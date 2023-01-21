【旅客小心】帶錯呢啲嘢隨時被驅逐出境！

要點: 澳洲是世界上有最嚴格海關規定的其中一個國家。

澳洲對關於可以帶些甚麼東西入境有嚴格規定，主要都是為了保護國內的生物多樣性。

一些人因為攜帶有飛機食品、意式煙肉和松鼠而被發現違反澳洲海關法。

進入澳洲的旅客必須要填寫一份入境旅客申報卡，卡上會詢問該名旅客攜帶了些甚麼物品來澳。一名年輕的西班牙男子就是因為攜帶了一些意式煙肉和芝士導致他在本月初要被驅逐出境。





澳洲一直是世界上有最嚴格海關規定的其中一個國家，究竟大家可以帶些甚麼東西進入澳洲，又有些甚麼東西是不能帶入澳洲的呢？





動物





澳洲對關於可以帶些甚麼東西入境有嚴格規定，主要都是為了保護國內的生物多樣性，嚴格的生物安全控制有助於將害蟲和疾病帶入澳洲的風險降至最低。





農業部一名發言人早前談到在 2018 年發生的一件事，這亦是澳洲駐守機場的生物安全官員見過最更令人驚訝和最嚴重的案例之一。





一名澳洲居民從峇里島旅行後返抵布里斯本，身上竟然藏著一隻活松鼠。



A man travelling home to Australia from Bali was found with a squirrel. Source: Getty / NurPhoto 該部門的發言人沃克（Chris Walker）在 2021 年回顧一些有趣的發現時說：『松鼠可以帶有瘋狗病症， 而峇里島是有這種疾病，如果這種疾病傳到這裡，對人類和動物的健康所造成的損失將會是十分巨大的。』





結果，該名男子被判 18 個月監禁，並立即獲得緩刑，條件是他必須在 5 年內有良好表現。





食物





某些食品如果符合要求，是可以帶入澳洲的。





雖然一些商業製作的乾肉條或肉乾通常是可以帶入澳洲，但如果是用豬肉製成的，海關則會禁止旅客帶入澳洲國境。





有趣的是，如果符合某些標準，新西蘭沒有入罐的肉類是可以帶入澳洲的，但是，在飛機上的食品則不允許帶入。





兩名機場工作人員於 2022 年在布里斯本機場擔任飛機工程師時，分別被海關搜查時發現兩人都試圖將一些從國際航班上帶走一些受海關管制的食品。





其中一人被發現攜帶一個裝滿食物的行李袋，裡面裝滿了麵包、薯片、朱古力、乳酪和含有肉類產品的飛機餐，因此而受到警告。







The airport worker found with these plane food items in a duffle bag risked a fine of thousands of dollars. Source: Supplied / Australian Border Force 其中一人被發現攜帶一個裝滿食物的行李袋，裡面裝滿了麵包、薯片、朱古力、乳酪和含有肉類產品的飛機餐，因此而受到警告。





當時如果是旅客帶入境的話，可能會因此而被罰高達$111,000 元。





另一名男子則因為從一名空姐那裡收到一些烘焙食品而被罰款$ 3,300 元。





據報，當時他被一名同事質問時將食品放進了垃圾箱。





植物





澳洲在2020年因疫情封關前，有兩名乘客被發現分別攜帶柑橘類水果入境，這種水果可能帶有對澳洲柑橘業產生重大影響的病原體。





其中一名人士帶來了一公斤酸橙，另一人則帶來了一些果皮，所有這些都被證實帶有柑橘馬蹄瘡病原體。





最後這些物品均被銷毀，不過由於他們已經在海關申報，所以避免了被罰款或被起訴。





煙草



2019 年，8 名中國男子試圖將 17 萬支未經申報的香煙帶入澳洲，據報結果被拒絕入境。





雖然旅客可以將少量煙酒免稅帶入澳洲，但旅客必須申報這些物品， 而這些人士卻沒有這樣做。





Passengers on flights into Australia are asked to fill in a card declaring the types of items they are carrying with them. Source: Getty / Peter Harrison 18 歲以上的旅客可以攜帶最多一包 25 支的免稅香煙和一包已開封的香煙。任何人如果攜帶超過這個限額，就必須繳納關稅。





申報物品時





如果發現旅客沒有申報在入境卡上所列出的物品，他們可能會被罰款或遭起訴。





海關人員亦可能會詢問有關這些物品的更多問題，生物安全官員可能會對其進行評估。





在大多數情況下，他們會在檢查後退回申報的貨物。





但有些物品，例如是木雕，可能需要經過處理才能確保安全，有些物品根本不能帶入澳洲。





如果物品遭官員沒收後可能會被出口或銷毀。





機場大樓也有指定的垃圾桶，抵境者可以把他們不想申報的物品放進這些垃圾桶內。



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