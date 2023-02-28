疑開車發短信收「牛肉乾」：媽媽司機辯稱「那不是手機」或能脫罪？

一名涉嫌因在繁忙的高速公路上開車時用手機發短信而被處以罰款的媽媽司機，在庭上表示她所用的並不是手機，她或能脫罪免於罰款。





這名婦女因被拍攝到在開車時手持手提電話，收到巨額「牛肉乾」罰款。她以一個「非常不尋常」的解釋，辯稱當時手上用的並不是手機。





今年 2 月 10 日，這名雪梨女子在 Tempe 區的 Princes Highway 駕車行駛時被智能檢測相機拍到手持著手機。



一名因開車時用手機發短信而被罰款的媽媽司機在庭上表示，她用的並不是手機。 Credit: 7 NEWS 她其後收到一張 362 澳元的罰款郵件通知，並因開車時發短信違法行為被扣 5 分。





然而，這位媽媽司機聲稱自己當時並沒有使用手機，而是拿著孩子的「玩具」。





她在向新州交通部索取被測速相機拍到的照片後，她解釋照片上她手持的真正是什麼。





她聲稱，在這張照片中司機似乎拿著一個類似手機的設備，但她實際上拿著的是她女兒的玩具電話。



這部名為 Bluey Ring Ring phone 的玩具電話由一間 Vtech 玩具生產商生產，是一款受歡迎的兒童玩具。 Credit: Vtech 這部名為Bluey Ring Ring phone的玩具電話由一間Vtech玩具生產商生產，零售價為 25 澳元左右，是一個受歡迎的兒童玩具商品。





這部玩具電話具有語音激活提示角色的對話錄音，並內置不同的兒童遊戲。





玩具電話建議 3 歲及以上兒童使用，而且並沒有任何手機功能。





玩具電話無法撥打電話、上網或發送短信。





新州有關短信及駕駛的法例規定，除非汽車已完全停泊，否則司機不得使用手機進行視頻通話、短信、電子郵件、社交媒體或攝影等。





新州交通部發言人向7號台表示，這樣情況是「極不尋常的」，當局會與新州稅務局合作，重新審查這個罰款通知。

