【又係捷星?】航班滯留愛麗絲泉 數百名乘客困機上14小時

捷星航空（Jetstar）一班由曼谷飛往墨爾本的客機，途中出現故障，被迫降落愛麗絲泉機場，機上數百名乘客被困在機上接近14小時，其間有數小時斷水斷糧。

Jetstar cancels more than 100 flights this weekend due to industrial actions.

捷星航班滯留愛麗絲泉，數百名乘客困機上14小時。 Source: AAP

從曼谷飛往墨爾本的 JQ30 航班於周六曼谷時間晚上9點30分起飛，大約在航程的一半，一名乘客疑似中風，令機組人員採取緊急行動並要求在最近的機場緊急降落，航班於澳洲時間早上 7 點 30 分，改道降落在澳洲的愛麗絲泉。

但航班降落後，發現有電力故障，飛機無法飛行，飛機上的乘客要等替代飛機接載乘客。

由於當地機場沒有處理國際旅客出入境設施，逾300名乘客迫被滯留在機上，機上有人在社交媒體發文指，他們在停飛的飛機上度過7個小時，沒有任何食物提供。

有人在社交平台Instagram寫道，有乘客在飛機上驚恐發作，亦有幾名三歲以下的兒童。

乘客被通知，需要等到澳洲時間周日（2月26日）下午6點左右才能被飛來的替換飛機接走。

有乘客向傳媒表示，飛機上的氣氛很不愉快，即使可以在停機坪上行走，人們也只是想呼吸一下新鮮空氣。

該乘客續指，如將飛行時間也包括在內。他們在這架飛機上坐了將近 14個小時。

他又指，飛機的空調和娛樂系統都出現問題。

航空公司之後有向乘客分發三明治，並可離開機艙，到客運大樓稍作休息。

有另一乘客透露，在航班出現電力故障後，機上服務人員向乘客表示，接替的航班將在一小時後到達，但在超過一小時後，機上服務人員指接替航班仍在路上。

「兩個小時過去了，我又問了一遍，他們說兩分鐘後就走。然後一名警察進來，又問了一遍，他說接替的航班還沒有飛。」

最終，替換飛機於下午6點左右離開墨爾本去接乘客，乘客最終在晚上 11 點後降落在墨爾本。

有乘客認為，在機上的每個人都有糟糕的經歷，應該獲得退款。
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捷星發言人感謝客戶的「耐心和理解」，捷星發言人承認，今次延誤事件對乘客來說，是「漫長、沮喪及非常不舒服」。

發言人指，航空公司與邊境機構、北領地警方和當地機場管理局合作，讓乘客可以選擇在機場特別分區區域下機。

乘客將直接轉移到接換的飛機上，發言人並指航空公司一直與當地機場合作，為乘客提供食品、飲料和小吃。

該發言人無法提供有醫療緊急情況的乘客的健康最新狀況，並將食品分發延遲，歸咎於周日愛麗斯泉機場提供的餐飲服務不足。

發言人又指，捷星將根據具體情況，與那些想退款的人商議。

而乘客的行李因為清關問題，無法轉送到替代客機上，乘客要在周一才能在墨爾本領取行李。

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Published 27 February 2023 at 1:55pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS