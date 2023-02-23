打工仔「返住工」瞞住老闆海外旅遊 係咪真係可行？

當有人在影像通話中疑惑艾倫（化名）「在家工作」時，出現不同的背景，她說她在家裡的另一個房間工作。





這位 27 歲的年輕人向 The Feed 表示：「如果有人真正知道我的房子是如何，他們會知道我只有兩間房。」





當她想玩得「更安全」，更會將背景模糊。





她到底在哪裡工作？有時在昆州，有時在坎培拉...與她維州的僱主認為她「工作的地點」可能是一車之隔，也有可能是一「飛機」之隔。





艾倫在一間非牟利機構工作了兩年。這是她在疫症大流行期間開始的工作，當時一切完全在線上進行，她把工作處理好而這並無問題。





而當她的僱主要求混合式工作（辦公室及居家工作）時，她知道工作可變得更靈活。





一些僱員在沒有告知老闆，就進行「秘密假期」（hush trip），艾倫就是其中一員，這種休假被稱為「秘密之旅」是因為被以為「遙距工作」的員工，只要連接到酒店的無線網絡，在陽光明媚的目的地繼續工作，而他們的僱主卻一無所知。



有些人甚至曾搬到海外居住幾個月，並設法保密。





有時他們會是「WFF（在農場工作）」和「WFC（在咖啡館工作」）或「WFB（在巴厘島工作）」。





在社交平台 TikTok上 更有教學，教授如何繞過僱主設置的位置跟踪系統和繞過地理封鎖網站。





一位內容創作者說：「如果你準備成為不被僱主發現的「數碼遊牧」工作者 ，這裡有關於首次設置旅行路由器的教學。」





一位用戶回答說：「這適用於公司擁有的筆記型電腦嗎？」



TikTok 上有如何在僱主不知情的情況下成為「游牧」工作者的教學影片。 Credit: TikTok/@bruv 艾倫現在已經去了五次秘密旅行，但在公司絕口不提這些旅程，因為她認為老闆不會接受這個做法。





她說：「我有一個同事搬到昆州，然後被解雇了，我想這是部分原因。因為她必須住在維州工作。」





「從那時起，我就不再談論我在哪裡工作。」





但她說很多朋友都這樣做。在其中一次旅程中，就有幾位都在旅程中工作。



為甚麼要「秘密旅行」？

艾倫說她在昆洲度假時「工作得好很多」。她早一點開始工作，晚一點結束，然後在日間休息。





她說：「我知道他們想我們在渡假時真正停下來，充分享受假期。但有時真的很難做到，尤其是工作量如此大的非牟利機構。」





在這種「游牧」工作方式，她也更能掌控自己的人際關係。她表示為了處理一段異地戀，她說這一種「工作方式」讓她能與男友共晉午餐。





她說：「在職場文化中擁有這種靈活性和認同你也擁自己的生活真的很重要。」



你可以來一次「神秘之旅」嗎？

如果你夢想著進行一次秘密旅行，你首先要考慮幾件事。





雪梨大學名譽教授麥卡勒姆 （Ron McCallum)）是勞動法的專家。他說，如果你不在僱主要求的地方工作，工傷賠償可能無法涵蓋其他州份，更不用說海外。





至於僱員的義務，他說每份僱傭合約都有一項隱含的義務，即你要誠實守信。根據你僱主的決定和情況，在遠離家的地方工作可能會違反此規定。





隨著居家工作成為主流，越來越多的員工在工作時秘密休假，而且不會告知老闆。 Source: Getty / Gideon Mendel 他說：「例給如果你在為聯邦政府工作，你就不能使用 Zoom。而且你必須使用各種網絡安全協定。」





「如果當你在另一個國家使用他們的互聯網時，這些安全協定並不能有效運作，你就違反了僱傭合約。」





這可能令你被解僱。但當然，這關乎嚴重程度的問題。





Chamberlains Law Firm 的律師塔漢（Antonia Tahhan）從事工作場所法律，她說「遙距工作」的協議是為了降低風險。僱主將嘗試改善居家工作的設備，以照顧員工的健康並提高工作效率。



塔漢表示要注意在家工作和遙距工作的分別，前者通常受「在家工作」政策的約束。另一個並不是，儘管遙距工作變得越來越普遍。





「我們有在家工作的員工從樓梯上摔下來的案例，他們都能夠獲得勞工賠償。」





「但如果你從咖啡館的樓梯上摔下來，那是否是工作場所就要解釋清楚了。」





但最終，她認為雙方之間應該有一定程度的信任。





遙距工作不應是為我們帶來更多靈活性嗎？





雪梨大學職業與組織學副教授安諾克斯 (Angela Knox) 表示，如果你可以遙距工作，那麼實際上這項工作可以在任何地方完成。





諾克斯說：「你可以同樣地有生產力，而不是更有生產力。」





「如果你搬到海外，而老闆幾個月都懵然不知，你一定是能一直保持著良好的表現和生產力。」



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