【耐人尋味】澳女被控連環車撞男友 男友：我不應吃她一條熱薯條

一名男子稱他的女友試圖以車連環撞向他，就是因為他吃了她一條熱烘烘的薯條。





事件中的主角，芬恩（Matthew Finn）在阿德雷德地方法院道出這個很不尋常的原因，而他的 42 歲女友哈里森（Charlotte Harrison）被控魯莽或危險駕駛，嚴重危及他人生命安全。





事發於上周日（2月26日），女被告哈里森在阿德雷德駕駛她的車接載男友芬恩，期間芬恩聲稱向哈里森的炸雞薯條沙拉盒中索取一條熱薯條，引致女友哈里森不滿，更停車把他趕下車，再撞向他數次。





根據 9號台 的報導，芬恩在法庭外表示：「我不應該向她要薯條。我以為她不吃了，我就吃了她一條薯條，她就把我趕下車。」





警方表示：「車上司機跟著該名男子，據稱試圖撞向他，被告的車最終撞到電箱時才停下來。」警方指被告哈里森被拒絕保釋。





然而，42 歲的被告哈里森在法庭上否認了這些指控，並聲稱她當天是接到男友芬恩的電話，說他身體不適，才開車接芬恩到醫院求醫。





被告哈里森表示，她正在載男友去醫院，但男友在車上襲擊她，她才停車讓下車。



被告的車最終撞到另一輛相反方向行駛的車，再撞到電箱時才停下來。 Credit: 9 NEWS

根據哈里森女士的律師表示，哈里森並無意傷害芬恩，指她當時是試圖駕車掉頭去報警，但不小心踩了油門才撞向芬恩。





她的車最終撞到另一輛相反方向行駛的車輛，再撞到電箱時才停下來。





哈里森的律師亦表示：「觀看閉路電視錄像，可能看起來像是有人企圖傷害原告。」但律師告訴法庭，哈里森表示她之前曾被男友芬恩毆打，而且他是一名曾在監獄服刑的吸毒者。





哈里森在法庭為自己辯護指，她應該被保釋，因為她「服從了警方的要求」，並且「沒有逃離事故現場」。



女被告哈里森。 Credit: 9 NEWS 然而地方法官表示擔心被告哈里森或有「棄保潛逃風險」，並指警方所提供的閉路電視錄像「令人擔憂」。





地方法官下令提交一份家庭拘留保釋調查報告，才決定是否讓她保釋。案件中檢察官尚未提出指控。





被告哈里森將於本周（3月3日）再向法庭提出保釋申請。

