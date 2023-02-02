【圆桌健谈】如何更健康地享用办公室里的蛋糕？

对许多人来说，蛋糕都是相当难以抗拒的。





您只需要想象一个点缀着新鲜樱桃的漂亮樱桃派，一个轻盈又口感绵密的海绵蛋糕，或者一个丝滑、浓郁的巧克力蛋糕——所有关于健康饮食的想法可能都会烟消云散。





居家工作了几个月甚至几年后，重返办公室的乐趣之一就是庆祝生日、婚礼、订婚，甚至离婚......办公室里少不了蛋糕的存在。



Chocolate cake Source: SBS / SBS Gujarati 但英国食品标准局主席苏珊·杰布教授说，在办公室吃蛋糕应该被视为被动吸烟。





她在接受《泰晤士报》采访时说，仅仅依靠个人意志力来避免那些充满卡路里的蛋糕是不够的：“我们都喜欢认为自己是理性，聪明，受过教育的人，一直在做出明智的选择，却低估了环境的影响。如果没有人把蛋糕带到办公室，我白天就不会吃蛋糕。但现在，好吧，我已经做出了选择，人们做出了选择，选择进入一家烟雾缭绕的酒吧。”





不过，杰布教授的说法并没有得到普遍的认可。





“如果有人不想吃蛋糕，他们可以不用硬吃，不想做的事情可以选择拒绝。”





健康教练卢·沃克（Lou Walker）于2020年撰写了一份报告，探讨了人们对“办公室蛋糕”的反应和态度，解释了为什么很难对同事的蛋糕说“不”。





“有人觉得很简单，就说‘不，谢谢，我就不吃了’就行了。不幸的是，这不是许多人的立场，他们确实很难拒绝。而这可能是肥胖危机的一个原因，”她说。





其实大家都知道这些活动都是出于一种友善的意愿，但一些人在吃下了同事们的蛋糕、甜食、点心后，确实产生了很大的心理负担，觉得自己做了一件不健康的事情。





营养师陶拓。 Credit: 陶拓

如何准备办公室聚餐？

从活动组织者的角度，陶拓建议在膳食准备方面满足以下几个元素：



切开的 新鲜水果 ：切开更诱人，更易被人所享用；

奶酪拼盘 ：含有丰富的钙与维生素D，口感浓郁，建议胆固醇不太高的人士享用，可选择Tasty cheese、Ricotta cheese、Bocconcini cheese等健康奶酪；

腌渍小菜 ：佐餐佳品，与奶酪配合亲密无间，可选择腌黄瓜（gherkins）、腌橄榄（pickled olives）、晒干小番茄（sundried tomato）等；

蔬菜条 ：胡萝卜条、芹菜条等，蘸酱可选择墨西哥番茄酱（salsa）、鹰嘴豆泥（hummus）、牛油果泥（guacamole）等；

生鱼片 ：经费允许的话非常建议，澳大利亚的鱼片健康又鲜美。

Healthy food Source: Getty / Getty Images 饮料 方面，陶拓不建议采用普通碳酸饮料或果汁，建议采用无糖碳酸饮料，例如含有丰富益生菌的康普茶（kombucha），又称红茶菌；或者是果汁味无糖气泡水。





除此之外，陶拓还表示，如果公司里华人较多，还可以在小聚餐中引入 中国元素的零食 ，他会比较推荐 瓜子 。





他说：“什么零食最好？就是说一边在谈话的时候，你可以吃的东西越少、越费时间吃，就说明你吃的量越少，越费时间、越费事儿越好。”



需要剥壳的 开心果 、水煮五香 毛豆 也是很好的选择。组织者还可以去订购一些 越南卷 ，里面的鸡肉、豆制品与蔬菜丝相对来说都较为健康，只要不要加粉丝即可。





“因为吃太多碳水不太好。总的原则呢，不管从组织者还是参与者角度，就是说如果能……降低碳水、降低加工类的食品（摄入），这就是一个非常成功的聚餐形式。”





若订购寿司，尽量选择 个头小的寿司 ：“当寿司越大的时候，每个人就吃得越多。因为吃只是一个下意识的行为，更多就是这种聊天这个形式，所以说只要吃的形式越小越好。”





在甜点方面，陶拓表示， 自制酸奶冰淇淋 简单又健康：超市购买模具，将酸奶倒入，稍微搅动，放入冰箱，过一段时间打开便是酸奶冰淇淋：“这个很健康，糖油成分都非常低。”





若选择 自制甜点 ，陶拓建议使用 杏仁粉 （almond meal）代替普通面粉，用 天然代糖 如甜菊（stevia）代糖、罗汉果（monk fruit）代糖，甚至可以加入高可可含量（75%以上）的 黑巧克力 。



如何享用办公室聚餐？

大蛋糕端上来了，正在减肥的姑娘、高血糖的人士该怎么做？





陶拓首先引入 正念饮食 （mindful eating）的概念，表示实在不得不吃时，便尽全力享受、感受、品味眼前的美食，用心去体会对食物的渴望，以及身体进食时的反应与感受等。



阅读更多 米娅多年来一直秘密抗争进食障碍 社交媒体是她的下一个战场

当感受到身体不再需要食物时，便可停止进食，且不会因进食产生负罪感。





另一个方式是 延迟饮食 。陶拓说，活动参与者可以请组织者或自己切一小块蛋糕，拿在手中或放在自己桌上，但不一定要在当下吃掉，可以包起来带回家，晚一些再吃。这样做既对同事、组织者表示了尊重，也对自己的饮食计划有更好的掌控。



办公室小聚餐后，回家还吃正餐吗？

陶拓表示，由于小聚餐中的各种零食不扛饿，胃很快会排空，若随后不进正餐，再过些时候可能会“产生巨大的饥饿感”，造成暴饮暴食的后果。



“所以说我感觉还是要按时吃饭，就是稍微少吃点，”他说，并表示只要保证蛋白质、蔬菜以及少量碳水的摄入，总体的量稍微控制，便不会给自己的健康带来负面影响。





除此之外，一些人还可以尝试“间歇性断食”：将一天的饮食控制在某一时间段内完成。只要把下午茶聚餐计划在该时间段内，吃完后若要再进食需要等第二天的同一时间段即可。





“也是一种方法，适合一些人，也不适合一些人，还是看自身的体质。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



