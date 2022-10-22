【工黨財案】華人商戶籲為小企業紓困：「就嚟頂唔順！」

不少商家今年受官息攀升影響。在雪梨北區Artarmon經營The Wilkes咖啡店的華人店主Dean Xu向SBS新聞部表示，他擔心生意會受到多重打擊。「我們有按揭，過去幾個月利率高漲令我們身心俱疲。這（對我們）形成了財務壓力。」





他說近期多了客人在午餐時間光顧咖啡店，可能是因為生活開支增加。他也開始用自己的「穀種」來應對住房和經營支出。





「相當困難。一些帳單要用到儲蓄，如果我無法支付，我就要被趕出家門了。所以我要動用儲起的錢來付房貸。」



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收聽 Business owners are desperate for budget relief SBS News 21/10/2022 05:03 Play

近日洪災造成的蔬菜價格上漲可謂雪上加霜，這對餐飲業的影響比其他行業更為顯著。澳洲餐飲及款待業協會（R&CA）的行政總裁克拉克（Belinda Clarke）表示，已一直存在的人手短缺問題也仍未解決。





Artarmon另一間咖啡店Salvage Specialty Coffee，華人店主Michael Chan找了自己已退休的好友Garry Liang來幫手招呼客人。





Michael表示，他每星期有兩天無法來店鋪工作，但又無法招聘到合乎標準的員工，只好拜託友人幫忙。





Dean Xu則表示，即使找到工人，咖啡店的收入減少也很難支付他們比以往較高的工資。「我無法支付更多工資，生意實在很......我無法支付（額外）勞動力。我有家庭要支持，我有孩子。我每星期工作七天。」



我每日幾乎工作12、13個小時，有時我自己也沒糧出。

克拉克說，澳洲有四五成的小生意老闆無法為自己付工資或者要少付工資，而這情況越來越常見。「我們聽到他們要自己開車去市場取貨，他們工作很長時間，這（情況）是不可持續的。」





業界呼籲聯邦政府在即將公佈的財政預算案中為小企業提供支援，比如減稅。Dean說：「希望我能獲得政府一些幫助。我感到很疲倦。我不知道我還能維持多久。」



財政部長查默斯（Jim Chalmers）正為他形容為「對困難時期有意義和合適」的財案作最後修改。





前政府在今年3月公佈財案後下台，意味著當時提出的政策不會被實施。而查默斯和金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）在上任後都批評兩黨聯盟揮霍公帑。





上月底，2021-22財政年度的財政審計結果比當時的預算多盈餘500億元。查默斯表示，盈餘是受一些臨時的因素影響，民眾不應該因此而對工黨政府的財案有較大期望。





與此同時，他透露財案會預留30億元作為應急儲備，而其中14億元已撥為提供給近日受洪災影響地區的災民的緊急津貼。「現在評估今次自然災害的整體影響還言之尚早，相信經濟會有重大後果。」





他預計12月季度的國民生產總值（GDP）會因洪災而減損達四份之一，第四季度和明年第一季度的通脹率亦會因此增加0.1%，而蔬菜和生果的價格預計會在這兩個季度上漲8%





反對黨就批評，在電費價格上漲35%的情況下，政府做得並不足夠。

