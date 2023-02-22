全球最大“四天工作制”试验已结束 结果非常积极

要点： 该研究发现，超九成公司将继续缩短工作周或计划这样做；

生产力并未因为较短工作周而受到影响，公司收入在试验期间平均上升了1.4%；

该研究还发现，招聘人数增加，缺勤率下降。

对大多数员工和公司来说，每周四天的工作时间比传统的五天工作时间更有成效，英国进行的同类试验中规模最大的一项已经报告了这一点。





英国60多家公司参加了为期六个月的试验，允许近3000名员工每周少工作一天，同时保持工资不变。





本次试验被描述为全球规模最大的四天工作制试验。





组织者在一份声明中表示，本周二发布的该项试验研究发现，超过九成的公司将继续缩短工作周或计划这样做。





只有4%的参与企业表示不会延长此举。





首席研究员、波士顿学院教授朱丽叶·肖尔（Juliet Schor）说：“在不同规模的工作场所，结果基本上是稳定的，这表明这是一项适用于多种类型组织的创新之举。”



生产力并没有因工作日减少而受到影响，公司收入在试验期间平均上升了1.4%，而与往年同期相比，收入平均增长了35%。





研究还发现，在试验期间，招聘人数增加，缺勤率下降，而员工离职人数急剧下降。





此外，研究人员得出结论，员工的整体健康和福祉也得到了改善，在身心健康、锻炼时间以及整体生活和工作满意度方面观察到了“显著”的增长。





声明表示，压力、倦怠和疲劳的比率都下降了，而睡眠问题也有所降低。



体验“相当积极”

剑桥大学教授布伦丹·伯切尔（Brendan Burchell）接受法新社（AFP）采访时表示：“就员工而言，他们的心理健康得到改善，睡眠质量提高，倦怠感也减少了。”





“但与此同时，这些公司报告说，如果他们的利润或业绩发生变化，也更有可能是上涨而不是下跌。”





“许多人因四天工作制感到非常快乐，人们真的很享受；他们发现有三天的周末而不是两天的周末是一种奖励。”



英国环境咨询公司Tyler Grange是参与试验后决定永久采用四天工作制的18家公司之一。





Tyler Grange客户总监内森·詹金森（Nathan Jenkinson）告诉法新社：“我的体验真的非常非常积极，你可以在人们的日常工作中看到这一点，他们在工作中更有活力。”





员工“在周一开始工作时，经过了三天的休息，他们对工作感觉更加积极，精力也更加充沛”。



Tyler Grange公司报告称，尽管工作时间有所减少，但营业额略有增加。





近年来，随着雇主们对大流行后的工作灵活性进行探索，对四天工作制的研究已经在全球范围内展开，其中包括实现更多居家工作时间的“混合工作制”概念。





在欧洲、美国和加拿大，以及澳大利亚和新西兰，都进行了四天工作制的试验。





然而，当被问及英国政府是否可能将该试验作为国家政策时，首相苏纳克的发言人谨慎地表示“没有这方面的计划”。





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