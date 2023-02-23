內政部長：移民制度過於複雜和嚴格 籲大規模改革

要點： 內政部長歐妮爾（Clare O'Neil） 呼籲對澳洲的移民制度重新思考。

她警告，「永久臨時」的限制正損害移民和經濟。

歐妮爾說，要讓國際留學生、技術工人更容易到達澳洲和留下來。

澳洲內政部長歐妮爾表示，澳洲必須擺脫「永久臨時」的移民，並捉緊現在國內外技術人才所提供的機會。





歐妮爾呼籲對澳洲的移民制度進行全面改革，使技術移民更容易抵達以填補勞工短缺，並讓有才能的國際學生長期留在澳洲。





在周三（2月22日）澳洲金融峰會上發表講話時，歐妮爾警告，修補澳洲的移民制度是一個「五年計劃」，稱工黨正在處理聯盟黨留下的「爛攤子」。



她將澳洲在全球人才爭奪賽中的位置比喻為「出現在起跑區，腳踝上繫著鉛塊」，移民制度過於複雜和嚴格。





她說：「(移民制度) 破爛了。它 (不具）策略性。它複雜、昂貴且緩慢。它不能為企業、移民或澳洲的國民提供服務。」



澳洲對臨時勞工的依賴程度如何？

歐妮爾形容企業對臨時勞工的依賴令企業「錯失了巨大的機會」。





她批評前聯合政府時期的臨時移民快速擴張，而技術永久移民的吸納量卻相對地停滯不前。





她稱臨時移民「的驚人改變」，帶來了巨大的社會和經濟成本，但這是由於「疏忽」而不是有因為通過適當的政策辯論而發生。



不少行業面對勞動力短缺的問題。 Source: AAP, Getty 澳洲的臨時移民人數，不包括訪客和過境簽證，已從工黨上次執政時（2007 年）的約 100 萬躍升至今天的 190 萬。她說，而澳洲的技術移民人數卻保持大致相同，每年 30,000 人。





她說：「現在對於低技能的臨時移民來說，來澳洲相對容易，但對於高技能的永久移民來說，來到這裡就困難、緩慢，而且不是特別有吸引力。我們的制度倒退了。」



那麼政府關注的對像是誰？

歐妮爾將國際留學生描述為「尚未開發的巨大紅利」，但警告說許多人在畢業後「實際上被迫離開」。





她說，在留下來的人中，約有四成最終從事的是技術水平低於他們應有技能的工作，部分原因是澳洲缺乏系統將他們融入到更廣泛的勞動力中。





她提到施密特（Brian Schmidt），一位獲得諾貝爾獎的美國物理學家，他於 1994 年移居澳洲，後來成為澳洲國立大學的校長。



歐妮爾說：「施密特的簽證在四天內處理完畢。今天如果這位才華橫溢的年輕天文物理學家，根據簽證類別，可能需要等待一年並預付數千澳元，這對澳洲來說是多麼大的損失。」





議程中也包括加快海外學歷認證。





歐妮爾說，儘管全國護士「極度短缺」，但簽證制度讓合格的外國人可能需要支付高達 20,000 澳元並等待 35 個月才能讓這些資格得到認可。





她說：「目前，這只會讓澳洲成為我們想要和需要的勞工眼中『沒有吸引力的目的地』。」



臨時移民有甚麼影響？

歐妮爾表示，工黨正在尋求結束創造「永久臨時」條件的政策。





這些條件使移民無法在澳洲紮根，無法取得教育貸或獲得貸款來創業。





她說：「相反，許多人永遠在填寫表格並循環使用不同類型的臨時簽證留在澳洲。這對他們沒有好處，對國家也沒有好處。」



移民制度檢討報告將於今年稍後公佈

疫症大流行加劇許多行業的人手短缺，從醫療衛生和老年護理，到遍遠農場的工作。





聯盟黨和工黨都將護老行業的情況描述為上屆政府的「危機」。



在 2022 年 5 月大選之前，工黨承諾在上任後的 12 個月內，將在澳洲的每個護老院中全天候 （24/7） 配備一名合資格的護士。歐妮爾當時承認，「只有一年多的時間才能找到我們所需要額外的護士人手。」





在去年 9 月的工黨就業峰會上，僱主和企業代表呼籲實施擴大永久性移民計劃，抱怨繁瑣的簽證要求，令人才流失向其他國家。





政府還委託機構對澳洲的移民制度進行大規模檢討，檢討報告將於今年稍後公佈。它將研究永久移民的「理想規模和構成」，並評估哪些政策變化會使澳洲對有技能的外國人更具吸引力。





