为COVID后神经系统症状（PCNS）。





他说，在全球超过6.65亿新冠感染病例中，几乎每两个新冠患者中就有一个有患上神经系统症状的风险，这几乎是“大流行中的大流行”。



如何确认自己新冠康复后的身体不适究竟是不是长新冠？

面对长新冠，如何进行健康管理？

如何预防长新冠？

墨尔本全科医生、澳大利亚全科医师协会注册医生张勇做客本期《圆桌健谈》，为您解答以上问题。



墨尔本全科医生、澳大利亚全科医师协会注册医生张勇 Source: Supplied 张医生表示，尽管让许多澳大利亚人记忆犹新的大规模新冠疫情爆发在2021年12月到2022年1月的夏季期间，但这轮疫情主要是由当时肆虐的病毒变种Omicron引起的，且正值解封后第一个圣诞新年假期。





但实际上，张医生指出，呼吸道疾病包括新冠和流感，甚至普通感冒，在冬季会比较高发，需要引起重视。



长新冠患者比例到底有多大？

张医生首先介绍了WHO对于 长新冠的定义 ：普通人新冠感染后一至三周可以恢复，若三个月仍未恢复，且症状持续两个月以上，便可称为是长新冠（Long COVID）。



他表示，自己病人中长新冠患者的比例与目前各国统计的数据较为相似。





“我们地区从2020年5月份就属于热点地区，一直有很多的新冠病人，直到现在。我们患者总体来讲差不多 3%到5%的病人 ，会有长新冠的诊断。”





“最常见的（症状）当然就是呼吸困难，长期的极度疲劳，慢性咳嗽，肌肉关节疼痛，头痛低烧，心律不齐，注意力记忆力下降。有一些人有味觉和嗅觉的变化，很多人还有睡眠不好、焦虑抑郁、食欲下降、体重减轻等等。”



它是一个综合性、跨系统的一个疾病。

我身体不适到底是不是因为长新冠？

由于种种原因，一些人可能并未意识到自己患上了长新冠。例如一些人症状较轻微，认为自己只是普通感冒，并不是新冠感染；或者有些人新冠康复后，觉得自己还是不太舒服只是因为“刚刚生过病”，状态不好。



A protest group in Parliament Square, London in March 2022 demands the government invest some money into researching Long Covid-19. Source: AAP, SIPA USA / AAP/Martin Pope/SOPA Images/Sipa USA 张医生说，无症状感染者一般来说不会患上长新冠，而如果其他新冠患者，或者并未检测出新冠感染，但刚刚从呼吸道疾病中康复的患者，如果康复后身体状况与患病前健康状态的自己有很大不同，则应该警惕是否是长新冠。





“Long COVID给你这个症状是比较典型和明显的，跟过去得新冠之前（相比）是完全没有过的一个经历，这个时候你如果担心的话，就应该及时的去找你的家庭医生进行一个问诊，然后可以做一些基本的，查血压、心电图、X光，甚至一些心脏科的检查。”





他表示，患者有疑虑可以通过实验室检测确诊自己是否感染新冠，但“临床意义不大”。





“得没得过新冠，并不会在management，在治疗方式上有任何改变，”张医生说。



面对长新冠如何进行健康管理？

尽管各州和领地纷纷开设长新冠诊所（Long COVID clinics），但张医生表示，目前等待期较长，建议患者向熟知自己病史、健康状况的家庭医生或全科医生问诊，尽早开始健康管理。



尤其在 某些症状的恢复方面 ，早干预才能有好的效果。





“如果没有早期的干预，就比如说我们做嗅觉跟味觉研究的时候，98%的人在第一年就完全恢复，但是还是有1%到2%的人两三年了嗅觉还没恢复，因为他没有得到一个及早的干预。”





“如果我现在病人在得新冠之后出现了嗅觉丧失，那我就提前让他进行一个嗅觉的训练，就比如说可以把家里过去，他有醋、有咖啡，有其它的东西，各种味道，他脑子里是有记忆的。”





“这个时候把那个味道拿出来，每天去反复地闻，反复地去分辨。这样的话反复刺激大脑，让大脑回忆到之前对味道的记忆，会帮助嗅觉的恢复。所以我觉得早一点干预是非常重要的。”





他指出，无论是长新冠诊所还是全科诊所，在当前全球对长新冠的了解尚不够深入、数据不够充分的情况下，其诊疗方案都是宽泛且需要多学科协作的。





在 身体机能方面 ，张医生建议通过生活方式的改变，逐渐适应当前的身体状况。





例如若患者有长期疲劳症状，可以将每天的日常活动拆分成小的任务，中间让身体得到充分的休息，以动休交替的方式“增加对疲劳的抵抗程度”。



Long-term effects of COVID-19 are expected to affect 1.4 million Australians. Source: Getty / Getty Images 而在面对Wijeratne 教授强调的“大流行中的大流行”，即 脑力方面 的症状时，张医生则建议“好记性不如烂笔头”，可以通过书写或是利用智能手机记住事情。





他说：“而在处理任何非常复杂或困难的问题前，要自己先清楚地帮助自己定一个比较清晰的计划，然后把这个复杂的任务分解为小的步骤，在做的时候也不断检查，让自己每一步都做好。”





张医生还强调说，“身心健康是相连的”，锻炼身体也有助于大脑功能的恢复。



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“运动会帮助我们的身体产生多巴胺，让我们呼吸加快、血液循环加快，都会帮助我们大脑恢复。”





“也可以吃一些健康的食品，比如水果、坚果、豆类，多一些橄榄油，包括蔬菜，这些都是证明可以帮助改善我们的大脑的。”





“建议少喝酒，最好不要喝酒。好好地睡觉，保证好的睡眠对脑部健康也非常重要。”





除此之外，他还表示，大脑“就像肌肉一样，越用它会越来越发达”，因此建议人们要不断刺激、锻炼自己的大脑。





“比如说去结识新的朋友，及时学习新的事物。我有时候就会跟年纪大的长辈说，‘你应该学一门乐器，学一个外语’，这样的话对你的脑部是一个锻炼和刺激。”



接种疫苗可有效预防长新冠

张医生说，目前人们对长新冠的了解还不够深，也没有所谓“一招鲜”的药物或治疗方案。长新冠如今看来更像是一个综合性的健康状况，需要多学科协调、全方位的健康管理。





不过，不管是尚未感染过新冠的人士，又或是阳过、阳康的人士，要预防长新冠，张勇医生建议人们还是要接种疫苗。



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他说：“确实是有很多证据表明，你如果接种疫苗的话可以降低长期新冠的风险。这是各个国家各个政府都有很多研究表明的。我们在澳大利亚的数据可以看到，在英国的数据可以看到。”





澳大利亚联邦卫生部表示，反复接触抗原（通过接种疫苗或感染）会刺激身体产生抗体。



A pharmacist administers a COVID-19 vaccination booster shot to a customer. Source: Getty / Asanka Ratnayake/Getty Images 这意味着，更频繁地接触新冠病毒抗原的人们，相比仅通过感染或通过疫苗接种而获得抗体的人们，能够获得更加强大的混合免疫力。无论您是否感染过新冠病毒，都应该通过接种疫苗，以获得更大程度的保护。





与此同时，卫生部还对SBS表示，疫苗以安全和可控的方式诱导免疫反应。





“当自然接触病毒时，接触剂量通常大于疫苗接种。这也可能意味着所经历的症状更严重，使人们更加不适。”





“而疫苗接种，不会导致新冠感染的进一步传播，或是长期新冠。”





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