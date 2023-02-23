科技巨頭被勒令解釋如何打擊兒童性剝削問題 否則每日罰款近70萬

重點 澳洲網絡安全專員已向 Twitter、TikTok 和谷歌以及兩個遊戲平台發出法律通告。

這些公司有 35 天的時間來回答專員問題，否則將面臨每天高達 687,000 澳元的罰款。

六個月前，蘋果、Meta、微軟、Snap 和 Omegle 也收到了類似的通知。

澳洲網絡安全專員（Australian eSafety commissioner）向科技巨頭發出法律通知，推特（Twitter）、TikTok 和谷歌將被勒令解釋公司如何處理及打擊平台上的兒童性剝削和試圖勒索企圖的問題。





這些科技巨頭以及遊戲平台 Twitch 和 Discord 將有 35 天的時間來回應專員的問題，否則將面臨每天高達 687,000 澳元的罰款。





六個月前，網絡安全專員亦向另外幾家公司發出同類通告，包括Meta、蘋果、微軟、Snap、同 Omegle，專員發現部份科技平台並沒有採用人所共知的安全措施來檢測有侵犯性的內容，及保護用戶。





網絡安全專員格蘭特 （Julie Inman Grant）表示特別關注到 Twitter 在大幅削減澳洲安全部門人手之後，該公司如何處理違法的內容。



格蘭特表示：「早在去年 11 月，推特（Twitter）的老闆馬斯克（Elon Musk）在其社交媒體推特上表示，解決兒童被剝削問題是首要任務，但我們還沒有看到推特如何兌現這一承諾的細節。」





「我們留意到公司負責關鍵網絡安全人員被大量裁員，而他們的工作就是保護兒童。我們想知道推特將如何解決這個問題。」





這些平台必須回答以下問題：平台如何檢測到，並從其平台上，包括直播，刪除兒童性侵的內容、平台的演算法如何擴大其影響範圍，以及這些公司平台如何處理針對兒童的性勒索企圖行為。





這些企圖通常涉及誘騙未成年用戶提供個人親密照片，然後進行勒索。





「網絡上的兒童性侵的創作、傳播及觀看對人造成無法估量的創傷，並毀掉人的生活。這同時亦是非法的行為」，格蘭特說。





她續說：「這些科技公司必須採取一切合理的措施，從他們的平台和服務中刪除這些材料。」





網絡平台上的兒童性剝削事件很普遍，2021 年美國國家失踪與受虐兒童中心（US National Centre for Missing and Exploited Children）接收到超過 2910 萬宗報告，其中谷歌收到 875783宗報告，TikTok亦接收到154618宗報告，推特則接收到 86666 宗。



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在本月的一份聲明中，Twitter 報告表示，在 1 月份暫停了 404,000 個在其平台上涉及兒童性侵的賬戶，並表示是自 2022 年 11 月以來涉及兒童性剝削而被暫停的賬戶增加 112%。





聲明亦表示，推特不僅更快地檢測到更多不良行為賬戶，而且平台在構建新的防禦措施，主動地降低包含此類內容的推文的可見性。





科技巨頭公司也被要求起草一份處理非法線上材料的行為準則，網絡安全專員預計將在 3 月份審核並決定接受或拒絕平台提交的準則。





尋求支援的人士，可致電 13 11 14 聯繫生命線支持（Lifeline crisis support），亦可致電 1300 659 467 聯繫Suicide Call Back Service，或致電 1800 55 1800 聯繫兒童求助熱線（Kids Helpline），兒童求助熱線適用於 5 至 25 歲的人士。





如需更多信息，請到 beyondblue.org.au 和 lifeline.org.au查詢。





任何尋求與性侵有關的協助的人士，都可致電 1800 272 831 聯繫 Bravehearts 或致電 1300 657 380 聯繫 Blue Knot求助。

