【0°C斷糧40小時】捷星滯日乘客憤怒了：「入夜後暖氣都熄埋！」

捷星的JQ16 航班原定於 1 月 24 日星期二晚上 9 點起飛前往凱恩斯，但由於當地大風雪問題，航班起飛時間不斷延誤，在第二天晚上 9 點更一度被取消。





期間，乘客被迫在大阪關的西國際機場客運大樓過夜，為時外面的溫度降至零以下，機場的暖氣也被關閉。





一名21 歲學生傑克向 9 號台表示，涉事乘客乘客無法離開機場，令他們感到困惑及憤怒。



當時外面很冷亦正落雪，而室內暖氣一入夜就會關閉。大家都在想發生甚麼事。每個人都很因惑、甚至有點生氣，亦根本無法離開。 傑克

有乘客Zammit 九號台表示，乘搭涉事航班的乘客不允許離開機場，而且「食物很少」，亦沒有獲發其他資源。





「第一個晚上，由於降雪，乘客不得不睡在機場候機室，而凌晨 5 點，在冰凍的環境下，工作人員終於提供了一張毛毯、一塊麥片及一小瓶飲用水。」









「工作人員告訴乘客再等 20 分鐘，最後20 分鐘變成幾個小時，然後在晚上 9 點航班被取消。」





傑克亦指，他們幾乎並無獲航空公司告知任何信息或獲發資源。



由於機場的所有店舖已關閉，我們無法獲得任何食物，向航空公司要求額外的食物亦被拒。 傑克

捷星發言人表示，大阪的暴風雪、令機組人員無法到達機場，乘客也無法前往酒店。





「由於大雪，我們的機組人員無法到達機場，這意味著已經在那裡的乘客無法離開。」





第二天晚上，乘客獲准離開機場，自行尋找旅館和交通工具，但航空公司表示會承擔部分費用。



