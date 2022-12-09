想吃冰淇淋但不想长肉？营养师教您选择瘦身冰淇淋

经历了漫长的冬季之后，澳大利亚终于迎来了夏天。就像秋天里的一杯奶茶一样，夏天里的一口冰淇淋也给不少人带来了简单的快乐。冰淇淋虽然吃起来美味，但不少人也会担心冰淇淋中所含的高热量、高脂肪、高糖分会不会对健康产生一定影响。





在选购冰淇淋时，哪些重要的营养成分可以帮我们做出选择？热量、脂肪和糖分的含量控制在多少更加健康？





注册营养师陶拓接受本台记者林沫的采访，仔仔细细地分享了她对如何选购健康的冰淇淋的建议。



营养师陶拓。 Credit: 陶拓 陶拓把冰淇淋大致分为了四个种类：传统冰淇淋、打着健康旗号的冰淇淋、低糖高脂冰淇淋和低糖低脂冰淇淋。





陶拓认为在选购冰淇淋时，消费者要重点查看冰淇淋营养成分表中每100克中卡路里、碳水化合物和脂肪的含量。



如果人们能找到每100克含糖卡路里500-600千焦、碳水化合物少于14克、脂肪低于6克的冰淇淋，就属于比较健康的冰淇淋。 陶拓

最后营养师陶拓也强调，归根结底，大家在享用冰淇淋时要控制摄入量才是保持健康的关键。





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我们也温馨提醒大家，每个人的身体情况有所不同，冷饮的选择也许你也有特殊情况需要征询你自己的家庭医生或是健康咨询师的意见。



