原住民议会之声公投何时举行？一起来了解这四大问题的答案

要点： 澳大利亚总理安东尼 · 阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）称，关于原住民议会之声公投预计将于10月至12月之间举行；

这将是澳大利亚自1999年以来的首次公投；

工党承诺公投会在本届政府任期内举行。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯承诺在第一届政府任期内举行公投，将原住民议会之声（the Voice to Parliament）写入宪法，并在最近确认将在今年举行公投。





阿尔巴尼斯对此给出了明确信息，将澳大利亚人投票的窗口期缩短至三个月。





考虑到诸多因素， 如议会开会周、学校假期以及需在周六举行等，现在只有几个日期可以选择。



Anthony Albanese has already revealed his suggested question for the referendum. Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE 这将是澳大利亚逾23 年来首次举行公投。1999 年，选民拒绝了将澳大利亚改为共和制的机会。





那么公投何时举行、谁来投票、在此期间需要做些什么呢？



原住民议会之声公投最有可能何时举行？

阿尔巴尼斯本周二告诉Triple M电台，公投将在今年10月至12月期间举行。





公投必须在周六举行，这意味着将有13个可举行公投的日期，但其中部分日期是可以立即排除的。





虽然阿尔巴尼斯保留了12月举行公投的可能性，但政府最近对在圣诞节前后举行联邦选举持谨慎态度。



12月举行选举曾很常见，但澳大利亚人自1984年以来就没有在12月投过票。





这意味着，虽然这不是联邦选举，但几乎可以排除在12 月23 日或12 月30 日进行公投的可能。





另一个因素是学校假期，联邦政府倾向于避免在人们可能旅行时举行公投。但除塔州和南澳州外，各州和领地的学生都将于10月14日返校。在这两个州，学生们将迟一周在10月16日返校。





9 月中旬和11月下旬之间的议会会议有长达一个月的空档期，如果12月不在考虑范围内，那么这将是最有可能公投的时间。如果公投在10月14日周六举行，那么宣传活动将有四周时间进行动员。



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如果投票在11月举行，那么定在11月4日可以确保众议院开会和参议院复会之间有一周的休息时间。





议会随后开会两周，这意味着下一个没有任何一方分心的周六将是 11 月 25 日。



我们将在公投中决定什么？

从广义上来说，澳大利亚人将就是否把原住民之声写入宪法发表自己的意见。





它的拥护者坚称，原住民之声将是一个由澳大利亚原住民组成的咨询机构，它将就影响澳大利亚原住民政策的制定向联邦政府提供意见。它将无权否决议会通过的立法。



关于公投问题的措辞尚未最终确定，但将在提交给议会的公投法案中出现。它可能很宽泛，议会将通过立法来规定：如果公投通过，该机构将如何运作。





但确实有一些相关想法。在2022年7月北领地的伽马文化艺术节（Garma Festival）上，阿尔巴尼斯提出了一个 "简单而清晰 "的问题草稿："你是否支持修改宪法、建立原住民和托雷斯海峡岛民之声？“





所有18岁及以上的澳大利亚人都必须进入选民名册，并且与联邦选举一样，必须在公投中投票。





但是，公投通过非常困难。因为多数票赞成并不足以满足要求。为了公投的成功，赞成票需要占绝大多数，并且需要在大多数州获得多数票。首领地和北领地的选民——只计入总的多数票。





曾经有五次公投尽管在总体上获得了多数票，但仍旧失败了，因为它在大多数州都没有获得多数票。



为什么选择公投？

修改澳大利亚宪法的唯一途径是公投。





联盟党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）此前曾表示，议会可以“明天”简单地对原住民之声进行立法，而无需全民公投。



The government wants to update Australia's referendum laws to allow for postal and early voting. Source: Getty / Saeed Khan 但这意味着它可以通过立法被废除，也说明它会更容易受到未来政府的影响。一些为澳大利亚原住民发声的机构没有被写入宪法，后来它们关闭了。





原住民之声的倡导者说将其写入宪法将使该机构更具持久性和可持续性。



议会里将会发生什么？

这里将会有两件事情。





实际举行公投的法案将于 3 月提交给议会，而且几乎肯定会通过。这是因为如果它在工党不占多数的参议院未获通过，它可以在众议院两次获得通过。





但工党还将尝试通过另一项法案——《2022 年公投（机制条款）修正案》——这将使全民投票的方式现代化。





这是因为虽然联邦选举法律会定期更新，但自1999年澳大利亚人投票决定是否修改宪法以来，围绕公投的规则就没有更新过。





该法案将允许提前投票和邮寄投票，这在联邦选举中已很常见，并更新一系列其它事项，如财务披露要求。





这一法案需要两院通过。





从技术上讲，公投可以在公投法案在议会通过后的两到六个月内的任何时间举行。工党计划在下个月提出该法案。





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